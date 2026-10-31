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Universitario reafirma postura de no intromisión en polémica entre Guede y Barcos: “Tenemos una política de pensar en nosotros”

Antonio García Pye, gerente deportivo, y Adrián Gilabert, asesor legal, aseguraron que el club resolvió no presentar ningún reclamo que no le concierna a la institución

El gerente deportivo del club 'crema' fue consultado sobre la posición de la institución acerca del mediático enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede tras el Sporting Cristal vs Alianza Lima. Crédito: Jax Latin Media.
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Universitario de Deportes decidió mantenerse al margen de la controversia entre Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, y Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal. La postura fue expuesta por Antonio García Pye, gerente deportivo, y Adrián Gilabert, asesor legal, antes del viaje del plantel a Trujillo para enfrentar a Atlético Grau.

La delegación crema partió desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez con la mira puesta en un partido que puede alterar la zona alta del Torneo Clausura. En ese contexto, los representantes del club fueron consultados por la posibilidad de que Universitario intervenga en asuntos disciplinarios vinculados con otros equipos.

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García Pye descartó esa alternativa. “Nosotros estamos enfocados en Universitario”, sostuvo en diálogo con ‘Jax Latin Media’. El directivo indicó que la institución priorizará su competencia deportiva y evitará pronunciarse sobre incidentes que se originaron fuera de su ámbito.

El gerente deportivo recordó que la ‘U’ no pretende seguir el camino de otros reclamos presentados durante la temporada. En febrero, Alianza Lima elevó un pedido que derivó en las suspensiones de Javier Rabanal y Jairo Concha. La postura ‘merengue’, según García Pye, será distinta ante el caso de Guede y Barcos.

Universitario ha decidido mantenerse al margen del enfrentamiento entre Pablo Guede y Hernán Barcos.
Universitario ha decidido mantenerse al margen del enfrentamiento entre Pablo Guede y Hernán Barcos. Crédito: Difusión.

Solo importa la ‘U’, su actualidad y su futuro”, expresó el dirigente. Para el club de Odriozola, el objetivo pasa por concentrarse en los resultados, el calendario y la disputa por el título, sin trasladar la atención a conflictos entre protagonistas de otras instituciones.

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Al ser preguntado de forma directa por el enfrentamiento entre el entrenador ‘blanquiazul’ y el atacante argentino, García Pye pidió evitar acusaciones. “Aquí no hay que buscar culpables, hay que cada uno hacer lo que le corresponde. Y nosotros vamos a tratar de hacer lo que nos corresponde a nosotros”, señaló.

El directivo también definió esa posición como parte de una línea institucional. “La ‘U’ siempre ha tenido una política de pensar en sí mismo”, afirmó. Añadió que el club considera contraproducente involucrarse en discusiones ajenas cuando afronta una etapa decisiva del campeonato.

Lo peor que podemos hacer es empezar a culpar y acusar. Nosotros vamos a estar concentrados en lo nuestro”, insistió García Pye. La declaración se produjo horas antes de un encuentro que podría colocar a Universitario en la cima en solitario del Clausura.

Ambos protagonizaron un nuevo altercado después del agónico triunfo celeste en el Alberto Gallardo y necesitaron la intervención de terceros para evitar que el incidente escalara. (Video: Latido_blanquiazul)

Por su lado, Gilabert coincidió con el gerente deportivo y descartó que el área legal evalúe una acción relacionada con lo ocurrido en el estadio Alberto Gallardo. “No es nuestro roche. No es nuestro partido. Nosotros nos preocupamos de nosotros mismos”, manifestó el asesor legal crema.

El abogado fue aún más claro al explicar el criterio que adoptó la institución. “¿Para qué vamos a meternos en eso?”, respondió. De esta manera, Universitario dejó en manos de la Liga 1 y de los órganos competentes cualquier eventual investigación o sanción sobre el incidente.

¿Qué pasó entre Pablo Guede y Hernán Barcos?

La polémica se produjo el miércoles 29 de octubre, durante el partido que Sporting Cristal ganó 3-2 ante Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura. Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron un primer cruce verbal cerca del minuto 67, cuando el juego estaba detenido.

Las imágenes difundidas después del encuentro muestran que Barcos se aproximó a la zona técnica de Alianza Lima para saludar al entrenador. Guede le dio la espalda y ese gesto derivó en una discusión que obligó a futbolistas de ambos equipos a intervenir para separarlos.

Ambos personaje se dijeron de todo en el Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

La tensión continuó después del pitazo final. En el trayecto hacia los vestuarios, Guede volvió a encarar a Barcos y se produjo un contacto físico entre ambos. Integrantes de Sporting Cristal y Alianza Lima evitaron que la situación pasara a mayores.

El técnico argentino minimizó lo ocurrido en conferencia de prensa. “Son cosas de fútbol, quedan ahí”, declaró tras la derrota. Barcos, por su parte, no ofreció una explicación extensa y se limitó a responder que el incidente era “parte de” un partido de alta tensión.

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