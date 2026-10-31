Perú

PJ ordena que ministro Marco Vinelli vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

El Ministerio Público le imputa al titular del Midagri presuntamente haber favorecido a un contratista con ampliaciones de plazo injustificadas cuando la obra permanecía paralizada

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El Poder Judicial resolvió que Marco Vinelli, actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), afronte juicio oral junto a otros 12 acusados por presunta corrupción en una obra de riego valorizada en S/ 23 millones, ejecutada en la región Huánuco entre 2014 y 2016. La Fiscalía solicita contra él 5 años y 4 meses de prisión por el presunto delito de negociación incompatible.

Cabe precisar que, alternativamente, el Ministerio Público imputa como calificación alternativa el delito de colusión simple, requiriendo 4 años de cárcel contra Vinelli y los otros acusados.

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El pasado 27 de octubre, según pudo conocer Infobae, el juez Manuel Chuyo dictó el auto de enjuiciamiento contra el titular del Midagri y exfuncionarios de Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.

Página de un documento judicial con párrafos mecanografiados y el nombre de Marco Antonio Vinelli Ruiz resaltado en color amarillo
Un documento judicial detalla las solicitudes de penas privativas de la libertad e inhabilitación presentadas por el Ministerio Público contra varios acusados.

El caso tiene como punto de origen la licitación con la que se adjudicó al Consorcio Presas y Canales la ejecución del proyecto “Mejoramiento de los Canales de Irrigación de la margen derecha del distrito de Tomaykichwa, Ambo, Huánuco”, por un monto de más de 23 millones de soles. También forma parte de la acusación el concurso público por el cual el Consorcio Ambo quedó a cargo de la supervisión de la obra.

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La acusación contra Marco Vinelli

Según el requerimiento acusatorio, Marco Vinelli se desempeñaba como director ejecutivo de Agro Rural entre junio de 2015 y febrero de 2016, periodo en el que ocurrieron los hechos imputados. La Fiscalía le atribuye haber otorgado la ampliación de plazo N° 3 y haber aprobado la intervención económica de la obra, pese a que el supervisor ya había recomendado la resolución del contrato por abandono.

El Ministerio Público sostiene que, pese a que se sabía que la obra estaba abandonada, los funcionarios de Agro Rural optaron por extender los plazos contractuales en lugar de resolver el contrato.

También se le imputa a Vinelli haber suscrito ampliaciones posteriores presuntamente injustificadas y haber retardado la ejecución de la resolución del contrato. Además, habría aprobado las extensiones del contrato de supervisión y el presupuesto por S/ 323.051,94, a favor del Consorcio Ambo.

Un hombre de traje oscuro, corbata punteada y gafas gesticula con las manos en una mesa de madera. Otros dos hombres en traje sentados
Marco Antonio Vinelli Ruiz asume la cartera de Desarrollo Agrario y Riego con una trayectoria que integra gestión pública, docencia y liderazgo en el sector privado.

El requerimiento fiscal incluye como autores, junto a Vinelli, a César Eduardo Poggi Ponce, Giovanna Lucía Ruiz Bertoli, José Luis Pastor Mestanza, Jorge Luis Beltrán Conza, José Angello Tangherlini Casal, Lizardo Calderón Romero, Jeanethe Persis Castañeda Hernández, Luis Alberto López Cárcamo, Manzueto Gamaniel Carrera Padilla, Álvaro Martín Quiñe Napuri y Hugo Ernesto Vilela Consuelo, todos exfuncionarios de Agro Rural. Como cómplices figuran Daniel Rufino Obregón Flores, representante del Consorcio Presas y Canales, y Óscar Pérez Arroyo, representante del Consorcio Ambo.

Rechaza acusación

En septiembre pasado, en entrevista con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego afirmó no conocer a los representantes de los consorcios involucrados en la investigación. “Yo no conozco a las empresas, no me he reunido ni tenido algún tipo de coordinación que implique lo que la Fiscalía está señalando”, sostuvo.

Días después, en una entrevista con Cuarto Poder, Vinelli rechazó la hipótesis fiscal y reiteró que nunca se contacto con los acusados vinculados a las empresas contratistas. “No me he reunido, ni he conversado, ni he hablado por teléfono, ni tengo un mensaje de WhatsApp, ni tengo una foto con ningún representante de las dos empresas que la Fiscalía señala”, dijo.

El ministro indicó que su abogado atiende el proceso mientras que él se encuentra enfocado en sus funciones ministeriales, centradas en la respuesta al fenómeno de El Niño. “Soy respetuoso de los procesos del Poder Judicial, voy a ir todas las veces que me llamen”, afirmó.

Con la emisión del auto de enjuiciamiento, el Juzgado de Investigación Preparatoria deberá remitir el expediente a un Juzgado Penal Unipersonal, que deberá fijar fecha para el inicio del juicio oral.

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