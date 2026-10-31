Magaly Medina cuestionó el mensaje de Ana Paula Consorte a Hernán Barcos por un gesto de su esposa Giuli Cunha: “Has quedado como payasa”

Magaly Medina cuestionó a Ana Paula Consorte por reclamar a Hernán Barcos.

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Magaly Medina criticó a Ana Paula Consorte por el mensaje que dirigió a Hernán Barcos tras interpretar que Giuli Cunha, esposa del delantero argentino, enviaba besos a Paolo Guerrero desde las tribunas del estadio Alberto Gallardo. La conductora sostuvo que el gesto fue una burla relacionada con el gol que el atacante anotó contra su exequipo, Alianza Lima.

La controversia se originó luego del encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Consorte, pareja de Guerrero, publicó un mensaje dirigido al futbolista de Sporting Cristal para pedirle explicaciones por la actitud de su esposa durante el partido.

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“Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor: pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio”, escribió la brasileña. “¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”, agregó.

El texto generó reacciones entre los seguidores de ambos clubes y abrió un debate en redes sociales sobre el intercambio entre las parejas de dos futbolistas identificados con la historia reciente de Alianza Lima.

Ana Paula Consorte se dirigió a Hernán Barcos

El mensaje de Ana Paula Consorte no estuvo dirigido de manera pública a Giuli Cunha, sino a Hernán Barcos, delantero que tuvo un paso por Alianza Lima y que luego enfrentó al conjunto blanquiazul con Sporting Cristal.

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La pareja de Paolo Guerrero cuestionó la interpretación que hizo de los gestos de Cunha desde la tribuna. La modelo manifestó que no comprendía por qué la esposa del atacante dirigía supuestos besos hacia el lugar donde estaba el delantero peruano.

Su publicación se difundió después de que Barcos anotara ante Alianza Lima, club con el que mantuvo una relación cercana durante sus temporadas en el cuadro victoriano. El atacante argentino fue uno de los referentes del equipo y su salida causó comentarios entre los hinchas.

La modelo brasileña acusó a Giuli Cunha de enviar besos a Paolo Guerrero durante la celebración de un gol.

En ese contexto, Magaly Medina dio su lectura de la escena. La conductora afirmó que los gestos de Giuli Cunha no representaban un coqueteo hacia Guerrero, sino una provocación deportiva vinculada al resultado y a la anotación de Barcos frente a su antiguo equipo.

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Magaly Medina sostuvo que Giuli Cunha buscó burlarse de Paolo Guerrero

En su programa, Magaly Medina dijo que incluso una persona ajena al fútbol podía interpretar el significado de la escena. “¿Cómo que no lo entendiste? Si yo, que no le voy al fútbol, que no soy futbolera, hasta yo entendí”, expresó al referirse al reclamo de Consorte.

La conductora explicó que la salida de Barcos de Alianza Lima fue discutida por una parte de los seguidores del club. Según recordó, muchos hinchas rechazaron que el delantero dejara la institución por considerarlo uno de los líderes del plantel.

Medina señaló que el gol de Barcos frente a Alianza Lima dio pie a la reacción de su esposa desde las gradas. “Como Paolo está en la banca, le manda besos, pero de burla”, afirmó la presentadora de ATV.

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Para la figura televisiva, el episodio debe entenderse dentro de la rivalidad y las provocaciones habituales que aparecen alrededor de un partido de fútbol. En esa línea, indicó que el mensaje de Ana Paula Consorte no logró el efecto esperado.

Esposa de Hernán Barcos no ha respondido directamente a Ana Paula Consorte

“Has quedado como payasa con ese comunicado”, sostuvo Medina. “Todos los que estaban en el estadio sabían que era de burla, no porque estaba gileando a tu marido. Nada que ver”, añadió.

La conductora hizo una comparación entre ambas relaciones

Magaly Medina también se refirió a la relación de Hernán Barcos y Giuli Cunha. La presentadora consideró que ambos han mantenido un vínculo sólido pese a las dificultades que, según manifestó, enfrentaron en el pasado.

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“Ellos son una pareja muy feliz, han pasado cosas muy fuertes y siguen juntos, no como ustedes”, dijo, en alusión a Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero. Medina insistió en que el gesto de Cunha fue una “cachita” deportiva tras el gol del delantero argentino.

Hasta el momento, Giuli Cunha y Hernán Barcos no emitieron una respuesta pública al mensaje de Consorte ni a los comentarios de Medina.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero iniciaron su relación en 2022. El romance se hizo público en agosto de ese año y el futbolista lo confirmó en septiembre, cuando compartió fotografías junto a la modelo brasileña.

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La pareja ha mantenido una presencia frecuente en redes sociales, donde comparte momentos familiares y acompañamiento en las actividades profesionales del delantero.

Ana Paula Consorte cuestionó públicamente al futbolista Hernán Barcos a través de las redes sociales.