Pista atlética del Estadio Huancayo, donde entrenan deportistas peruanos olímpicos, será por fin renovada

Un complejo deportivo situado en un entorno urbano reúne una pista atlética alrededor de un campo de césped y un pabellón techado adyacente.

Guardar

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) prevé iniciar la renovación de la pista atlética del Estadio Huancayo cuando el Club Sport Huancayo complete sus compromisos como local en la Liga 1. La intervención apunta a recuperar una infraestructura utilizada por atletas, marchistas y paradeportistas de la región Junín, en una ciudad identificada con las pruebas de fondo y resistencia.

El anuncio de la actual gestión del IPD, que lidera Óscar Fernández Cáceres, se enmarca en el plan nacional de mejoramiento de infraestructura deportiva del IPD. Según la institución, la nueva superficie tendrá certificación de World Athletics, condición que permitiría adecuar el recinto a estándares internacionales para entrenamientos y competencias nacionales.

PUBLICIDAD

La decisión de esperar el cierre de los partidos programados del club huancaíno busca evitar que las obras interfieran con el calendario futbolístico. El Estadio Huancayo es utilizado como escenario de los encuentros del equipo en el Torneo Clausura 2026, por lo que el inicio de los trabajos quedará supeditado a la disponibilidad del campo.

La obra busca recuperar una pista destinada al atletismo de alto rendimiento

La renovación había sido considerada desde julio de 2025 dentro de los planes de mejora de la entidad. La pista existente acumulaba más de cuatro décadas de uso y había motivado reclamos de deportistas y entrenadores por el deterioro de su superficie.

En esa cobertura, el exatleta olímpico y entrenador Raúl Pacheco advirtió que las condiciones de la pista dificultaban los trabajos de preparación y podían afectar las articulaciones de los corredores. El entrenador señaló entonces que varios fondistas debían recurrir al Complejo Deportivo 3 de Octubre u otros espacios para continuar con sus rutinas.

PUBLICIDAD

El IPD sostiene que la nueva infraestructura tendrá ocho carriles y estará dirigida a deportistas convencionales y paradeportistas. El proyecto también se vincula con la formación de nuevos talentos de la Academia IPD, que desarrolla actividades gratuitas de atletismo y marcha atlética en Huancayo para niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con una nota oficial publicada en julio de 2025, ese programa atendía a cerca de 1.400 menores de entre 6 y 17 años en seis disciplinas. En atletismo reunía a 84 inscritos y en marcha atlética a 40, con sedes en el Estadio IPD Huancayo y el Complejo Deportivo 3 de Octubre.

PUBLICIDAD

Evelyn Inga y Gladys Tejeda encabezan la delegación peruana de cara al Panamericano de Atletismo en Medellín. Crédito: IPD.

Gladys Tejeda, Kimberly García y Cristian Pacheco figuran entre los referentes vinculados al estadio

La pista del Estadio Huancayo ha sido escenario de preparación para representantes peruanos de las pruebas de resistencia. El IPD informó en octubre de 2020 que 21 atletas y paraatletas de alto rendimiento de Junín retornaron a los entrenamientos presenciales en el recinto, tras las restricciones aplicadas durante la pandemia de covid-19.

La relación incluyó a las maratonistas Gladys Tejeda y Jovana de la Cruz, además de los fondistas Cristian Pacheco, Willy Canchanya y Ulises Martín Ambrocio. También estuvieron la campeona de marcha atlética Kimberly García, Evelyn Inga, Leidy Guerra y César Rodríguez, entre otros especialistas de las pruebas de resistencia.

PUBLICIDAD

Kimberly García en su camino hacia Lima 2027 y Los Ángeles 2028, con enfoque en el alto rendimiento. (Andina)

La nómina de aquel retorno también incorporó a los paradeportistas Rosbil Guillén, Efraín Sotacuro, Carlos Sangama y Peter Ticllasuca, acompañados por sus guías. La presencia de estos deportistas muestra el uso del estadio como espacio de preparación para disciplinas que exigen trabajo sostenido de fondo, velocidad y técnica.

En su información más reciente sobre la Academia IPD, la entidad señaló que deportistas y paradeportistas continúan entrenando en ese lugar y presentó la renovación de la pista como una mejora para sus condiciones de preparación. La intervención proyectada adquiere relevancia en una región que ha aportado corredores y marchistas a la selección nacional.

PUBLICIDAD

La Maratón Internacional de los Andes mantiene a Huancayo como referencia del fondismo

La renovación coincide con la continuidad de la Maratón Internacional de los Andes, prueba que tiene a Huancayo como punto de llegada. Para su edición de 2026, el IPD y la Municipalidad Provincial de Huancayo anunciaron un recorrido de 42,195 kilómetros desde Ataura, en Jauja, hasta el Estadio Huancayo, a una altitud aproximada de 3.273 metros sobre el nivel del mar.

La competencia reúne a corredores de fondo y refuerza la relación de la ciudad con el atletismo de resistencia. Una pista en condiciones adecuadas podría ampliar las opciones de preparación técnica de quienes participan en estas pruebas y de las nuevas generaciones vinculadas a los programas deportivos locales.

PUBLICIDAD

El IPD no precisó en el anuncio la fecha exacta de inicio ni el plazo de ejecución de la obra. La institución indicó que los trabajos comenzarán una vez que Sport Huancayo haya cumplido sus partidos programados como local, mientras se mantiene la expectativa de que el recinto recupere una pista apta para el entrenamiento y la competencia.