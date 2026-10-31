Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, habría fallecido en Israel

Alejandro Toledo camina acompañado por Avraham Dan On y Eliane Karp en medio de una multitud que porta banderas peruanas.

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El exmilitar israelí y exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno durante la gestión del expresidente Alejandro Toledo, Avraham Dan On, habría fallecido en setiembre pasado, según informó el Ministerio Público al Poder Judicial.

Según pudo conocer Infobae, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de La Nación ha dado cuenta de esta situación a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y a la Corte de Lima. En el primero, Dan On era procesado por el Caso Interoceánica (absuelto en primera instancia), mientras que en el otro era procesado por el caso Ecoteva (condenado en primera instancia).

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Justamente, durante una audiencia de apelación, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional informó a las partes sobre la información alcanzada por la Fiscalía de la Nación respecto a Avraham Dan On.

“Nos informan que el señor (Avraham Dan On) habría fallecido. Ese es el informe concreto que se tiene. Pero sin embargo, todavía no ha llegado la documentación de Israel y que se está haciendo el trámite por la embajada. Entonces, en esa medida, vamos a volver a reiterar que en cuanto llegue la información documental sobre dicho hecho, podamos tomar la determinada decisión”, dijo el juez superior Rómulo Carcausto.

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Según informó la Oficina de Cooperación Judicial Internacional, se ha requerido a Israel el acta de defunción de Dan On, a fin de remitirla a las Cortes. Una vez que se remita ello, se declarará extinta la acción penal contra el exjefe de seguridad de Alejandro Toledo.

La última conexión de Avraham Dan On a las sesiones de apelación fue el pasado 29 de agosto.

Sentenciado

Cabe precisar que Avraham Dan On fue sentenciado por el caso Ecoteva. La Décima Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima lo condenó como coautor del delito de lavado de activos por los sobornos pagados por las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa al expresidente Alejandro Toledo.

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Dan On se desempeñaba como personal de confianza y de seguridad de Toledo. Según los hechos probados, participó en una reunión en la suite presidencial del Hotel Marriott de Copacabana, en Río de Janeiro, donde se pactó el acuerdo ilícito para favorecer la adjudicación del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, a cambio de 35 millones de dólares en sobornos.

A partir de ese momento, la Sala estableció que su participación resultó decisiva en varias etapas del esquema de lavado. En la fase de colocación, utilizó una empresa offshore panameña de Josef Maiman y con cuenta en un banco de Suiza, para convertir el dinero proveniente de los sobornos. Después, constituyó y dirigió empresas costarricenses desde donde ordenó transferencias hacia Ecoteva Consulting Group S.A., sociedad que él mismo creó. Funcionarios del Scotiabank de Costa Rica confirmaron que era Dan On quien emitía las órdenes de transferencia y gestionaba las cuentas.

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14/07/2026 July 14, 2026, Lima, PERU: LIMA 15 DE OCTUBRE DEL 2024.CONTINUA EL JUICIO CONTRA EL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO EN LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA DINOES POR EL CASO DE COLUSION EN LAS OBRAS DE LA INTEROCEANICA POLITICA El Comercio / Zuma Press / Europa Press

La defensa de Dan On sostuvo que había sido absuelto en el proceso por colusión del caso Interoceánica y que actuó sin conocimiento del origen ilícito de los fondos. La Sala le impuso una pena de 13 años y 4 meses de privación de libertad efectiva.

En el caso Interoceánica, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Alejandro Toledo a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, al considerarlo responsable de recibir un soborno de 34 millones de dólares de Odebrecht para la adjudicación de la obra. En ese mismo fallo, Avraham Dan On fue absuelto por el tribunal. La sala consideró que la conducta que se le imputaba no configuraba el delito de colusión.

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