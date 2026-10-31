Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

Adrián Solís figura junto a un retrato en blanco y negro de Susy Aponte en el marco de una investigación policial. (Infobae Perú)

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El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Caraz fijó para el 20 de noviembre la audiencia de prisión preventiva contra el venezolano Adrián Solís Ruiz, identificado por la Fiscalía como el organizador del asesinato de la comunicadora y excandidata regional Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”.

El investigado permanece recluido en Venezuela, adonde había huido tras el crimen y donde sobrevivió a un accidente de tránsito en el que fallecieron su pareja y la hija de ambos.

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Según la resolución judicial a la que accedió Infobae, Solís Ruiz fue detenido en flagrancia en el estado de Guárico y permanece detenido en la Delegación Municipal de Calabozo, a cargo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Debido a que no se encuentra en Perú, el juzgado dispuso que la notificación se realice mediante exhorto consular dirigido al Consulado General del Perú en Venezuela. De forma paralela, y en atención a la gravedad del delito, el juzgado ordenó remitir la cédula de notificación de manera directa al comisario a cargo de la dependencia policial donde permanece recluido Adrián Solís, con el fin de acelerar el emplazamiento.

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El Juzgado también estableció que Solís Ruiz deberá ratificar o designar formalmente a su abogado defensor en un plazo de 48 horas desde la notificación, bajo advertencia de que se le asigne un defensor público de oficio para garantizar su derecho a la defensa.

El crimen

Aponte Polo fue baleada el sábado 19 de septiembre de 2026 mientras recorría el mercado de Caraz junto a simpatizantes, en la avenida Ramón Castilla. Una bala le impactó en la cabeza y cinco personas que la acompañaban, entre ellas tres menores de edad, resultaron heridas.

Sicario de ‘China’ Polo afirma que le ofrecieron S/ 15 mil por asesinar a periodista. (Foto: Composición - Infobae)

El ataque fue captado en una transmisión en vivo que realizaba un periodista local, en la que se escuchan los disparos y se observa la caída de la candidata y de quienes la rodeaban. El sicario, identificado como Luis Iván Obispo Díaz, fue capturado minutos después con una pistola Glock de 9 milímetros que había sido reportada como robada a un policía en 2023.

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Durante los interrogatorios, Obispo Díaz declaró que fue contactado mediante una mujer peruana conocida como “La Gocha” y que Solís Ruiz le ofreció 15 mil soles por asesinar a Aponte Polo. “Una feria buena es más de 10.000, 15.000 soles, por eso lo hago”, afirmó el sicario.

Según la investigación fiscal, Solís Ruiz habría dirigido al grupo que se hospedó en un hotel de Caraz desde el 15 de septiembre para vigilar y seguir a la candidata antes del ataque. Las cámaras del establecimiento también registraron a su pareja, Alexandra Toro Montezuma, al propio Obispo Díaz y a un cuarto sujeto conocido como “Morocho”. Ronald José Toro Ardila, hermanastro de Toro Montezuma, habría cubierto desde Lima los gastos de traslado, hospedaje, alimentación y chips telefónicos del grupo.

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Tras la captura inmediata de Obispo Díaz, Solís Ruiz y Toro Montezuma salieron de Perú rumbo a Venezuela. El jueves 1 de octubre, el bus en el que viajaban junto a la hija de ambos, de 4 años, chocó contra un separador vial y volcó en la autopista General José Antonio Páez, cerca del caserío Tierra Buena, en el municipio Guanare, estado Portuguesa. Toro Montezuma y la menor murieron en el lugar, mientras que Solís Ruiz sobrevivió con heridas graves.

Mujer implicada en crimen de “China Polo” muere en accidente de tránsito en Venezuela. (Foto: Composición - Infobae)

En el manifiesto de pasajeros, que contabilizaba 35 personas a bordo, Solís Ruiz figuraba bajo el nombre de Adrián Solís, de 23 años, y Toro Montezuma como B’Angel Toro.

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Cabe precisar que Luis Obispo Díaz ya se encuentra en prisión preventiva, así como el presunto financista Ronald José Toro Ardila.