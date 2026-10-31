Museos gratis este domingo 1 de noviembre: No todos tienen el ingreso gratuito asegurado

Entrada gratis al Museo Tumbas Reales de Sipán este domingo 6 de julio - MINCUL

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El domingo 1 de noviembre, más de 50 museos y sitios arqueológicos administrados por el Ministerio de Cultura (Mincul) abrirán sin cobro de entrada para ciudadanos peruanos y residentes extranjeros.

La jornada de Museos Abiertos coincidirá con el feriado por el Día de Todos los Santos y contemplará actividades culturales en distintas regiones del país durante todo el horario habitual de atención de los recintos participantes.

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El programa funciona el primer domingo de cada mes desde 2017, a partir de la Ley N.° 30599. Esa norma dispone que “se dispone el acceso gratuito el primer domingo de cada mes, para los ciudadanos peruanos y residentes extranjeros en el país, a los sitios arqueológicos, museos y lugares históricos administrados por el Estado, en el ámbito nacional.”

Ingreso gratuito exige DNI o carné de extranjería vigente

Para acceder al beneficio, será obligatorio presentar el documento nacional de identidad, DNI, físico, o un carné de extranjería vigente. El acceso estará reservado a peruanos y extranjeros con residencia legal.

Los visitantes extranjeros que estén de tránsito o de vacaciones deberán pagar la tarifa regular fijada por cada recinto para el ingreso general durante la jornada cultural programada por el ministerio en noviembre.

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La gratuidad no elimina los límites de cada inmueble. Los ingresos dependerán de la capacidad de carga y de los turnos que determinen las administraciones. En algunos museos, las personas interesadas tendrán que solicitar una reserva en la plataforma institucional, una medida prevista para ordenar las visitas y reducir las filas antes del recorrido por las salas y espacios arqueológicos habilitados en cada una de las sedes.

En Lima, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Pueblo Libre, el Museo de Sitio Pachacamac, en Lurín, y el Museo de Sitio Pucllana, en Miraflores, figuran entre los espacios que organizarán entradas por turnos. Los horarios y requisitos pueden variar según la sede elegida, por lo que el Ministerio de Cultura recomienda revisar la información institucional antes de acudir.

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La undécima edición de 2026 incluirá más de 100 propuestas entre talleres, visitas guiadas, ferias, exposiciones y presentaciones artísticas. Una parte de la programación estará vinculada al Día de la Canción Criolla, que se celebra el 31 de octubre.

Las actividades estarán dirigidas a públicos de distintas edades, según la información difundida por las direcciones y los museos que participan del programa nacional el 1 de noviembre.

Una guitarra acústica y un cajón peruano reposan frente a un grupo de músicos reunidos en una peña durante la conmemoración del Día de la Canción Criolla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de museos

Los museos y salas de exhibición que suelen participar en Museos Abiertos son:

<b>Lima y Callao</b>

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP) – Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre.

Museo de Arte Italiano – Paseo de la República 250, Cercado de Lima.

Museo Nacional de la Cultura Peruana – Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima.

Museo de Sitio Pachacamac – Antigua Carretera Panamericana Sur Km 31.5, Lurín.

Museo de Sitio Pucllana – Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, Miraflores.

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja - Puruchuco – Prolongación Av. Javier Prado Este cuadra 85, Ate.

Museo de Sitio Huallamarca – Av. Nicolás de Rivera 201, San Isidro.

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) – Bajada San Martín 151, Miraflores.

Casa Museo José Carlos Mariátegui – Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima.

Museo Nacional del Perú (MUNA) – Antigua Panamericana Sur Km 31.5, Lurín.

Museo de Sitio El Mirador del Cerro San Cristóbal – Cerro San Cristóbal, Rímac.

<b>Áncash</b>

Museo Nacional Chavín – Jr. 17 de Enero Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari.

Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante” – Av. Luzuriaga 762, Plaza de Armas, Huaraz.

Museo de Arqueología, Antropología e Historia Natural de Ranrahirca – Jr. Las Palmeras s/n, Yungay.

