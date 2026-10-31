Perú

Corte de luz en Lima este 1 y 2 de noviembre: Lista de zonas y distritos donde se suspenderá el servicio

Las interrupciones comenzarán desde las 8:00 a. m. del domingo y se extenderán hasta el lunes. Conoce qué calles y asentamientos humanos figuran en la lista

Reportan apagón en tres distritos de Lima.
Reportan apagón en tres distritos de Lima. (El Comecio)
Guardar

La empresa Pluz programó cortes de energía eléctrica para este domingo 1 y lunes 2 de noviembre en distintos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión temporal del servicio comprenderá calles, avenidas, urbanizaciones y asentamientos humanos de distritos como San Martín de Porres, Comas, San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y el Rímac.

De acuerdo con el cronograma, las interrupciones tendrán horarios diferenciados según la ubicación. Este domingo, los cortes se realizarán en San Martín de Porres y Comas; mientras que el lunes se extenderán a más distritos, con suspensiones que comenzarán desde las 8:30 a. m. y terminarán, en algunos sectores, a las 6:30 p. m.

PUBLICIDAD

Es importante precisar que los cortes no afectarán a todos los vecinos de los distritos mencionados, sino únicamente a las calles y zonas detalladas por la empresa eléctrica.

¿Dónde habrá corte de luz el domingo 1 de noviembre?

Para este domingo, Pluz informó sobre interrupciones del servicio en sectores de San Martín de Porres y Comas.

San Martín de Porres: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

El corte comprenderá las siguientes vías:

  • Jr. Antonio Garland: cuadras 5 y 6.
  • Av. Gerardo Unger: cuadras 5 y 6.
  • Jr. José Carlos Mariátegui: cuadras 5 y 6.
  • Av. Túpac Amaru: cuadras 5 y 6.
  • Jr. Marcos Nicolini: cuadra 1.
  • Jr. Ramón Castilla: cuadra 1.
  • Pasaje Graña: cuadra 1.

Comas: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

La interrupción del suministro eléctrico alcanzará a la calle Santa Ana, en el exfundo Chacra Cerro, zona B, lote 89.

¿Qué zonas tendrán corte de luz el lunes 2 de noviembre?

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

El lunes, las interrupciones programadas comprenderán sectores de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y el Rímac. Estos son los horarios y lugares incluidos en el aviso:

PUBLICIDAD

San Juan de Lurigancho: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

El corte afectará al pueblo joven 15 de Enero, en las manzanas D, E, J, K, L, M, M1, N, Ñ y O; así como al pueblo joven Los Jardines 15 de Enero Ampliación, en las manzanas A, B, C y E.

San Juan de Lurigancho: de 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

La interrupción del servicio comprenderá las siguientes zonas:

  • P. J. Huáscar, sector A: avenida José Carlos Mariátegui; calle 3, manzana 184; calle Ampliación, manzana 185; calle Cajamarca, manzana 186; calle sin nombre, manzanas 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183; calle Tarata, manzanas 178A y 183.
  • A. H. 11 de Mayo: manzanas B y C.
  • Agrupación Familiar Inmaculada Concepción: manzanas B y C.
  • A. H. Corazón de Jesús: manzanas C, D y E.
  • A. H. Virgen del Carmen: manzanas A, B y C.
  • A. H. Las Terrazas de San Juan: calle sin nombre, manzana A; pasaje A2, manzana A; pasaje B3, manzana H; y manzanas B, C, D, E, F, G, I, J y K.
  • A. H. Proyecto Integral Futuro 2000: manzana 185A.
  • A. H. Virgen de las Mercedes: manzana B.

San Juan de Lurigancho: de 12:00 p. m. a 3:00 p. m.

El corte también alcanzará a los siguientes asentamientos humanos y agrupaciones familiares:

  • Agrupación Familiar Buenos Aires de Huáscar: manzanas A y F.
  • Agrupación Familiar Cruz de las Lomas: manzanas A, B, C y D.
  • Agrupación Familiar Cerro Palmeiras de Huáscar: manzanas G y H.
  • Agrupación Familiar Los Álamos Ampliación: manzanas F1 y P1.
  • P. J. UPIS Huáscar Grupo 12A: manzanas 185-A, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y 197.
  • A. H. El Pedregal: manzanas 192, 192-A, 193, 194, 195, 196, 197 y 198.
  • A. H. 3 de Abril: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I y J.
  • A. H. Jaime Yoshiyama: manzanas A, B y C.
  • A. H. Sol de Oro: manzanas A, B y C.
  • A. H. Futuro 2000, sector Libertad Huáscar: manzana F.

Pueblo Libre: de 10:30 a. m. a 12:00 p. m.

La suspensión del servicio eléctrico comprenderá el jirón 8 de Octubre, cuadras 6 y 7, y el jirón Amazonas 624, puesto 12.

Magdalena del Mar: de 11:30 a. m. a 1:00 p. m.

Las vías comprendidas en este primer horario son:

  • Jr. Tacna: cuadras 14 y 31.
  • Jr. Pascual de Vivero: cuadra 14.
  • Jr. Amazonas: cuadras 5 y 6.
  • Jr. Marbella (ex Huamanga): cuadras 5 y 6.
  • Jr. 8 de Octubre: cuadras 5 y 6.
  • Jr. Río Branco: cuadra 15.

