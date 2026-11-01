Carlos Espá viaja a Rusia asistir a peruanos reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania

Fotografía de archivo en la que se captó al canciller de Perú, Carlos Espá, durante una rueda de prensa, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ampliará hasta el 11 de noviembre su comisión de servicios por Europa para incluir un viaje a Moscú, donde se espera que realice gestiones en favor de los ciudadanos peruanos que estarían prestando servicios en fuerzas armadas extranjeras.

Según la Resolución Suprema N° 309-2026-PCM, publicada hoy en el Diario El Peruano, inicialmente el viaje del canciller terminaba el 6 de noviembre, pero se añadieron reuniones de trabajo con autoridades rusas, entidades internacionales y la Embajada del Perú en la Federación de Rusia con el objetivo de impulsar acciones de asistencia para los nacionales y proporcionar información oportuna a sus familiares en Perú.

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El costo de los pasajes aéreos fue reajustado a USD 7.241,94, mientras que los viáticos totales ascienden a USD 3.780, los cuales serán financiados con el presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una agenda entre Portugal, España y Rusia

El itinerario comenzará el 1 de noviembre en Lisboa y Carcavelos, Portugal, donde el ministro Espá realizará una visita oficial el 2 de noviembre y participará como orador principal en el Foro EuroAmérica, previsto para los días 2 y 3.

Un reporte periodístico informa sobre un operativo de allanamiento realizado en una vivienda en el distrito de Comas. Durante las diligencias, efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público inspeccionaron el inmueble, incautaron dinero en efectivo, examinaron documentos y revisaron dispositivos electrónicos. Fuente: Latina Noticias

La edición de 2026 del encuentro estará dedicada a “Superando los desafíos de una nueva era transatlántica”. La convocatoria busca reforzar la colaboración entre Europa y América y ha reunido en ediciones anteriores a jefes de Estado, ministros y representantes de organizaciones regionales.

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En Portugal, el canciller abordará asuntos vinculados con diplomacia económica, ciencia e innovación, infraestructura y otros temas de relevancia global. La visita también apunta a consolidar la relación bilateral y buscar oportunidades de cooperación entre ambos países.

La escala siguiente será Madrid, donde acompañará a la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. La mandataria fue autorizada por el Senado para viajar a España entre el 2 y el 6 de noviembre.

La cumbre se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre, precedida por el Diálogo con Observadores Asociados y Consultivos el 3 y la Reunión Iberoamericana de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el 4. La agenda presidencial incluye la sesión plenaria, encuentros bilaterales, actividades protocolares y sesiones del Encuentro Empresarial.

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Espá formará parte de las reuniones ministeriales y prevé mantener encuentros con sus homólogos y otras altas autoridades en los márgenes de la cumbre. La programación busca reafirmar el compromiso peruano con la Comunidad Iberoamericana y promover los intereses nacionales en los asuntos prioritarios de esa agenda.

El traslado a Moscú está programado entre el 6 y el 11 de noviembre, aunque las reuniones de trabajo con autoridades rusas y otras entidades internacionales se realizarán del 7 al 9. La resolución que amplió la comisión definió esas gestiones como de interés nacional por la situación de peruanos que estarían integrando fuerzas armadas extranjeras.

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Gastos y encargos durante la ausencia del canciller

Los gastos diarios se dividen en cuatro días de viáticos parciales al 50% para Portugal y España, dos días por gastos de instalación y traslado, y tres días de viáticos para la Federación de Rusia. Los alojamientos en Portugal y España serán cubiertos por los gobiernos de esos países.

Durante la ausencia del canciller, Guillermo Shinno Huamani, ministro de Energía y Minas, quedará a cargo del Despacho de Relaciones Exteriores hasta el 6 de noviembre. Desde el 7 de noviembre, esa función será asumida por Luis Fernando Galarreta Velarde, presidente del Consejo de Ministros, hasta el regreso de Espá.