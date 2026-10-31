Corte de luz en Lima este 1 y 2 de noviembre: Lista de zonas y distritos donde se suspenderá el servicio

Reportan apagón en tres distritos de Lima. (El Comecio)

Guardar

La empresa Pluz programó cortes de energía eléctrica para este domingo 1 y lunes 2 de noviembre en distintos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión temporal del servicio comprenderá calles, avenidas, urbanizaciones y asentamientos humanos de distritos como San Martín de Porres, Comas, San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y el Rímac.

De acuerdo con el cronograma, las interrupciones tendrán horarios diferenciados según la ubicación. Este domingo, los cortes se realizarán en San Martín de Porres y Comas; mientras que el lunes se extenderán a más distritos, con suspensiones que comenzarán desde las 8:30 a. m. y terminarán, en algunos sectores, a las 6:30 p. m.

PUBLICIDAD

Es importante precisar que los cortes no afectarán a todos los vecinos de los distritos mencionados, sino únicamente a las calles y zonas detalladas por la empresa eléctrica.

¿Dónde habrá corte de luz el domingo 1 de noviembre?

Para este domingo, Pluz informó sobre interrupciones del servicio en sectores de San Martín de Porres y Comas.

San Martín de Porres: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

El corte comprenderá las siguientes vías:

Jr. Antonio Garland: cuadras 5 y 6.

Av. Gerardo Unger: cuadras 5 y 6.

Jr. José Carlos Mariátegui: cuadras 5 y 6.

Av. Túpac Amaru: cuadras 5 y 6.

Jr. Marcos Nicolini: cuadra 1.

Jr. Ramón Castilla: cuadra 1.

Pasaje Graña: cuadra 1.

Comas: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

La interrupción del suministro eléctrico alcanzará a la calle Santa Ana, en el exfundo Chacra Cerro, zona B, lote 89.

¿Qué zonas tendrán corte de luz el lunes 2 de noviembre?

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

El lunes, las interrupciones programadas comprenderán sectores de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y el Rímac. Estos son los horarios y lugares incluidos en el aviso:

PUBLICIDAD

San Juan de Lurigancho: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

El corte afectará al pueblo joven 15 de Enero, en las manzanas D, E, J, K, L, M, M1, N, Ñ y O; así como al pueblo joven Los Jardines 15 de Enero Ampliación, en las manzanas A, B, C y E.

San Juan de Lurigancho: de 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

La interrupción del servicio comprenderá las siguientes zonas:

P. J. Huáscar, sector A: avenida José Carlos Mariátegui; calle 3, manzana 184; calle Ampliación, manzana 185; calle Cajamarca, manzana 186; calle sin nombre, manzanas 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183; calle Tarata, manzanas 178A y 183.

A. H. 11 de Mayo: manzanas B y C.

Agrupación Familiar Inmaculada Concepción: manzanas B y C.

A. H. Corazón de Jesús: manzanas C, D y E.

A. H. Virgen del Carmen: manzanas A, B y C.

A. H. Las Terrazas de San Juan: calle sin nombre, manzana A; pasaje A2, manzana A; pasaje B3, manzana H; y manzanas B, C, D, E, F, G, I, J y K.

A. H. Proyecto Integral Futuro 2000: manzana 185A.

A. H. Virgen de las Mercedes: manzana B.

San Juan de Lurigancho: de 12:00 p. m. a 3:00 p. m.

El corte también alcanzará a los siguientes asentamientos humanos y agrupaciones familiares:

Agrupación Familiar Buenos Aires de Huáscar: manzanas A y F.

Agrupación Familiar Cruz de las Lomas: manzanas A, B, C y D.

Agrupación Familiar Cerro Palmeiras de Huáscar: manzanas G y H.

Agrupación Familiar Los Álamos Ampliación: manzanas F1 y P1.

P. J. UPIS Huáscar Grupo 12A: manzanas 185-A, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y 197.

A. H. El Pedregal: manzanas 192, 192-A, 193, 194, 195, 196, 197 y 198.

A. H. 3 de Abril: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I y J.

A. H. Jaime Yoshiyama: manzanas A, B y C.

A. H. Sol de Oro: manzanas A, B y C.

A. H. Futuro 2000, sector Libertad Huáscar: manzana F.

Pueblo Libre: de 10:30 a. m. a 12:00 p. m.

La suspensión del servicio eléctrico comprenderá el jirón 8 de Octubre, cuadras 6 y 7, y el jirón Amazonas 624, puesto 12.

Magdalena del Mar: de 11:30 a. m. a 1:00 p. m.

Las vías comprendidas en este primer horario son:

Jr. Tacna: cuadras 14 y 31.

Jr. Pascual de Vivero: cuadra 14.

Jr. Amazonas: cuadras 5 y 6.

Jr. Marbella (ex Huamanga): cuadras 5 y 6.

Jr. 8 de Octubre: cuadras 5 y 6.

Jr. Río Branco: cuadra 15.

Magdalena del Mar: de 1:30 p. m. a 4:30 p. m.

En este segundo horario, el corte afectará a las siguientes calles y avenidas:

Av. Augusto Bolognesi: cuadras 3 y 4.

Av. Sucre: cuadra 6.

Av. Francisco Bolognesi: cuadras 2, 3 y 4.

Calle Enrique Llosa: cuadras 3 y 4.

Calle E. Molina: cuadra 1.

Jr. Independencia: cuadra 6.

Jr. Grau: cuadra 3.

Jr. Pascual de Vivero: cuadra 6.

Jr. San José: cuadra 1.

Jr. Tacna: cuadra 6.

Jr. Leoncio Prado: cuadra 6.

Jr. Ulises Delboy: cuadra 6.

San Martín de Porres: de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

La interrupción del suministro eléctrico alcanzará a la urbanización Filadelfia, etapa I, en las manzanas A, B, C, E, E1, F, G, I, J y K.

PUBLICIDAD

Rímac: de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

El corte programado comprenderá la avenida Mayor Elespuru, sin número.

Recuerda: los cortes corresponden exclusivamente a las calles, cuadras, manzanas y sectores señalados en el cronograma de Pluz. Por tanto, no implican que todos los vecinos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Pueblo Libre, Magdalena del Mar o el Rímac se queden sin electricidad.