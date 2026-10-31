Viuda de familia asesinada en Piura clama justicia y señala a ‘Los Portilla’: “Me hubiesen matado a mí, no a mis hijos”

Reportaje periodístico del programa Ocurre Ahora sobre el asesinato por sicariato de Rigoberto Goyes y dos de sus hijos en Piura. La nota informativa recoge declaraciones de familiares de las víctimas, imágenes del vehículo atacado y testimonios sobre presuntas extorsiones y disputas vinculadas a organizaciones delictivas locales.

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La violencia criminal que golpea al norte del país continúa dejando víctimas y familias destruidas. Los homicidios perpetrados con armas de fuego, las extorsiones y los secuestros forman parte de una problemática que mantiene en alerta a regiones como Piura y La Libertad.

En este escenario de inseguridad, el asesinato de tres integrantes de una familia en el distrito de Castilla, en Piura, ha provocado un nuevo reclamo de justicia. Gladys Herreros Guerrero, viuda de Rigoberto Golles Girón, quien también perdió a dos de sus hijos en el ataque, rompió en llanto al pedir que se identifique y capture a los responsables. Un tercer hijo permanece internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI), en estado crítico.

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“Justicia para todos, para mis hijos, para mi esposo. Me los mataron, me los arrebataron, me los quitaron. Ya no tengo a nadie, me quedé sola”, manifestó la mujer para la prensa local, mientras intentaba explicar la magnitud de la tragedia que atraviesa.

Viuda señala a ‘Los Portilla’ por el asesinato de su familia

Durante el diálogo con la prensa, la mujer fue consultada sobre las presuntas amenazas que habría recibido su esposo antes del atentado. Sin embargo, entre lágrimas, respondió que desconocía lo ocurrido y volvió a insistir en que espera que las autoridades esclarezcan el crimen.

La viuda también recordó que el ataque dejó a menores de edad sin sus padres y que uno de sus hijos permanece hospitalizado en estado grave. “Mi hijo está grave, está en UCI, entre la vida y la muerte”, expresó entre lágrimas.

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Un montaje fotográfico reúne un retrato familiar en interiores y el primer plano circular de una mujer que llora frente a un micrófono. (Asesinato Piura, matanza a familia. Viuda y madre de las víctimas llora y pide justicia)

“¿Por qué son mala esa familia? ¿Por qué es mala? ¿Por qué? ¿Por qué a todos? Me hubiesen matado a mí, mejor, a mí, no a mis hijos. ¡A mis hijos los quiero aquí conmigo! Yo ya estoy vieja, mis hijos son jóvenes trabajadores”, lamentó.

Al ser consultada sobre quiénes estarían detrás del múltiple asesinato, señaló directamente a la organización criminal conocida como ‘Los Portilla’. “La banda Los Portillas mató a mi familia. Ellos son los que han matado a toda mi familia”, afirmó.

En otro momento, la mujer explicó que su familia se dedicaba a trabajar diariamente y que regresaba a casa durante la noche. El día del atentado, ella y su hija de 12 años de edad no fueron al lugar de labores.

“Todos los días salíamos a trabajar, regresábamos en la noche. Yo no he ido ayer, si no también me matan a mí, a mi pequeña también me la matan”, relató.

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Detalles de la matanza en Piura

El ataque armado ocurrió la noche del jueves 29 de octubre, en el asentamiento humano Chiclayito, distrito de Castilla, provincia de Piura. Las víctimas se desplazaban en una camioneta Toyota Rush de color rojo cuando fueron interceptadas por sujetos armados.

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, los ocupantes regresaban de sus actividades comerciales cuando el vehículo redujo la velocidad para pasar por un rompemuelle. En ese momento, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra ellos.

Los atacantes realizaron más de 15 disparos y huyeron del lugar. Las víctimas mortales fueron identificadas como Rigoberto Goyes, de 56 años, y sus hijos John y Cristina Goyes Herreros. El sobreviviente es otro de sus hijos, identificado como Gervin Christian, quien permanece grave bajo atención médica.

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Extorsiones y un posible ajuste de cuentas entre las hipótesis del crimen

El móvil del asesinato todavía es materia de investigación. Sin embargo, existen testimonios que apuntan a una presunta extorsión contra la familia y a un posible enfrentamiento previo con personas vinculadas al clan familiar ‘Los Portilla’.

Según una vecina de la zona entrevistada por Panamericana, los familiares habrían recibido exigencias de pago por 30.000 soles. La mujer sostuvo que dos personas se encontraban detenidas por estos hechos y denunció que los comerciantes de Chiclayito también son víctimas del cobro de cupos.

Otra de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el asesinato de otro integrante de la familia Goyes ocurrido en 2025. Para algunos familiares, ese crimen habría estado vinculado a disputas por obras de construcción civil y Rigoberto habría denunciado a sus presuntos rivales.

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Un familiar de las víctimas declaró que Rigoberto mantenía un proceso judicial contra personas a las que habría relacionado con ese homicidio. Según su versión, el conflicto se habría agravado luego de que una mujer fuera enviada a prisión y la familia obtuviera un resultado favorable en el proceso.

A estas líneas de investigación se suma un audio difundido en el reportaje, atribuido a Dulce, quien se identifica como hija de Iris Portilla. En la grabación, la mujer afirma que mantiene bajo control a un grupo de personas junto con su esposo, a quien identifica como policía.

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“Te habla la hija de la señora Iris Portilla, Dulce. Mire, eso, esos muchachitos que están por allá, por 26 de Octubre, los tengo alineados yo con mi esposo, que es policía. Mi esposo es el que le brinda la seguridad. No quiero que me los estés jodiendo (insultos), porque tú no me jodes a los míos, ni yo te jodo a los tuyos”.