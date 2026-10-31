Perú

Día de Todos los Santos: así van los precios de los ramos de flores en mercados de Lima para este domingo 1 de noviembre

Pompones, rosas y girasoles concentran la oferta en los mercados de Lima, donde los vendedores esperan un mayor movimiento de familias en la víspera de la festividad

En el mercado de flores Santa Rosa, ubicado en el distrito del Rímac, comerciantes reportan un incremento en los precios de determinadas flores, especialmente los pompones, ante la cercanía del Día de Todos los Santos. Fuente: Exitosa Noticias
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A horas del Día de Todos los Santos, los precios de algunas flores comenzaron a variar en el mercado Santa Rosa, en el Rímac, ante la cercanía de las visitas a cementerios del 1 de noviembre. Los pompones registraron el mayor incremento, según comerciantes consultados en el lugar.

El costo de estas flores pasó de un rango de S/ 10 a S/ 15 a precios de entre S/ 25 y S/ 30, de acuerdo con el reporte de Exitosa Noticias. Las rosas, en cambio, conservaron sus valores habituales pese al aumento de compradores esperado para las próximas horas.

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Miles de familias suelen acudir a los camposantos de Lima y otras regiones para llevar arreglos florales a las tumbas de sus seres queridos. Los vendedores esperan que la mayor demanda se concentre durante la jornada previa a la festividad y el mismo 1 de noviembre.

Familias peruanas visitan cementerios y templos en el Día de Todos los Santos |Foto: ANDINA/Andrés Valle
Familias peruanas visitan cementerios y templos en el Día de Todos los Santos |Foto: ANDINA/Andrés Valle

Los pompones registran el mayor aumento por el Día de Todos los Santos

Los pompones son una de las flores más solicitadas durante esta fecha, debido a su uso frecuente en ramos y arreglos destinados a los cementerios. Esa preferencia explicó el alza reportada por los comerciantes del mercado Santa Rosa.

Una vendedora indicó que el precio de esta flor se elevó frente a los días previos. “Antes estaba a diez, quince, pero ahorita se ha elevado”, señaló durante un enlace difundido por el medio radial.

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El valor actual se ubica entre S/ 25 y S/ 30, aunque puede variar según la presentación y la cantidad adquirida. La comerciante precisó que el pompon fue la única especie que mostró un incremento entre las opciones consultadas en el mercado.

Rosas y girasoles mantienen precios en el mercado Santa Rosa

Las rosas no registraron cambios de precio, según la información recogida en el mercado de flores del Rímac. Los paquetes de 24 unidades se ofrecían entre S/ 20 y S/ 25, una alternativa para quienes buscan preparar arreglos para la conmemoración.

Diversas especies de flores peruanas se exhiben en arreglos y muestras que destacan la riqueza y variedad de la floricultura nacional.
Diversas especies de flores peruanas se exhiben en arreglos y muestras que destacan la riqueza y variedad de la floricultura nacional.

“Se mantiene su precio”, afirmó la vendedora al ser consultada por el costo de las rosas. La estabilidad de este producto contrasta con el comportamiento de los pompones, cuya demanda aumentó en la antesala de la fecha.

Los girasoles también se mantuvieron como una opción con menor costo. La docena se vendía a S/ 8 en el mercado Santa Rosa, de acuerdo con el reporte. Los compradores pueden comparar precios y elegir entre flores individuales, paquetes o arreglos según el presupuesto disponible.

Comerciantes prevén más compradores antes de las visitas a cementerios

Los vendedores esperan que el flujo de público aumente conforme se aproxime el 1 de noviembre. La fecha moviliza a familias que acuden a los cementerios para recordar a sus parientes fallecidos y dejar flores en sus nichos o sepulturas.

En el Perú, el Día de Todos los Santos reúne prácticas religiosas y costumbres familiares vinculadas al recuerdo de los difuntos. En diversas regiones, las actividades incluyen visitas a camposantos, misas conmemorativas, reuniones familiares y la preparación de panes tradicionales como las t’anta wawas.

El Día de Todos los Santos en Perú reúne tradiciones y fe en una jornada de homenaje| ANDINA
El Día de Todos los Santos en Perú reúne tradiciones y fe en una jornada de homenaje| ANDINA

En Lima, varios cementerios reciben una mayor afluencia de visitantes durante esta jornada. Para quienes planean comprar flores, el principal cambio identificado en el mercado Santa Rosa corresponde al precio de los pompones, mientras que las rosas y los girasoles conservaron sus valores reportados.

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