Magaly Medina recuerda las terribles secuelas que le dejó estar en prisión: anorexia, adicción y más

Magaly Medina reveló las secuelas que sufrió tras salir de prisión

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Magaly Medina relató que su paso por prisión afectó su salud física y emocional, al punto de que dejó de comer, sufrió insomnio y aumentó su consumo de cigarrillos y medicamentos para dormir. La conductora peruana aseguró que salió del penal con un peso bajo y que, según su testimonio, atravesó un cuadro de anorexia.

Durante una emisión de su programa en ATV, la presentadora habló de un período que, según explicó, no pudo procesar ni exteriorizar mientras permanecía privada de su libertad. Al evocar su regreso a la televisión, describió las consecuencias que advirtió en su cuerpo luego de meses de encierro.

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“Salí flaca con anorexia porque dejé de comer”, expresó Medina. La periodista señaló que, pese a su delgadez, tenía una percepción distorsionada de su aspecto y se veía “caderona” o con sobrepeso. “Era un espantapájaros cuando salía, bien delgada, flaca”, recordó.

La animadora afirmó que su alimentación cambió durante la reclusión y que la falta de apetito derivó en un deterioro físico que se hizo visible cuando recuperó su libertad. Su declaración se centró en el impacto que tuvo la prisión en sus hábitos diarios, su descanso y su relación con el tabaco.

Magaly Medina relató que su paso por prisión afectó su alimentación, su descanso y su consumo de cigarrillos. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recordó que volvió a la TV con ropa de talla infantil

La conductora también compartió una anécdota sobre las prendas que usaba después de salir del penal. Según contó, llegó a confeccionar un vestido de un tamaño tan reducido que parecía destinado a una niña.

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Cuando volvió a ponerse al frente de su espacio televisivo, Ney Guerrero, productor y colaborador cercano, reparó en su apariencia. Medina relató que él le dijo que parecía una menor de cinco años por la contextura que tenía entonces.

“Cuando hice mi programa de regreso, Ney me dice que parecía una niña de cinco años”, contó. El recuerdo surgió mientras explicaba que, durante ese tiempo, no dimensionaba el nivel de adelgazamiento que había tenido.

El insomnio la llevó a consumir alprazolam

Además de los cambios en su alimentación, Magaly Medina habló de los problemas de sueño que padeció en ese período. Dijo que los psiquiatras del penal le recetaban medicamentos debido al insomnio, una situación que luego derivó en una dependencia del alprazolam.

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La conductora de ATV aseguró que dejó de fumar en 2011, después de consumir hasta tres cajetillas por día. Magaly Medina Podcast/ YouTube

“Conseguía que me trajeran el alprazolam”, relató la presentadora. El alprazolam es un fármaco que se utiliza bajo prescripción médica para determinados trastornos de ansiedad y del sueño, por lo que su consumo requiere seguimiento profesional.

Medina sostuvo que en ese momento llegó a tomar varias pastillas por día para poder dormir. La conductora vinculó esa dependencia con la tensión emocional que atravesaba mientras estaba recluida y con la dificultad para conciliar el sueño de forma regular.

Llegó a fumar hasta tres cajetillas de cigarrillos por día

El cigarrillo fue otro de los hábitos que cambió durante aquella etapa. Medina aseguró que antes era una fumadora social, pero que el encierro modificó esa conducta hasta llevarla a consumir entre dos y tres cajetillas diarias.

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“Yo era fumadora social. Ahí me consumía dos o tres cajetillas al día”, afirmó. La periodista indicó que el tabaco se convirtió en una forma de sobrellevar la ansiedad y el insomnio, aunque con el paso del tiempo logró dejarlo.

La salida de esa dependencia no fue inmediata. Según contó, necesitó entre uno y dos años para abandonar definitivamente los cigarrillos. La conductora precisó que no fuma desde 2011, después de un proceso que requirió tiempo y cambios sostenidos en sus hábitos.

El testimonio de Magaly Medina se produjo mientras hablaba de su futuro en la televisión y de una etapa de su vida que, hasta ahora, había mencionado de forma parcial. Esta vez, vinculó su paso por prisión con las dificultades de salud que enfrentó después de recuperar la libertad.

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Medina recordó que volvió a la televisión con un bajo peso tras haber dejado de comer durante su reclusión. Captura: Magaly TV La Firme.