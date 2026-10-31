Ignacio Buse reveló la exhibición frustrada con Gael Monfils en Lima: “Tenía muchas ganas de venir a Perú”

La visita que no fue: Gael Monfils estuvo cerca de disputar una exhibición en Lima, pero por "temas de organización" no fue posible. Crédito: Marca/BBC.

Guardar

Ignacio Buse contó una historia hasta ahora desconocida sobre su relación con Gael Monfils. El tenista peruano reveló que ambos tenían previsto disputar una exhibición en Perú, aunque el proyecto quedó cancelado por problemas de organización. El encuentro iba a realizarse en Lima y abría la posibilidad de reunir a dos generaciones del circuito.

La iniciativa incluía la llegada del francés al país y una visita fuera de las canchas. Buse afirmó que Monfils tenía interés en conocer Machu Picchu, un plan que no pudo concretarse junto con la exhibición. Pese a esa situación, el peruano resaltó que mantienen una relación cercana.

PUBLICIDAD

“Una anécdota un poco triste, que nadie sabe, es que en diciembre íbamos a hacer Gael y yo una exhibición en Perú, y al final se cayó por temas de organización”, explicó el número 32 del ranking ATP en declaraciones a ‘ESPN Tenis’.

Buse detalló que la cancelación ocurrió cuando el proyecto ya había avanzado. “Él tenía muchas ganas de venir a Perú, incluso de ir a Machu Picchu, tal vez; pero ya tenemos una buena relación”, agregó el deportista nacional, que coincidió con Monfils en los últimos meses dentro del circuito.

El tenista peruano confesó que estuvo muy cerca de concretarse el encuentro amistoso ante 'La Monf' en la capital peruana. Crédito: ESPN Tenis.

El vínculo entre ambos también tuvo un capítulo en el Abierto de Estados Unidos. El peruano recordó que compartieron entrenamientos en Nueva York, en un contexto en el que el francés ya conocía la posibilidad de viajar a Sudamérica para protagonizar el partido de exhibición.

PUBLICIDAD

La opción de ver a Monfils en Lima quedó en suspenso, aunque Buse no descartó que el duelo pueda organizarse más adelante. “Esperemos que se pueda hacer en un futuro, sería increíble que pueda ser con él”, señaló el peruano, quien estará presente en el homenaje del francés en París.

Gael Monfils se despide del tenis

La despedida de Gael Monfils marcará el cierre de una carrera de más de dos décadas en el profesionalismo. El francés, que cumplió 40 años el pasado 1 de septiembre, figuró entre los jugadores más reconocidos de su generación por una propuesta basada en la potencia física, la velocidad y recursos técnicos que conectaron con el público.

PUBLICIDAD

Monfils anunció inicialmente que dejaría el tenis al final de la temporada 2026. Sin embargo, su retiro se hizo oficial el 5 de octubre, según confirmó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). Esa decisión le impidió jugar los últimos torneos que tenía previstos, incluido el Masters 1000 de París.

El francés Gael Monfils reacciona tras su último partido en el US Open, el jueves 3 de septiembre 2026 (AP Foto/Adam Hunger)

El francés no podrá despedirse en competencia ante su público, pero el torneo parisino preparó una ceremonia para rendirle tributo. El homenaje será el martes 3 de noviembre, durante la sesión nocturna del certamen, después del primer partido programado en la cancha central.

La organización del Masters 1000 de París reconocerá así una trayectoria que dejó 13 títulos ATP y dos finales en ese mismo torneo, en 2009 y 2010. Monfils también alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2008 y del Abierto de Estados Unidos en 2016, además de llegar al sexto lugar del ranking mundial.

PUBLICIDAD

Su última presentación como profesional fue en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, donde perdió ante el estadounidense Learner Tien. El retiro puso fin a la etapa de los llamados “mosqueteros” franceses, grupo que también integraron Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon y Richard Gasquet.

Buse será uno de los jugadores que acompañará al francés en París. “El martes es su despedida acá y vamos a estar todos 100%”, manifestó el peruano. La presencia del nacional tendrá un valor especial, luego de la exhibición que no se pudo realizar en Lima.

El US Open homenajeó a Gael Monfils. Crédito: IMAGN IMAGES via Reuters/Amber Searls.

Buse debuta en París

Ignacio Buse afrontará el Masters 1000 de París como parte de un cierre de temporada que lo consolidó entre los mejores tenistas de Sudamérica. El peruano ingresó directamente al cuadro principal y enfrentará al belga Zizou Bergs en la primera ronda del torneo.

PUBLICIDAD

El cruce será una oportunidad de revancha para Buse. Ambos se enfrentaron en octubre, en el Masters 1000 de Shanghái, con victoria de Bergs por 6-0 y 6-3. El peruano buscará una respuesta distinta en la pista dura bajo techo de París.

Si supera al belga, Buse se mediría con el ruso Daniil Medvedev, uno de los principales preclasificados. Antes de ese desafío, acompañará la despedida de Monfils, el jugador con quien espera mantener pendiente una exhibición que acerque al francés al público peruano.