Museo Arqueológico Zonal de Cabana – Plaza de Armas s/n, Cabana, Pallasca.

Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico Willkawaín – Centro Poblado Paria Willkawaín, Huaraz.

<b>Lambayeque</b>

Museo Tumbas Reales de Sipán – Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895, Lambayeque.

Museo Arqueológico Nacional Brüning – Av. Huamachuco s/n, Lambayeque.

Museo Nacional de Sicán – Av. Batán Grande cuadra 9 s/n, Ferreñafe.

Museo de Sitio Túcume – Campiña San Antonio s/n, Túcume.

Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán – Campiña Huaca Rajada s/n, Zaña.

Museo de Sitio Chotuna-Chornancap – Sector Bodegones, San José.

<b>La Libertad</b>

Museo de Sitio Chan Chan – Av. Mansiche s/n (carretera a Huanchaco), Trujillo.

<b>Cusco</b>

Museo Histórico Regional del Cusco (Casa Inca Garcilaso de la Vega) – Calle Heladeros s/n con Garcilaso, Cusco.

Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón – Altura del Antiguo Puente Ruinas, km 112 vía férrea, Machupicchu.

Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba – Jr. Timpia cruce con Av. 25 de Julio, La Convención.

Sala de Exhibición de Sitio Pikillacta – Parque Arqueológico de Pikillacta, Quispicanchi.

Museo de Sitio de Chinchero – Plaza Principal de Chinchero, Urubamba.

<b>Cajamarca</b>

Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén – Jr. Belén 571, Cajamarca.

Complejo Arqueológico Cuarto del Rescate – Jr. Amalia Puga 750, Cajamarca.

Sitio Arqueológico Ventanillas de Otuzco – Baños del Inca, Cajamarca.

Sitio Arqueológico de Cumbemayo – San Vicente, Cajamarca.

Sitio Arqueológico Kuntur Wasi – San Pablo, Cajamarca.

<b>Ayacucho</b>

Museo Histórico Regional Hipólito Unanue – Av. Independencia s/n (Complejo Cultural Simón Bolívar), Huamanga.

Museo de Sitio de Quinua – Plaza Principal de Quinua 308, Huamanga.

Museo de Sitio Wari – Km 23 carretera Ayacucho-Quinua, Pacaycasa, Huamanga.

<b>Ica</b>

Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins” – Av. Ayabaca cuadra 8 s/n, Urb. San Isidro, Ica.

Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas – Km 27 de la carretera Pisco-Puerto San Martín, Reserva Nacional de Paracas.

<b>Junín</b>

Museo de Sitio de Wariwillka – Plaza Arqueológica s/n, anexo de Huari, Huancán, Huancayo.

<b>Huánuco</b>

Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh – Carretera Huánuco-La Unión Km 5, Huánuco.

<b>Huancavelica</b>

Museo Regional Daniel Hernández Morillo – Jr. Demetrio O’Higgins s/n, Plaza San Juan de Dios, Huancavelica.

Museo Arqueológico Samuel Humberto Espinoza Lozano – Jr. Los Libertadores s/n, Huaytará.

<b>Apurímac</b>

Museo Arqueológico y Antropológico de Apurímac – Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay.

<b>Puno</b>

Museo Lítico de Pukara – Jr. Lima s/n, Pucará, Lampa.

Templo Museo Nuestra Señora de la Asunción – Jr. Asunción s/n, Juli, Chucuito.

Templo Museo San Juan de Letrán – Jr. Juli 352, Juli, Chucuito.

<b>Tacna</b>

Museo Histórico Regional de Tacna – Calle Apurímac 202, Tacna.

Museo de Sitio Las Peañas – Av. Jorge Basadre Grohmann s/n, Pocollay.

<b>Tumbes</b>

Museo de Sitio Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa” – Calle El Museo 117, Cabeza de Vaca Norte, Corrales.

<b>San Martín y Loreto</b>

Museo Departamental San Martín – Jr. Benavides 380, Moyobamba, San Martín.

Museo Amazónico – Malecón Tarapacá 386, Iquitos, Loreto.