Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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La jornada futbolística de hoy domingo 1 de noviembre reúne partidos de la Liga 1, la Premier League, LaLiga, la MLS y campeonatos alrededor del mundo. También incluye la posible presencia de jugadores peruanos en el extranjero.

En el Torneo Clausura peruano, CD Moquegua enfrentará a Los Chankas y Cusco FC recibirá a Sport Boys. La programación se completará con el choque de Universitario de Deportes con Atlético Grau en Trujillo.

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Por otro lado, la Premier League ofrecerá uno de los principales encuentros del día con Liverpool ante Arsenal. Los ‘gunners’ podrían dispararse en la punta tras la derrota de Manchester City ante Brighton.

En tanto, España tendrá cuatro encuentros por LaLiga: Getafe vs Sevilla, Racing Santander vs Real Madrid, Elche vs Valencia y Athletic Club vs Real Sociedad. La presentación del Madrid en Santander y el derbi vasco forman parte de los partidos destacados de la fecha.

La fecha también tendrá presencia de peruanos que militan en clubes extranjeros. Joao Grimaldo podría ser considerado por Sparta Praga en su partido ante Bohemians 1905, mientras que Adrián Ugarriza aparece en la agenda de Hapoel Be’er Sheva contra Maccabi Petah-Tikvah.

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Alfonso Barco tendrá con HNK Rijeka el duelo frente a NK Varazdin por la liga croata. Erick Noriega, por su parte, podría participar con Gremio ante Atlético Mineiro en la Copa de Brasil. Asimismo, en Uruguay, Marco Saravia figura para Progreso, que jugará contra Defensor Sporting. El encuentro integra la programación sudamericana junto con Deportivo Cali vs Boyacá Chicó, partido en el que Pedro Gallese podría defender el arco ‘azucarero’.

Jesús Pretell cuenta con una cita de exigencia en Ecuador: LDU de Quito visitará a Independiente del Valle. En cambio, el técnico peruano Juan Reynoso también tendrá actividad, cuando Necaxa enfrente a Santos Laguna en la Liga MX.

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En la MLS, New England Revolution se medirá con Inter Miami de Lionel Messi. El programa internacional también contempla actividad en Argentina, donde Boca Juniors recibirá a River Plate en una nueva edición del Superclásico.

Partidos de Liga 1

- CD Moquegua vs Los Chankas (11:00 horas / L1 MAX)

- Cusco FC vs Sport Boys (13:15 horas / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Universitario (15:30 horas / L1 MAX)

Partido de Premier League

- Liverpool vs Arsenal (11:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de LaLiga

- Getafe vs Sevilla (08:00 horas / ESPN, Disney+)

- Racing Santander vs Real Madrid (10:15 horas / DSports)

- Elche vs Valencia (12:30 horas / ESPN 3, Disney+)

- Athletic Club vs Real Sociedad (15:00 horas / DSports)

Partidos de Serie A

- Como 1907 vs Venezia FC (06:30 horas / ESPN 3, Disney+)

- Frosinone vs Torino (09:00 horas / Disney+)

- Lazio vs Cagliari (09:00 horas / Disney+)

- Lecce vs Genoa (12:00 horas / Disney+)

- Juventus vs Napoli (14:45 horas / ESPN 3, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Union Berlin vs Colonia (09:30 horas / Disney+)

- Eintracht Frankfurt vs Hamburgo (11:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Racing de Estrasburgo vs Auxerre (09:00 horas / Disney+)

- Paris FC vs AS Mónaco (11:15 horas / Disney+)

- Olympique de Lyon vs Angers SCO (11:15 horas / Disney+)

- Olympique de Marsella vs Toulouse (14:45 horas / Disney+)

Partido de liga de Croacia

- HNK Rijeka vs NK Varazdin (09:00 horas)

Partido de liga de República Checa

- Bohemians 1905 vs Sparta Praga (12:00 horas)

Partido de liga de Israel

- Maccabi Petah Tikvah vs Hapoel Be’er Sheva (13:00 horas)

Partidos de MLS

- Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders (15:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Nashville SC vs New York Red Bulls (16:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Atlanta United vs Toronto FC (16:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- New England Revolution vs Inter Miami (19:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Los Angeles FC vs Minnesota United (20:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Portland Timbers vs Houston Dynamo (21:45 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Santos Laguna vs Necaxa (18:00 horas / Disney+ México, ViX Premium, YouTube Layvtime)

Partidos de Copa de Brasil

- Palmeiras vs Vasco da Gama (14:00 horas / Globo, Premiere, SporTV, Amazon Prime Video)

- Gremio vs Atlético Mineiro (16:30 horas / Premiere, SporTV, Amazon Prime Video)

Partido de Copa Colombia

- Independiente de Santa Fe vs Once Caldas (20:15 horas / Win Sports)

Partidos de fútbol argentino

- Boca Juniors vs River Plate (13:00 horas / Disney+)

- Belgrano vs Rosario Central (16:30 horas / TNT Sports, Max)

- Newell’s Old Boys vs Unión de Santa Fe (16:30 horas / Disney+)

- Lanús vs Gimnasia Mendoza (18:45 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol uruguayo

- Progreso vs Defensor Sporting (08:00 horas / Disney+)

- Boston River vs Montevideo City Torque (11:00 horas / Disney+)

- Danubio vs Nacional (14:30 horas / Disney+)

- Liverpool vs Juventud de Las Piedras (18:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Cali vs Boyacá Chicó (16:05 horas / RCN, Win Sports)

- DIM vs Alianza FC (18:10 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Universidad Católica vs Aucas (11:00 horas / Zapping)

- Independiente del Valle vs LDU de Quito (13:30 horas / Zapping)

- Guayaquil City vs Libertad (16:00 horas / Zapping)

Partido de fútbol paraguayo

- Cerro Porteño vs Olimpia (15:00 horas / Tigo)

Partidos de fútbol chileno

- Huachipato vs Deportes La Serena (10:00 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad Católica vs Universidad de Chile (10:30 horas / TNT Sports, Max)

- Ñublense vs Everton (13:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- The Strongest vs Gualberto Villarroel SJ (14:00 horas / Fútbol Canal)

- Guabirá vs Bolívar (16:15 horas / Fútbol Canal)

- Universitario de Vinto vs Always Ready (18:30 horas / Fútbol Canal)

Partidos de fútbol venezolano

- Deportivo La Guaira vs Portuguesa (18:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Carabobo FC vs Metropolitanos FC (18:30 horas / YouTube Liga FUTVE)