Magaly Medina admira la carrera de Gisela Valcárcel pero la sentencia con una frase: "Admiro su trayectoria, mas no la admiro a ella"

Durante una edición de Magaly TV La Firme junto a Mónica Cabrejos y Ric La Torre, Magaly Medina abordó la trayectoria televisiva de Gisela Valcárcel. La conductora destacó los más de 35 años de permanencia y reinvención de Valcárcel en la pantalla chica, señalando que su reconocimiento se limita al plano profesional y no al personal, además de comentar sobre su incursión en plataformas digitales. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Guardar

Magaly Medina sorprendió al reconocer públicamente la extensa carrera televisiva de Gisela Valcárcel, pese a las diferencias que ambas conductoras han mantenido a lo largo de los años. La declaración se produjo durante la celebración de los 29 años de trayectoria de Medina en televisión, en una conversación con Mónica Cabrejos y Ric La Torre.

La ‘Urraca’ remarcó que Valcárcel acumula más tiempo que ella frente a las cámaras, al punto de haber iniciado su carrera cuando la propia Medina trabajaba todavía en el ámbito de la prensa escrita. “Yo admiro su carrera, tiene muchos más años que yo en la tele. ¿O sea cuántos ha cumplido? 30 y tantos, ¿no? Ella estuvo desde... Yo estaba en la revista ‘Oiga’”, mencionó Medina durante la conversación.

PUBLICIDAD

Magaly destacó la capacidad de reinvención de la ‘Señito’

Durante el espacio, Mónica Cabrejos señaló que la propia Valcárcel podría sorprenderse al escuchar ese reconocimiento de parte de quien ha sido una de sus principales críticas en televisión. Ante ese comentario, Medina insistió en que su valoración apuntaba exclusivamente al recorrido profesional de la conductora, sin involucrar aspectos personales.

“Admiro su trayectoria, ¿cuántas personas en el Perú pueden decir que se han quedado más de 35 años en la televisión? ¿Quién puede decir eso? Se ha reinventado a sí misma”, afirmó Magaly Medina. En declaraciones recogidas por Trome y El Popular, la conductora de ATV precisó además la cifra exacta de la trayectoria de Valcárcel: “¿Quién o cuántas personas en el Perú pueden decir que se han quedado 39 años en la televisión y se han reinventado?”.

PUBLICIDAD

Magaly Medina reconoció la extensa trayectoria de Gisela Valcárcel durante la celebración de sus 29 años en la televisión.

La presentadora también se refirió al proceso de adaptación que atraviesa Valcárcel en el entorno digital, donde conduce actualmente el espacio ‘Aló Gisela’. Según Medina, esa transición aún no ha logrado consolidarse del todo. “Creo que todavía las redes le son hurañas a ella. Se ha acercado a las redes, pero todavía no crea una comunidad en redes, una comunidad que sí tiene en televisión”, señaló la conductora.

La conductora aclaró que su reconocimiento no incluye un acercamiento personal

Las declaraciones de Magaly Medina generaron una observación directa por parte de Ric La Torre, quien le hizo notar la aparente contradicción entre reconocer la trayectoria de Valcárcel y haber sido, durante años, una de sus críticas más frecuentes. Ante ese señalamiento, la conductora precisó los límites de su comentario.

PUBLICIDAD

“Admiro su trayectoria, mas no la admiro a ella”, sentenció Medina, en una frase que marcó distancia entre el reconocimiento profesional y cualquier posibilidad de acercamiento personal con la conductora de ‘El Gran Show’. En la misma línea, Mónica Cabrejos retomó el comentario y bromeó sobre la aparente contradicción, a lo que Magaly respondió entre risas: “Pero admiro su trayectoria he dicho, no la admiro a ella”.

La posibilidad de un reencuentro entre ambas figuras también surgió durante la conversación, aunque la conductora de ATV no mostró disposición a un acercamiento. Medina recordó, además, un episodio previo de cercanía con Valcárcel que calificó como poco sincero, en el que ambas se llamaban “comadres” frente a cámaras, mientras, según indicó, la conductora hablaba mal de ella a sus espaldas.

PUBLICIDAD

La conductora reaccionó al regreso de ‘Aló, Gisela’ mediante plataformas digitales y comentó las dificultades que, a su juicio, tendría la presentadora para volver a la televisión tradicional. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly cuestionó el contenido digital de Gisela Valcárcel

Sobre el formato digital que Valcárcel conduce actualmente, Magaly Medina expresó una opinión crítica al recordar un fragmento del programa que llegó a sus redes sociales. “Hace poco me salió clip del programa que hizo en redes. Dios mío, qué disfuerzos. No lo soporto. Lo cambio rápido”, afirmó la conductora.