Universitario busca reforzarse con otro ecuatoriano para el 2027: quiere el préstamo de jugador de LDU de Quito.

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Universitario de Deportes pelea por el Torneo Clausura 2026, aunque también avanza con la planificación de la próxima temporada. La campaña actual dejó lecciones para la dirigencia, que negoció algunas incorporaciones a último momento y no obtuvo los resultados esperados, como ocurrió con Sekou Gassama.

Por ese motivo, la ‘U’ ya aseguró un refuerzo para el mediocampo: el ecuatoriano Carlos Gruezo, con pasado en la selección de su país. El futbolista se desvinculó de Santos Laguna y firmó con el cuadro ‘crema’ por dos temporadas.

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Ahora, los ‘merengues’ buscarían sumar a otro jugador ecuatoriano, según informó la prensa de ese país. Se trata del volante Alejandro Tobar, quien milita en LDU de Quito y mantiene contrato con el conjunto ‘albo’. No obstante, no entraría en los planes para 2027.

En ese escenario aparece Universitario, que intentaría gestionar el préstamo de Tobar por una temporada para reforzar la mitad de la cancha. Es una zona que no logró consolidarse desde las salidas de Rodrigo Ureña y Martín Pérez Guedes.

“Universitario de Deportes es uno de los equipos que busca el préstamo de Alejandro Tobar por una temporada. El mediocampista tiene vínculo hasta finales de 2028 con Liga”, informó el periodista ecuatoriano Nicolás Ayala a través de su cuenta de X.

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No es la primera vez que el nombre de Alejandro Tobar aparece vinculado al fútbol peruano. En Ecuador, medios locales informaron previamente sobre el interés de Sporting Cristal y Cienciano por el mediocampista de 26 años.

Universitario quiere el préstamo de Alejandro Tobar de LDU de Quito, de acuerdo a periodista ecuatoriano.

¿Quién es Alejandro Tobar?

Alejandro Tobar es un mediocampista ecuatoriano que pertenece a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Se formó en Imbabura Sporting Club, institución con la que recorrió las categorías juveniles y debutó profesionalmente en 2015, en la Serie B. Más tarde, permaneció en el cuadro imbabureño durante su participación en Segunda Categoría y fue parte del plantel que consiguió el ascenso a la Serie B en 2021.

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En 2022 se consolidó como una de las figuras de Imbabura. Marcó 10 goles en la Serie B y tuvo actuaciones destacadas en la Copa Ecuador, cifras que despertaron el interés de clubes de mayor poder económico. A fines de ese año firmó por Independiente del Valle, aunque en un inicio fue destinado a Independiente Juniors. En junio de 2023 pasó a préstamo al Atlético Huila de Colombia.

Tras esa experiencia, Tobar regresó a Ecuador y jugó cedido en Deportivo Cuenca durante 2025. Esa fue su mejor temporada: disputó 43 partidos, anotó 12 goles y repartió 12 asistencias. Su rendimiento le permitió integrar el once ideal de la LigaPro de Ecuador, una distinción que confirmó su evolución como volante. En enero de 2026 quedó libre y firmó por varias temporadas con LDU de Quito.

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Además, representó a la selección de Ecuador en el Sudamericano Sub-15 de 2015 y recibió una convocatoria para el Sudamericano Sub-17 de 2017. Su trayectoria combina formación, ascensos y experiencia en Ecuador y Colombia.

Los 'cremas' buscan la cesión del mediocampista que pertenece a LDU de Quito. Créditos: Youtube.

¿Llega con Carabalí?

Alejandro Tobar podría no ser el único jugador de LDU de Quito que llegue a Universitario de Deportes para la temporada 2027. El administrador ‘crema’, Franco Velazco, se reunió con José Carabalí con el objetivo de negociar su regreso a Ate.

Carabalí fue tricampeón con Universitario en 2025, antes de dejar el club por motivos personales y continuar su carrera en Ecuador. El ecuatoriano fichó por el cuadro ‘albo’, donde milita actualmente, aunque ya expresó su interés por volver al conjunto ‘merengue’.

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