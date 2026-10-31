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Dana Guzmán alcanza su tercera final del año en el W35 de Norman y asegura ser Top 440 por primera vez en el ranking WTA

La tenista nacional dejó en el camino a la estadounidense Ashley Lahey y se citará con la rusa Alina Shcherbinina en la final, con quien hizo pareja de dobles en la universidad

La tenista peruana venció a la estadounidense Ashley Lahey en sets corridos y va por su segundo título profesional. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.
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Dana Guzmán logró acceder a su segunda final profesional de la temporada al vencer a la estadounidense Ashley Lahey en el W35 de Norman, torneo que se juega sobre superficie dura en Estados Unidos. La peruana, ubicada en el puesto 459 del ranking de la WTA, irá este domingo por un nuevo título en el circuito internacional.

La segunda preclasificada se impuso por 6-4 y 7-6 (4) en una hora y 56 minutos. El resultado le permitió extender su recorrido en un certamen que conoce de cerca, ya que se disputa en las instalaciones de la Universidad de Oklahoma, institución en la que completó su etapa universitaria.

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El primer set tuvo a Guzmán con mayor control del juego. La peruana aprovechó sus oportunidades con el saque de Lahey y sostuvo la ventaja para resolver el parcial por 6-4. La estadounidense, situada en el puesto 825 del ranking, elevó su producción en la segunda manga y llevó el desenlace hasta el desempate.

La definición del segundo set exigió una reacción de la peruana. Lahey llegó a sacar con la posibilidad de forzar un tercer parcial, pero Guzmán recuperó terreno en la recta final, llevó la manga al ‘tie-break’ y cerró el partido con autoridad para asegurar su presencia en la definición.

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Dana Guzmán irá por su segundo título profesional en Norman.
Dana Guzmán irá por su segundo título profesional en Norman. Crédito: Difusión.

El triunfo representa la tercera final de la temporada si se incluye la conquista de la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. En el circuito profesional, la tenista nacional obtuvo su primer título individual en agosto, cuando ganó el W35 de Southaven tras derrotar a la local Annika Penickova.

Antes de llegar a Norman, Guzmán también había alcanzado las semifinales en los W35 de Dallas, Wichita y Santa Fe. Su campaña tuvo otro punto alto en octubre, cuando venció a las ex Top 30 Tatjana Maria y Caroline Dolehide en el W100 de Edmond, también en territorio estadounidense.

En la final ante una conocida

La definición del W35 de Norman enfrentará a dos exintegrantes del equipo de Oklahoma Sooners. Dana Guzmán se medirá con la rusa Alina Shcherbinina, quinta preclasificada del torneo, quien avanzó desde la otra llave y volverá a compartir cancha con una rival que fue su compañera habitual en dobles.

Ambas construyeron una sociedad durante su paso por la Universidad de Oklahoma. En 2023, consiguieron el primer título de dobles ITA All-American para el programa al imponerse en la final a la pareja de la Universidad de Virginia formada por Melodi Collard y Annabelle Xu.

Dana Guzmán y Alina Shcherbinina durante su etapa en el tenis universitario. Se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por el título de Norman.
Dana Guzmán y Alina Shcherbinina durante su etapa en el tenis universitario. Se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por el título de Norman. Crédito: Facebook ATPerú.

Ese logro tuvo una particularidad: Guzmán y Shcherbinina atravesaron la fase clasificatoria y ganaron siete partidos consecutivos para conquistar el título. La peruana y la rusa también obtuvieron el campeonato regional de la Asociación Intercolegial de Tenis (ITA) en la zona central durante aquella temporada.

Ahora, la relación universitaria quedará al margen durante el partido por el trofeo. El historial entre las dos está igualado con una victoria por lado. Shcherbinina ganó el cruce más reciente, en las semifinales del W35 de Dallas, disputado en julio, por 6-7 (6), 6-0 y 6-2.

La final está programada para este domingo 1 de noviembre a las 10:00 horas de Perú. El encuentro podrá seguirse a través de YouTube en los canales de Tenis al Máximo, que transmitirá una definición con dos jugadoras que compartieron vestuario y títulos en el tenis universitario.

Nuevo mejor ranking

La clasificación a la final le asegura a Guzmán un nuevo techo en la WTA. Según la proyección de puntos del torneo, la peruana ingresará por primera vez al Top 440 del mundo, una ubicación que superará el puesto 459 con el que comenzó su participación en Norman.

Dana Guzmán alcanzó los cuartos de final del W100 de Edmond. Crédito: FPT.
Dana Guzmán alcanzó los cuartos de final del W100 de Edmond. Crédito: FPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ascenso quedará reflejado en la actualización prevista para el lunes 9 de noviembre. Si conquista el título, Guzmán sumará una nueva recompensa a un año que ya incluyó su primer trofeo profesional en individuales y la medalla de oro de Santa Fe 2026.

Con 23 años, la tenista peruana cerrará la temporada entre las 450 mejores del ranking y con la posibilidad de sumar su segundo título W35. La final ante Shcherbinina definirá si ese avance se traduce también en una nueva consagración en Estados Unidos.

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