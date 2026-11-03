Hallaron muerto al exalcalde Armando Romero Torres en Moquegua: sus hermanos son investigados por asesinato

El exalcalde de Cuchumbaya, Armando Romero Torres, fue hallado muerto el sábado tras una agresión atribuida a tres de sus hermanos, quienes permanecen detenidos mientras la Fiscalía investiga el caso

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El exalcalde del distrito de Cuchumbaya (Moquegua), Armando Romero Torres, fue hallado muerto el último sábado tras un ataque atribuido a tres de sus hermanos, quienes permanecen detenidos mientras la Fiscalía investiga el caso, relacionado inicialmente con una disputa por un terreno.

Según medios locales, la agresión ocurrió a un costado de la carretera que comunica las localidades de Carumas y Sacuaya, y quedó registrada en videos grabados por transeúntes, que posteriormente fueron difundidos en redes sociales y entregados a las autoridades. Los restos del exburgomaestre fueron trasladados este martes al cementerio Águeda Vizcarra, uno de los más antiguos de la ciudad de Moquegua.

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El Poder Judicial dispuso cinco días adicionales de detención preliminar contra Juan Luis, Alberto Julio y Justo Germán, luego de que el Ministerio Público solicitara una ampliación de siete días para continuar con las diligencias.

Las pesquisas apuntan a un conflicto familiar por la posesión de terrenos agrícolas. Aunque la familia está conformada por ocho hermanos, la investigación se centra en tres de ellos, señalados como responsables del homicidio.

La principal hipótesis apunta a una disputa familiar por terrenos agrícolas. Una hermana de la víctima afirmó que el conflicto se originó por una parcela que Romero Torres había adquirido de sus padres

En una entrevista con Radio Americana, una hermana del exalcalde denunció que fue agredida junto a su cuñada cuando ambas acudieron a sus terrenos agrícolas para regarlos.

Atribuyó el enfrentamiento a una disputa por una parcela que su hermano adquirió a sus padres en vida, pero sobre la que otros familiares reclamaban derechos de herencia. “Específicamente de ese terreno se han encaprichado mis hermanos”, señaló, aunque dijo desconocer el motivo de sus reclamos.

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Por su parte, la hija de la víctima anunció en la misma emisora que solicitarán garantías de seguridad, ante el temor de que se produzcan nuevas agresiones. “Si eso hicieron con mi padre, imagínense quién puede ser la próxima”, advirtió.

El informe de necropsia evidenció la gravedad de la agresión: Romero Torres presentaba cuatro costillas fracturadas, una de ellas astillada, cuyos fragmentos habrían perforado uno de sus pulmones. También se reportaron fracturas en ambas piernas, lesiones en la cabeza y heridas en distintas partes del cuerpo.

Además, se identificaron orificios en las extremidades inferiores que, según las primeras apreciaciones, podrían haber sido causados por un objeto punzocortante, posiblemente una estaca de hierro.

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El Poder Judicial amplió por cinco días la detención preliminar de Juan Luis, Alberto Julio y Justo Germán, pese a que el Ministerio Público había solicitado una extensión de siete días para continuar las diligencias

La defensa atribuyó el deceso a una hemorragia interna masiva provocada por las lesiones. En el mismo episodio resultaron heridas la esposa y una hermana del exalcalde, quienes habían acudido a la zona para realizar labores agrícolas.

Los familiares anunciaron que denunciarán a efectivos de la Policía Nacional (PNP) por presunta omisión de auxilio, al asegurar que solicitaron su intervención antes de los hechos sin recibir una respuesta oportuna, y cuestionaron que representantes del Ministerio Público tardaran unas diez horas en llegar para realizar el levantamiento del cadáver.

Romero Torres fue alcalde de Cuchumbaya y recientemente recibió una condena de once años de prisión por conducir un vehículo municipal bajo los efectos del alcohol.

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Cuchumbaya es uno de los distritos de la provincia de Mariscal Nieto, en la región sureña. Se ubica en la zona altoandina de la región y se caracteriza por sus comunidades rurales, su actividad agropecuaria y sus paisajes de montaña.