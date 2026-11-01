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Raúl Ruidíaz será baja en Atlético Grau para el importante duelo ante Universitario en Trujillo por Torneo Clausura 2026

La ‘Pulga’, con un pasado importante en la escuadra de Odriozola, se perderá el duelo en el estadio Mansiche donde los de Gerardo Ameli buscarán volver a la victoria luego de cinco encuentros sin sumar de a tres

Raúl Ruidíaz no será parte de la convocatoria de Atlético Grau para el duelo ante Universitario.
Raúl Ruidíaz no será parte de la convocatoria de Atlético Grau para el duelo ante Universitario. Crédito: Difusión.
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Raúl Ruidíaz no jugará ante Universitario en el duelo entre Atlético Grau y el cuadro ‘crema’ por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El delantero quedó descartado por lesión para el partido de este domingo 1 de noviembre en el estadio Mansiche de Trujillo.

La información fue difundida por el periodista Ernesto Macedo en la red social X y luego fue recogida por otros medios. El club piurano no precisó el diagnóstico del atacante, aunque el futbolista arrastraba molestias físicas durante las últimas jornadas del campeonato.

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La ausencia de Ruidíaz representa un problema para el técnico Gerardo Ameli, que deberá reorganizar su ataque para recibir a uno de los equipos que pelea por el liderato. Atlético Grau necesita un triunfo para frenar una racha de cinco partidos sin victorias.

El delantero de 36 años tuvo su última aparición el 8 de octubre, en el empate sin goles ante Los Chankas. Ingresó en el segundo tiempo y disputó cerca de 17 minutos, luego de permanecer fuera de competencia durante casi tres semanas por inconvenientes físicos.

Raúl Ruidíaz se pierde el Atlético Grau vs Universitario por fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
Raúl Ruidíaz se pierde el Atlético Grau vs Universitario por fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Crédito: X Ernesto Macedo.

Después de aquel encuentro, la ‘Pulga’ no participó en las derrotas frente a Alianza Lima y Cienciano, ni en la igualdad contra ADT. La posibilidad de que reapareciera frente a Universitario se mantuvo abierta durante la semana, pero finalmente no estará disponible.

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Ruidíaz conoce bien a Universitario, club en el que tuvo una etapa relevante y con el que ganó dos títulos nacionales. En el actual año, el atacante se reencontró con su exequipo desde una posición distinta: como referente ofensivo de Atlético Grau.

El antecedente más cercano entre ambos equipos tuvo al delantero como protagonista. En mayo, por la fecha 15 del Torneo Apertura, Atlético Grau se impuso por 1-0 en el estadio Monumental y Ruidíaz marcó el gol de la victoria para los piuranos.

El atacante no celebró aquella anotación por su vínculo previo con la institución crema. El tanto llegó al inicio del segundo tiempo, luego de una asistencia de Rafael Guarderas, y definió un partido en el que Universitario jugó desde los 32 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Andy Polo.

Con cierto suspenso por intervención del VAR, el delantero le anotó a su exequipo y no celebró - Crédito: L1MAX.

En la temporada 2026, Ruidíaz registra tres goles y una asistencia con Atlético Grau. Sus cifras lo mantienen entre los principales anotadores del plantel, que deberá encontrar respuestas ofensivas sin él ante un rival que llega con la opción de asumir el primer lugar del Clausura.

Adrián Fernández, Pablo Lavandeira, Mauro Da Luz y Paulo de la Cruz aparecen como las alternativas ofensivas que maneja el comando técnico. Ameli deberá decidir quién ocupa el lugar de Ruidíaz en un partido que se disputará fuera de Piura por el traslado de la localía a Trujillo.

Negativa racha de Atlético Grau

Atlético Grau llega al encuentro sin victorias en sus últimas cinco presentaciones por el Torneo Clausura. El cuadro ‘albo’ perdió ante Sporting Cristal, Alianza Lima y Cienciano, además de empatar con Los Chankas y ADT.

La secuencia comenzó el 19 de septiembre con una caída por 3-1 ante Sporting Cristal. Luego, el equipo dirigido por Ameli igualó 0-0 con Los Chankas, perdió 3-1 ante Alianza Lima y empató 1-1 frente a ADT.

El cuadro 'celeste' logró su tercera victoria al hilo en el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

En su presentación más reciente, el conjunto piurano sufrió una derrota por 3-0 ante Cienciano en Cusco. El resultado lo dejó en el undécimo puesto del Torneo Clausura con 18 puntos, lejos de la disputa por el título, aunque con margen en la tabla acumulada.

La falta de resultados coincidió con las ausencias de Ruidíaz, una de las referencias del plantel. La necesidad de cortar la mala racha cobra importancia porque Atlético Grau todavía debe asegurar de manera matemática su continuidad en la máxima categoría.

El cuadro ‘albo’ suma 34 puntos en la tabla acumulada y mantiene una ventaja sobre los equipos que se encuentran en la zona baja. Sin embargo, afrontará una exigente recta final y deberá sumar para evitar depender de otros resultados.

¿Cuándo juegan Atlético Grau y Universitario?

Atlético Grau y Universitario se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 15:30 horas y se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo.

El encuentro será transmitido por L1 MAX y la plataforma L1 Play. Universitario llegará con 27 puntos y un partido pendiente; si gana, alcanzará las 30 unidades y se colocará como líder en solitario del campeonato.

Cobertura televisiva deportiva sobre Universitario de Deportes previo a su encuentro frente a Atlético Grau en el Torneo Clausura de la Liga 1. Crédito: X L1 MAX.

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