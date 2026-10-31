Perú

You Salsa lanza colaboración con Marcos Llunas y prepara más temas con Américo y La Charanga Habanera

La agrupación peruana celebra sus nueve años con Latin Idols, una producción que reunirá a figuras de la música latina y comienza con un tema junto al cantante español Marcos Llunas

You Salsa lanzó colaboración con Marcos Llunas y prepará temas con Américo y La Charanga Habanera
You Salsa lanzó colaboración con Marcos Llunas y prepará temas con Américo y La Charanga Habanera
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You Salsa presentó Latin Idols — The Project, una producción que reúne a artistas de Perú, Chile, Estados Unidos, España, República Dominicana y Cuba para celebrar los nueve años de trayectoria de la agrupación. El trabajo contempla siete colaboraciones internacionales y comenzó con un lanzamiento junto al cantante español Marcos Llunas.

El primer proyecto de la agrupación peruana, fundada en octubre de 2017, ya está disponible desde el viernes 30 de octubre en plataformas digitales. El estreno incluye un videoclip que viene difundiéndose a través de los canales oficiales de ambos intérpretes.

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Latin Idols reúne al productor peruano Tony Succar, al cantante chileno Américo, a la intérprete estadounidense Brenda K. Starr, a Marcos Llunas, a la agrupación dominicana Grupo Extra y a la orquesta cubana La Charanga Habanera. You Salsa mantiene en reserva el nombre de una séptima figura internacional que también participará en el proyecto.

La propuesta busca ampliar la presencia de la agrupación en el circuito latino y sumar nuevas sonoridades a su repertorio, sin alejarse de la línea de salsa urbana que desarrolló desde sus inicios.

Marcos Llunas abre la serie de lanzamientos

El primer estreno de You Salsa dentro de Latin Idols es una canción junto a Marcos Llunas, artista español con trayectoria en la música romántica y latina. El lanzamiento oficial fue el 30 de octubre.

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Además de Llunas, el repertorio contará con la participación de Tony Succar, músico y productor peruano ganador de un Latin Grammy; Américo, una de las voces de la música tropical chilena; Brenda K. Starr, reconocida por canciones como “Herida” y “Ese hombre”; Grupo Extra, referente de la bachata dominicana en Europa, y La Charanga Habanera.

Marcos Llunas abre Latin Idols, el proyecto de You Salsa con artistas de seis países
Marcos Llunas abre Latin Idols, el proyecto de You Salsa con artistas de seis países

La presencia de estos nombres permitirá que You Salsa transite por distintos estilos dentro de la música latina. Según adelantó el grupo, el material incluirá dos canciones con propuestas diferentes a las habituales en su discografía, aunque conservará la identidad de la banda.

Latin Idols — The Project también sumó a compositores vinculados a distintos géneros de la música latina. Entre los autores convocados están la mexicana Erika Vidrio, el cubano Jorge Luis Piloto, el también cubano Pedro de Jesús y el peruano Patrick Romantik.

El equipo incluye al productor musical puertorriqueño Junito Dávila.

Juan Carlos Ríos, gestor y productor musical de la agrupación, sostuvo que el proyecto es resultado del trabajo acumulado durante casi una década. “Durante nueve años hemos trabajado para demostrar que desde el Perú podemos hacer salsa de primer nivel”, señaló.

Ríos añadió que el objetivo es que las colaboraciones permitan abrir espacios para la agrupación y para la música producida en el país. “Latin Idols es nuestra apuesta más grande y queremos que este proyecto abra nuevas puertas para nuestra música y nuestra industria”, afirmó.

Marcos Llunas y You Salsa lanzan su primera colaboración por los nueve años de la agrupación
Marcos Llunas y You Salsa lanzan su primera colaboración por los nueve años de la agrupación

You Salsa cumple nueve años

Desde su creación, You Salsa publicó canciones como “Cómo se perdona”, “No te contaron mal”, “Duro y suave”, “Sentir” y “¿Y ahora qué hacemos?”. Este último tema contó con la producción de Tony Succar, quien ahora figura entre los invitados del nuevo material.

“Cómo se perdona” alcanzó posiciones destacadas en radios peruanas durante 2019. Ese lanzamiento contribuyó a que la agrupación fuera nominada a los Premios Tu Música Urbana 2020, certamen vinculado a Telemundo.

You Salsa supera los 300 millones de reproducciones orgánicas en plataformas y cuenta con más de 260 mil suscriptores en YouTube. La formación actual está integrada por Cesia Guardado, Andreina Montilla y Arnold Shak, quienes encabezarán esta nueva etapa. Los tres intérpretes participarán en los lanzamientos que integran Latin Idols.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), la Unión Peruana de Productores Fonográficos (Unimpro) y la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem), según informó la agrupación.

You Salsa celebra nueve años de trayectoria con un proyecto que reunirá a artistas de varios países de América Latina y España.
Tony Succar, Américo, Brenda K. Starr y La Charanga Habanera forman parte de los artistas anunciados para el nuevo material.

Tras el estreno con Marcos Llunas, You Salsa prevé revelar los siguientes artistas, canciones y videoclips que conformarán Latin Idols. Entre los anuncios pendientes se encuentra el nombre de la séptima colaboración internacional.

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