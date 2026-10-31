Perú

Senamhi alerta por calor de hasta 38 °C en la costa y sierra entre el 1 y 4 de noviembre

El aviso rojo incluye a 18 regiones, entre ellas Lima y Callao, y contempla radiación ultravioleta y ráfagas de viento en varias zonas

Senamhi precisó que Lima, Ica, Áncash y La Libertad se encuentran con nivel de peligro naranja. (Andina)
Senamhi precisó que Lima, Ica, Áncash y La Libertad se encuentran con nivel de peligro naranja. (Andina)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el aumento de la temperatura diurna que afectará a la costa y la sierra entre el domingo 1 y el miércoles 4 de noviembre. El calor alcanzará hasta 38 °C en sectores del norte peruano.

El aviso meteorológico N.° 447 comprende 18 regiones, entre ellas Lima y Callao, y advierte además una mayor exposición a la radiación ultravioleta y la presencia de ráfagas de viento. El reporte coloca bajo observación a zonas costeras y andinas, donde los valores previstos cambiarán según la ubicación geográfica local.

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La alerta roja se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos de gran magnitud, cuyo nivel de peligro puede llegar a ser extremo. El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam)recomienda que la población adopte precauciones ante estas condiciones. El organismo también utiliza las alertas amarilla y naranja, de acuerdo con el riesgo local previsto.

Costa norte tendría temperaturas de hasta 38 °C

En la costa norte, las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 38 °C, el registro más alto incluido en el pronóstico. Para la costa central, Senamhi prevé valores de 24 °C a 32 °C. En la costa sur, la previsión se ubica entre 24 °C y 30 °C previstos.

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Las proyecciones para la sierra norte señalan máximas de 19 °C a 32 °C. En la sierra central, los termómetros podrían marcar entre 24 °C y 29 °C. La sierra sur tendría registros de 19 °C a 28 °C, según el aviso difundido por la entidad meteorológica durante el periodo.

Las regiones incluidas son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. La relación difundida por el Senamhi abarca localidades de la costa y de la sierra que tendrán condiciones diferenciadas en ese periodo de vigencia de la alerta.

El incremento de la temperatura durante el día puede coincidir con actividades laborales, desplazamientos o celebraciones previstas para el inicio de noviembre. Por esa razón, la institución pide revisar sus actualizaciones oficiales, debido a que las condiciones atmosféricas varían entre ciudades, distritos y áreas rurales incluidas en el aviso vigente.

Senamhi advierte intenso calor en la costa y sierra del 1 al 4 de noviembre.
Senamhi advierte intenso calor en la costa y sierra del 1 al 4 de noviembre.

Radiación UV y viento también forman parte de la alerta

El pronóstico incorpora la posibilidad de ráfagas de viento en algunas zonas de las regiones alertadas. Ante esa previsión, las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan moverse o caer y atender los avisos locales. Las personas deberán considerar las condiciones de su entorno antes de realizar actividades al aire libre.

La exposición prolongada al sol puede aumentar durante las horas de mayor temperatura y radiación ultravioleta. Senamhi aconseja mantener hidratación, usar sombrero o sombrilla, protector solar, ropa que cubra la piel y gafas con protección UV. También plantea buscar sombra cuando las condiciones del lugar lo permitan en exteriores cercanos.

El nivel amarillo corresponde a la posibilidad de “fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en las regiones”. La alerta naranja, en cambio, se emite ante la predicción de “fenómenos meteorológicos peligrosos”. El nivel rojo contempla escenarios de mayor magnitud y demanda precaución extrema de la población expuesta local.

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