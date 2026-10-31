ONPE al 99,9%: Faltan contabilizar 3 actas para que el JNE proclame al ganador en Lima Metropolitana

Rafael López Aliaga y Francis Allison disputan la alcaldía de Lima Metropolitana tras la difusión de los datos del cómputo oficial de la ONPE. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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El conteo de votos en Lima Metropolitana se acerca a su fin. Y es que restan solo 3 actas para que el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en la capital llegue al 100%.

Estas últimas 3 actas se encuentran observadas aún en el Jurado Electoral Especial, pendientes de que este determine si hubo algún error que corregir. Una vez que el JEE se pronuncie, se devuelve a la ONPE para su conteo.

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Al 99,989% de actas contabilizadas, Renovación Popular se posiciona como ganador con el 27,685% de los votos válidos que equivalen a 1.554.690 votos. En segundo lugar se encuentra Avanza País con el 26,810% de votos válidos (1.505.558 votos).

En tercer lugar se ubica Somos Perú con 15,089% de votos válidos (847.354 votos), mientras que en cuarto lugar se posiciona Podemos Perú con 8,022% de votos válidos (450.519 votos). El resto de partidos no superan el 5%.

Un gráfico del escrutinio oficial computa el avance de las elecciones municipales en la provincia de Lima con Renovación Popular en primer lugar.

Reconoce derrota

Francis Allison, candidato de Avanza País, reconoció que no logró superar a Rafael López Aliaga en la disputa por la Municipalidad de Lima y calificó el resultado como irreversible, a horas de que su partido, Avanza País, dejara vencer el plazo legal para apelar el fallo del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que descartó una segunda vuelta en la capital.

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“No he ganado las elecciones, lo tengo claro”, admitió el alcalde de Magdalena del Mar en una entrevista con El Comercio, cuando solo faltaban 10 actas por contabilizar en el conteo oficial de la ONPE. El candidato reconoció que el margen en contra fue reducido y agradeció el respaldo recibido en las urnas, aunque evitó usar la palabra derrota. “Yo no lo llamo derrota. Cuando era niño, mi papá me dijo que a veces se gana perdiendo”, expresó.

Francis Allison y Rafael López Aliaga representan a las agrupaciones políticas que disputan el primer lugar en el cómputo oficial de la ONPE para la alcaldía de Lima. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

No habrá segunda vuelta

La resolución del JEE Lima Centro, que declaró infundada la solicitud de Avanza País para forzar una segunda vuelta entre López Aliaga y Allison, quedó consentida después de que el partido dejara transcurrir el plazo de tres días para elevar el caso al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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“Habiendo vencido el plazo legal para interponer recurso de apelación sin que se haya presentado medio impugnatorio alguno (...), corresponde declarar consentida la Resolución N° 08273-2026-JEE-LICN/JNE y disponer el archivo del presente expediente”, señala el documento.

El pedido de segunda vuelta se sustentaba en el argumento de que Lima Metropolitana posee un régimen especial de provincia con atribuciones de gobierno regional, lo que, según la tesis del partido, obligaba a exigir el umbral del 30% de los votos válidos para proclamar un ganador. El JEE rechazó ese planteo y sostuvo que la condición especial de la capital “no determina, por sí misma, la inaplicación de la legislación electoral municipal ni la incorporación automática de las reglas correspondientes a las elecciones regionales”. Con ese argumento, también desestimó la solicitud de suspender la proclamación de resultados.

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Renovación Popular, agrupación liderada por Rafael López Aliaga, obtuvo una ajustada victoria sobre Avanza País en las elecciones municipales de Lima Metropolitana de 2026.

El propio Allison se distanció de la estrategia legal impulsada por su agrupación. “Esa segunda vuelta sí debería discutirse para las siguientes elecciones, no para esta. Las reglas no deben cambiar cuando ya comenzó el juego”, afirmó, aunque consideró “interesante” abrir el debate sobre el umbral del 30% de cara a futuros procesos.

El candidato explicó además que su agrupación presentó pocas impugnaciones de actas por razones de costo. Cuestionar alrededor de 500 actas, dijo, habría requerido un desembolso cercano a un cuarto de millón de soles, una cifra que, según sus cálculos, puede llegar a un millón de soles si se trata de mil actas. “Significa entonces que la justicia electoral es solamente para los ricos y no para las clases medias o los que menos tienen, y eso no es correcto”, sostuvo. “¿Quién te da un cuarto de millón de soles para apelar sin pedirte algo a cambio?”, planteó, al tiempo que pidió revisar esas reglas en próximos comicios.

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