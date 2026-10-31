Perú

Jessica Newton se despidió del Miss Grand Perú y reveló que envió un audio a Luciana Fuster tras conocer su nuevo cargo como directora

La exdirectora del Miss Grand Perú explicó que esperó el anuncio oficial de la nueva gestión antes de pronunciarse y recordó los 11 años que estuvo al frente de la organización nacional

Jessica Newton confirmó su salida de Miss Grand Perú y contó que felicitó a Luciana Fuster mediante un mensaje de audio
Jessica Newton confirmó su salida de Miss Grand Perú y contó que felicitó a Luciana Fuster mediante un mensaje de audio
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Jessica Newton aclaró que su salida de la dirección de Miss Grand Perú respondió a una decisión sobre las franquicias internacionales que representaría en el país y sostuvo que felicitó a Luciana Fuster tras conocerse su nombramiento. La organizadora publicó un comunicado en redes sociales luego de que surgieran especulaciones sobre el cambio en la dirección del certamen.

La publicación de Newton se produjo después de que Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, fuera anunciada como la nueva responsable de Miss Grand Perú. La noticia generó comentarios entre seguidores de los concursos de belleza, que recordaron los 11 años de la empresaria al frente de la franquicia nacional.

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En su mensaje, Newton aseguró que la organización internacional de Miss Grand consultó su decisión durante la última edición del certamen. Según explicó, optó por definir qué concursos internacionales mantendría bajo su representación en Perú.

Ante las diversas especulaciones surgidas sobre mi representación de Miss Grand International en el Perú, deseo aclarar lo siguiente”, escribió al inicio de su pronunciamiento.

La directora de certámenes de belleza indicó que no habló antes sobre el tema porque consideró necesario que la organización oficializara el nuevo nombramiento. Tras ese anuncio, señaló que se comunicó con Fuster para expresarle sus felicitaciones.

Jessica Newton afirmó que la organización internacional conocía su decisión

En el comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Jessica Newton explicó que el cambio no se produjo de manera inesperada. La organizadora aseguró que tomó una postura sobre las franquicias internacionales que continuaría representando desde Perú durante la más reciente edición de Miss Grand International.

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Composición con Jessica Newton sosteniendo maquillaje ante un espejo y Luciana Fuster con un vestido amarillo brillante sobre fondo negro.
Jessica Newton posa frente a un espejo de maquillaje mientras Luciana Fuster viste un traje amarillo de gala vinculado al certamen Miss Grand Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Durante la última edición del certamen, debía tomar una decisión sobre las franquicias internacionales que representaría en el Perú. La organización de Miss Grand International me consultó al respecto durante la competencia y mi respuesta fue clara”, señaló.

Newton no detalló cuáles fueron los términos de su decisión con el certamen internacional. Sin embargo, su publicación buscó responder a los comentarios que surgieron después de que se confirmara que Luciana Fuster asumiría la dirección nacional de Miss Grand Perú.

La exdirectora también explicó por qué no emitió un pronunciamiento inmediato. “Si no me pronuncié antes, fue para dar a la organización el tiempo necesario para nombrar a una nueva dirección”, precisó.

Según agregó, una vez que se difundió la designación de Fuster, le envió un mensaje de audio para felicitarla. “Publicado el anuncio, le envié a Luciana un audio para felicitarla”, indicó.

La directora recordó las dos coronas obtenidas durante su gestión

La publicación de Newton incluyó un balance de su etapa en Miss Grand Perú. La organizadora sostuvo que guarda con afecto los 11 años durante los cuales estuvo al frente de la franquicia y destacó los resultados obtenidos por las representantes peruanas en la competencia internacional.

Los 11 años que estuve al frente de Miss Grand Perú, las dos coronas doradas, el reconocimiento como directora y las numerosas clasificaciones de nuestro país en el certamen los guardo con muchísimo cariño”, expresó.

Tras dejar Miss Grand Perú, Jessica Newton reveló que se comunicó con Luciana Fuster para saludarla por su nuevo cargo
Tras dejar Miss Grand Perú, Jessica Newton reveló que se comunicó con Luciana Fuster para saludarla por su nuevo cargo

El mensaje hace referencia a las coronas internacionales logradas por María José Lora y Luciana Fuster. Lora obtuvo el título de Miss Grand International en 2017, mientras que Fuster consiguió la corona en 2023.

Además de esos triunfos, Perú logró clasificaciones y presencia en distintas ediciones del concurso durante la etapa de Newton. La empresaria ha estado vinculada a la preparación de candidatas nacionales para certámenes internacionales y también dirige la organización del Miss Perú.

En la parte final de su comunicado, Newton agradeció a las participantes que representaron al país bajo su dirección y a la organización internacional. “Agradezco profundamente a mis reinas y a la organización internacional por todo lo vivido”, escribió.

Luciana Fuster es la nueva directora del Miss Grand Perú.
Luciana Fuster es la nueva directora del Miss Grand Perú.

Seguidores destacaron los triunfos de Perú durante los últimos años

La publicación recibió mensajes de respaldo por parte de seguidores y personas vinculadas a los concursos de belleza. Una usuaria destacó el papel de la organizadora en los triunfos de María José Lora y Luciana Fuster.

María José Lora y Luciana Fuster, dos maravillosas reinas de Miss Grand International que ganaron bajo tu mandato”, escribió la cuenta en la sección de comentarios.

Otra usuaria afirmó que Newton continuará como una figura central para quienes siguen los certámenes nacionales. “Tú serás siempre nuestra reina madre”, escribió la cuenta reynasperu_apoyo, que también agradeció a la directora por las alegrías que dio al país.

La reacción de los usuarios mostró respaldo a la etapa de Newton frente a Miss Grand Perú, aunque también hubo interés por conocer cuáles serán las funciones y el plan de trabajo que desarrollará Luciana Fuster en la nueva dirección.

Fuster asumirá el reto después de convertirse en la segunda peruana en obtener el título de Miss Grand International.

Luciana Fuster inicia una nueva etapa como directora de Miss Grand Perú
Luciana Fuster inicia una nueva etapa como directora de Miss Grand Perú

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