Magdalena del Mar: de 1:30 p. m. a 4:30 p. m.

En este segundo horario, el corte afectará a las siguientes calles y avenidas:

  • Av. Augusto Bolognesi: cuadras 3 y 4.
  • Av. Sucre: cuadra 6.
  • Av. Francisco Bolognesi: cuadras 2, 3 y 4.
  • Calle Enrique Llosa: cuadras 3 y 4.
  • Calle E. Molina: cuadra 1.
  • Jr. Independencia: cuadra 6.
  • Jr. Grau: cuadra 3.
  • Jr. Pascual de Vivero: cuadra 6.
  • Jr. San José: cuadra 1.
  • Jr. Tacna: cuadra 6.
  • Jr. Leoncio Prado: cuadra 6.
  • Jr. Ulises Delboy: cuadra 6.

San Martín de Porres: de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

La interrupción del suministro eléctrico alcanzará a la urbanización Filadelfia, etapa I, en las manzanas A, B, C, E, E1, F, G, I, J y K.

Rímac: de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

El corte programado comprenderá la avenida Mayor Elespuru, sin número.

Recuerda: los cortes corresponden exclusivamente a las calles, cuadras, manzanas y sectores señalados en el cronograma de Pluz. Por tanto, no implican que todos los vecinos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Pueblo Libre, Magdalena del Mar o el Rímac se queden sin electricidad.

Temas Relacionados

corte de luzLimaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ONPE al 99,9%: Faltan contabilizar 3 actas para que el JNE proclame al ganador en Lima Metropolitana

El escrutinio está cerca de finalizar. La lista de Renovación Popular se perfila como la ganadora de la elección en la capital, aunque aún falta determinar si Rafael López Aliaga podrá asumir como alcalde

ONPE al 99,9%: Faltan contabilizar 3 actas para que el JNE proclame al ganador en Lima Metropolitana

Gremio logra zafarse de la zona de descenso del Brasileirao con una exhibición brillante de Erick Noriega ante Athletico Paranaense

Aunque el peruano no participó en las anotaciones, fue un valor seguro en el centro del campo por la estabilidad y en la defensa por seguridad. Su alza va de la mano, además, con la resurrección del ‘tricolor’

Gremio logra zafarse de la zona de descenso del Brasileirao con una exhibición brillante de Erick Noriega ante Athletico Paranaense

Dana Guzmán alcanza su tercera final del año en el W35 de Norman y asegura ser Top 440 por primera vez en el ranking WTA

La tenista nacional dejó en el camino a la estadounidense Ashley Lahey y se citará con la rusa Alina Shcherbinina en la final, con quien hizo pareja de dobles en la universidad

Dana Guzmán alcanza su tercera final del año en el W35 de Norman y asegura ser Top 440 por primera vez en el ranking WTA

Jessica Newton se despidió del Miss Grand Perú y reveló que envió un audio a Luciana Fuster tras conocer su nuevo cargo como directora

La exdirectora del Miss Grand Perú explicó que esperó el anuncio oficial de la nueva gestión antes de pronunciarse y recordó los 11 años que estuvo al frente de la organización nacional

Jessica Newton se despidió del Miss Grand Perú y reveló que envió un audio a Luciana Fuster tras conocer su nuevo cargo como directora

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales

Jueces supremos remarcaron que las leyes de amnistía y de prescripción de delitos de lesa humanidad son inconstitucionales e inconvencionales. Así quedan ratificadas las condenas de entre 6 y 12 años de prisión impuestas a 7 exmiembros del Ejército

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE al 99,9%: Faltan contabilizar 3 actas para que el JNE proclame al ganador en Lima Metropolitana

ONPE al 99,9%: Faltan contabilizar 3 actas para que el JNE proclame al ganador en Lima Metropolitana

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales

Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, habría fallecido en Israel

PJ ordena que ministro Marco Vinelli vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

JNE denuncia penalmente a Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones sobre Roberto Burneo

ENTRETENIMIENTO

Jessica Newton se despidió del Miss Grand Perú y reveló que envió un audio a Luciana Fuster tras conocer su nuevo cargo como directora

Jessica Newton se despidió del Miss Grand Perú y reveló que envió un audio a Luciana Fuster tras conocer su nuevo cargo como directora

You Salsa lanza colaboración con Marcos Llunas y prepara más temas con Américo y La Charanga Habanera

Magaly Medina cuestionó el mensaje de Ana Paula Consorte a Hernán Barcos por un gesto de su esposa Giuli Cunha: “Has quedado como payasa”

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a Perú con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

¿Laura Bozzo perdió toda su fortuna? Su hija respondió a los rumores sobre sus finanzas y negó que la conductora la mantenga

DEPORTES

Gremio logra zafarse de la zona de descenso del Brasileirao con una exhibición brillante de Erick Noriega ante Athletico Paranaense

Gremio logra zafarse de la zona de descenso del Brasileirao con una exhibición brillante de Erick Noriega ante Athletico Paranaense

Dana Guzmán alcanza su tercera final del año en el W35 de Norman y asegura ser Top 440 por primera vez en el ranking WTA

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Boca Juniors vs River Plate: día, hora y canal TV en Perú del Superclásico de Argentina