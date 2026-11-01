Un altercado en el pabellón 4 del penal El Milagro deja tres internos muertos y otros ocho heridos en la ciudad de Trujillo

El episodio de violencia ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de noviembre en el penal El Milagro, en Trujillo. Difusión

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Tres internos fallecieron y otros ocho resultaron heridos tras un episodio de violencia registrado durante la madrugada del domingo 1 de noviembre en el establecimiento penitenciario El Milagro, ubicado en Trujillo, región La Libertad. El incidente ocurrió en el pabellón 4 y motivó la intervención del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La emergencia involucró el uso de objetos punzantes dentro del recinto. Según la información preliminar, uno de los afectados presentó lesiones de gravedad y requirió atención hospitalaria, mientras que otros internos recibieron asistencia médica dentro del establecimiento.

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Entre las víctimas mortales figura Alexander Zapata Miranda, conocido como alias ‘Panchata’, quien cumplía funciones como delegado del pabellón 4. Su fallecimiento se produjo tras un presunto ataque con un arma blanca por parte de otro recluso, de acuerdo con los primeros reportes del incidente.

El caso también involucra a otros internos identificados preliminarmente como Ruiz Pizán, Ochoa Fernández y Africano Córdova, cuyos nombres aparecen en la información difundida sobre el episodio. Las circunstancias exactas del enfrentamiento y la identidad del presunto agresor todavía no fueron esclarecidas.

Tres internos fueron trasladados al Hospital Regional de Trujillo

Tras el altercado, personal del INPE dispuso el traslado de cuatro internos al Hospital Regional Docente de Trujillo debido a la gravedad de sus lesiones. Tres de ellos fallecieron y el cuarto permanece bajo observación médica intensiva, según el reporte preliminar.

Los otros cinco heridos recibieron primeros auxilios en el tópico del establecimiento penitenciario. La cantidad de afectados también fue materia de consulta por parte de familiares que acudieron al penal para conocer la situación de sus allegados.

En un video registrado durante la emergencia, un representante del establecimiento informó a los familiares sobre el número de víctimas y las atenciones médicas. Durante la conversación, precisó: “Lo oficial es que hay tres internos muertos que están en el hospital regional”.

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El funcionario también comunicó que existía un interno con lesiones de gravedad en el centro hospitalario y que otros cinco o seis permanecían en el tópico del penal. Asimismo, indicó que se realizarían coordinaciones para verificar la identidad de las personas afectadas y entregar información a sus familiares.

Alexander Zapata Miranda, alias ‘Panchata’, figura entre los fallecidos

Una de las víctimas identificadas es Alexander Zapata Miranda, conocido como ‘Panchata’, quien se desempeñaba como delegado del pabellón 4. La información preliminar señala que recibió un ataque con un arma blanca dentro del establecimiento penitenciario.

Zapata Miranda también fue vinculado con la organización criminal ‘Los Malditos de Chicago’, cuyo presunto líder, conocido como ‘Serrano Jhonny’, permanece recluido en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, según los datos difundidos sobre el caso.

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Además, el fallecido registraba antecedentes de investigación por presunta extorsión. En 2015 fue capturado junto con otros dos familiares por su supuesta participación en este delito.

Por el momento, no se conocen mayores detalles sobre el enfrentamiento que terminó con su muerte ni sobre la participación de otros internos en el ataque.

INPE inició diligencias para esclarecer el enfrentamiento

Requisa en el penal El milagro. (Foto: INPE)

Un representante del Instituto Nacional Penitenciario informó sobre el inicio de las diligencias correspondientes junto con las autoridades competentes.

Las actuaciones buscan establecer cómo comenzó el altercado en el pabellón 4, qué circunstancias provocaron el enfrentamiento y quiénes participaron en los ataques con objetos punzantes.

La identificación de las víctimas y la recopilación de información dentro del recinto forman parte de las acciones posteriores al incidente. Los familiares, por su parte, solicitaron información oficial sobre la situación de los internos afectados.

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Hasta el momento, no se difundieron detalles confirmados sobre la identidad del presunto agresor ni sobre las causas que originaron el episodio de violencia.