Puno celebra su 358 aniversario en noviembre: conoce qué lugares turísticos visitar y qué actividades se realizar

La orilla del Titicaca fue escenario de una ceremonia que reafirma la identidad del altiplano y la vigencia del mito fundador del Cusco. (Facebook)

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Puno cumple 358 años de fundación española el 4 de noviembre, fecha que coincide con el despliegue de un programa de actividades protocolares, artísticas y gastronómicas en la ciudad asentada a orillas del lago Titicaca. Entre los eventos centrales figura la escenificación de la salida mitológica de Manco Cápac y Mama Ocllo desde las aguas del lago, considerados fundadores del imperio incaico según la tradición andina, de acuerdo con la agencia Andina Noticias.

La ciudad, fundada el 4 de noviembre de 1668, se ubica a una altitud de entre 3.810 y 4.050 metros sobre el nivel del mar y cuenta con más de 130.000 habitantes, lo que la posiciona como la vigésima urbe más poblada del Perú. Conocida como la “Ciudad Lacustre” por su cercanía con el Titicaca, Puno ostenta también el título de “Capital del folclor peruano” gracias a más de 350 danzas que combinan raíces ancestrales con elementos del mestizaje cultural.

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Puno fue fundada a orillas del Titicaca, donde la tradición ancestral y la fe colonial forjaron una ciudad que respira identidad, arte y devoción en la altura más mística del Perú. (Andina)

Lago Titicaca, principal atractivo turístico de Puno

El lago Titicaca constituye el principal atractivo de la región y uno de los cinco recursos turísticos peruanos con Jerarquía 4, la máxima distinción otorgada a un destino de categoría mundial. El cuerpo de agua, reconocido como Sitio Ramsar por su importancia como hábitat de aves acuáticas, forma parte de la Reserva Nacional Lago Titicaca, creada el 31 de octubre de 1978, y abarca una extensión de 36.180 hectáreas.

Las instalaciones religiosas del casco urbano completan la oferta cultural de la ciudad. La Catedral de Puno, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1972, destaca por su estilo barroco mestizo y alberga el Cristo de la Bala, pieza única en el país. A pocas cuadras, el Santuario de la Virgen de la Candelaria, cuya construcción original data de 1669, resguarda más de 100 mantos bordados que los devotos entregaron a la patrona de la ciudad a lo largo de los años.

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Diego Delso

Museos y miradores de Puno

El Balcón del Conde de Lemos, el balcón más antiguo de la región edificado a fines de la primera mitad del siglo XII, figura entre los sitios reconocidos como Patrimonio Cultural de la Nación. Cerca de allí, el Museo Municipal Carlos Dreyer exhibe piezas de las épocas preinca, inca, colonial y republicana, incluidos objetos de oro provenientes del tesoro de Sillustani.

El Cerro Huajsapata funciona como mirador natural desde donde se observa la ciudad y el lago, y en su cima se erige un monumento al inca Manco Cápac. El Museo Naval repasa la historia marítima del Titicaca desde la época incaica hasta la actualidad, mientras que el Buque Museo Yavarí, una nave de hierro construida en Gran Bretaña en la década de 1860, fue trasladada al altiplano en un total de 2.766 piezas.

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El Yavarí, considerado el barco de hierro más antiguo del mundo que se encuentra en el lago Titicaca. Composición: Infobae Perú

Turismo vivencial en las islas del Titicaca

Las islas flotantes de los Uros, construidas con totora y ubicadas a seis kilómetros de la ciudad, permiten a los visitantes participar de las costumbres de pobladores dedicados a la pesca y la artesanía. A mayor distancia se encuentra Taquile, isla de 5,72 kilómetros de longitud máxima donde habitan más de 2.000 personas reconocidas por su arte textil, con una playa considerada la más alta del mundo, donde la temperatura oscila entre los 11 °C (51,8 °F) en invierno y los 15 °C (59 °F) en verano.

En Amantaní, dividida en diez comunidades agrícolas, los visitantes pueden alojarse en casas rurales y conocer los centros ceremoniales de Pachatata y Pachamama. El acceso a Taquile requiere embarcar en lanchas que salen de la bahía de Puno entre las siete y las nueve de la mañana.

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Una isla flotante de totora alberga viviendas y embarcaciones del pueblo uro en las aguas del lago Titicaca. (Unsplash)

Otros destinos turísticos de la región Puno

Fuera de la capital regional, el cañón de Tinajani, ubicado en la provincia de Melgar, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2003 y seleccionado en 2026 como uno de los mejores destinos de Sudamérica por el portal Condé Nast Traveler. La publicación describió el lugar como “un valle espiritual” con formaciones rocosas que, según indicó, “parecen esculturas hechas por gigantes”, según recogió Andina Noticias.

A hora y media de la ciudad de Puno se encuentra el Aramu Muru, también llamado Portal del Diablo, una pared de piedra arenisca de origen preínca que atrae a turistas interesados en fenómenos paranormales. En Chucuito se halla el templo de Santo Domingo, construido en 1581 con estilo renacentista, mientras que Lampa, conocida como la “Ciudad Rosada”, conserva casonas de sillar labrado y el templo de Santiago Apóstol, erigido entre 1675 y 1685.

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Tinajani es conocido por sus formaciones rocosas rojizas, moldeadas por milenios de erosión, y por su simbolismo ancestral vinculado al calor, la energía y los espíritus de la tierra. (Andina)

Sillustani y Juliaca, atractivos patrimoniales

El complejo arqueológico de Sillustani, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2003, alberga chullpas de hasta 12 metros de altura que sirvieron como mausoleos de la nobleza del señorío Colla. En la península de Capachica, la localidad de Llachón mantiene costumbres ancestrales vinculadas a la agricultura, la pesca y la navegación en kayak.

En Juliaca, conocida como la Perla del Altiplano, destacan el Templo de Santa Catalina, cuya construcción se extendió entre 1649 y 1774, y el Templo de la Merced, edificado en 1889 con predominancia del color rosado. El mirador Cristo Blanco, inaugurado en 1987 sobre el cerro Huaynarroque, ofrece una vista panorámica de la ciudad desde los 3.810 metros sobre el nivel del mar.

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Aquí se momificaban diferentes autoridades incas. (Foto: Andina)

Gastronomía típica de Puno

La región ofrece además una variedad de platos típicos entre los que figuran:

Sopa chairo, preparada con carne de cordero, papas, chuño negro y verduras.

Chupe de quinua, elaborado con un cereal del que Puno es el principal productor nacional.

Kankacho, trozos de carne de cordero asados con papas, chuño y humitas de maíz.

Chicharrón de alpaca, carne con 22% de proteína y apenas 3% de grasa.

Caldo de cabeza o “Huarjata”, a base de cordero o cerdo con chuño y papas.

Entre los postres se destacan el quispiño, el budín de quinua y la mazamorra de quinua, preparaciones que completan la identidad culinaria de la región altiplánica.