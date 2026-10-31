Gremio logra zafarse de la zona de descenso del Brasileirao con una exhibición brillante de Erick Noriega ante Athletico Paranaense

Erick Noriega destacó en la victoria del Gremio contra Ath. Paranaense. - Crédito: AFP

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El Gremio sigue en alza. En menos de una semana pasó de ubicarse entre los últimos lugares del Brasileirao, corriendo serio peligro de perder la categoría, a salir adelante con dos victorias capitales, siendo la última contra Athletico-PR la más reciente.

Nada más al minuto de juego, el ‘tricolor’ avisó con un ataque peligroso en un centro ejecutado por Marlon. El balón fue atacado de cabeza por Wallace e impactó en el poste. La acción tuvo continuidad con una disputa entre Balbuena y Carlos Vinícus, quien llegó a anotar, pero previamente se amparó en una mano. Acción anulada.

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Marlon descolló en el aparato ofensivo ante Ath. Paranaense. - Crédito: AFP

Tuvo más ocasiones importantes el Gremio, las cuales fueron desactivadas con precisión por Mycael, pero su impecable resistencia se vio vencida a los 38′ minutos con una curiosa anotación de Marlon a partir de un saque de falta. El dominio local, por fin, se había traslado al luminoso.

Después de la reanudación, la disciplina liderada por Renato Gaúcho confirmó su superioridad con la ampliación de la ventaja a través de Fabián Balbuena, quien se rehízo en un saque de esquina y cumplió con su cometido. Con el triunfo, subió el ‘tricolor’ a la casilla 15° con 37 puntos, despojándose así del fantasma del descenso.

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Noriega deslumbra

Con un Gremio tan inclinado a la desorganización, sobre todo en el centro del campo, el peruano Erick Noriega es un valor seguro de orden, fuerza y equilibrio. Renato Portaluppi se ha dado cuenta de ello y, una vez más, apostó por su titularidad en un cruce palmario.

Al ubicarlo en el centro del campo, como un claro contención, el ‘Samurái’ demostró mucho músculo para desarticular ataques o asistencias surgidos en ese sector. También mostró su perfil de lanzador para limpiar la cancha.

Erick Noriega a voz en cuello con Gremio durante un partido válido por el Brasileirao. - Crédito: Difusión

No conforme con ese desenvolvimiento, Noriega fue además una garantía de máxima seguridad en el área defensiva. En varios tramos se estacionó en ese sector y contó con una heroica salvada que evitó el recorte de distancia con el oponente.

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El resplandeciente derroche atlético del integrante de la selección peruana le valió gratos comentarios al tiempo que le permitió ser considerado por la prensa especializada del Brasileirao como el MVP del compromiso con una puntuación de 7.5.

Gaúcho revitaliza

Detrás de la importante reacción del Gremio se encuentra un viejo conocido de la casa como Renato Portaluppi, quien asumió los mandos de un equipo muy venido a menos por el trabajo poco satisfactorio de Luís Castro.

De la mano del experimentado entrenador, quien vive su quinto ciclo con el elenco de su vida, el ‘tricolor’ ha abandonado la zona de descenso, logrando dos unidades de ventaja sobre su enemigo Internacional (PA).

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Renato Gaúcho atraviesa su quinto ciclo con Gremio. - Crédito: Difusión

“No se imaginan cómo me sentí cuando me hice cargo del club. Además de tener que arreglar un millón de cosas, tenía que levantar la moral del grupo”, reconoció Gaúcho en conferencia de prensa.

Con Renato Portaluppi a los mandos, el Gremio ha mejorado su rendimiento y estadísticas. En concreto, ha disputado siete partidos, con dos victorias, tres empates y una derrota. Actualmente, el conjunto de Porto Alegre cuenta con 37 puntos.