Más de cinco décadas sin Lucha Reyes: La dura historia de la intérprete de ‘Regresa’ que pasó de cantar en las calles a convertirse en leyenda nacional

En plena celebración de la canción criolla, el país despidió a Lucha Reyes, artista inmortal cuya voz sigue siendo símbolo del sentimiento popular. (Andina)

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El 31 de octubre de 1973, Lucha Reyes murió a los 37 años, víctima de un infarto, en la misma fecha en que Perú celebra el Día de la Canción Criolla. Su muerte convirtió aquella jornada en una conmemoración asociada para siempre con una intérprete que llevó el vals peruano a públicos masivos y dejó una discografía breve, pero vigente más de cinco décadas después.

Lucila Justina Sarcines Reyes nació el 19 de julio de 1936 en el distrito del Rímac, en Lima. Creció en una familia de escasos recursos y, según las biografías sobre su vida, compartió la infancia con 15 hermanos. La muerte de su padre cuando era niña agravó las dificultades económicas de su hogar y la obligó a trabajar desde temprana edad.

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Antes de alcanzar reconocimiento como cantante, vendió periódicos, lavó ropa, cocinó y realizó tareas domésticas. También atravesó episodios de violencia familiar y de pareja. Esas experiencias formaron parte de una vida marcada por enfermedades, precariedad y un vínculo constante con los barrios populares de Lima, donde la música criolla tenía espacios propios en peñas, centros musicales y programas de radio.

Desde “Regresa” hasta “Mi última canción”, los temas de Lucha Reyes son el alma del criollismo. En este Día de la Canción Criolla, recordamos su legado a través de sus interpretaciones más queridas. (El Peruano)

Una voz surgida de los barrios populares de Lima

La relación de Lucha Reyes con el canto empezó antes de los escenarios profesionales. De niña, cantaba en las calles para obtener dinero, y años después trabajó en el centro musical El Sentir de los Barrios. Allí comenzó a llamar la atención por la fuerza de su voz y por una forma de interpretar que trasladaba al público la tristeza, la nostalgia y la intensidad de los valses.

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La relación de Lucha Reyes con el canto comenzó antes de su llegada a los escenarios profesionales. Durante su infancia cantaba en las calles para obtener dinero y, años más tarde, trabajó en el centro musical El Sentir de los Barrios.

Su primera oportunidad radial llegó con el programa de aficionados El Sentir de los Barrios, emitido por Radio Victoria. Interpretó el vals “Abandonada”, de Sixto Carrera, y obtuvo una respuesta favorable. Aquel paso le permitió iniciar un recorrido artístico que tuvo interrupciones debido a sus problemas de salud, aunque regresó a los escenarios con mayor determinación.

Su primera oportunidad en la radio llegó en el programa de aficionados El Sentir de los Barrios, emitido por Radio Victoria. Allí interpretó el vals “Abandonada”, de Sixto Carrera, una presentación que recibió una respuesta favorable y permitió que su voz comenzara a ganar reconocimiento entre los oyentes.

En 1960 adoptó el nombre artístico de Lucha Reyes y se presentó en el Teatro Pizarro, en Barrios Altos. Más adelante, Gonzalo Toledo la acercó al animador Augusto Ferrando, quien la incorporó a la Peña Ferrando. Esa etapa amplió su popularidad y consolidó el apelativo con el que sería identificada en la música peruana: “La Morena de Oro del Perú”.

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La última despedida de Lucha Reyes unió a miles en un adiós colectivo. Su sepelio reunió a multitudes que, entre canciones y lágrimas, rindieron homenaje a la “Morena de Oro” del criollismo peruano. (El Peruano)

“Regresa” abrió una etapa de reconocimiento nacional

La consolidación discográfica llegó en 1970 con el álbum La Morena de Oro del Perú. El repertorio incluyó “Tu voz”, “José Antonio”, “La flor de la canela” y “Regresa”, vals compuesto por Augusto Polo Campos. “Regresa” se convirtió en una de las interpretaciones más recordadas de su carrera, por el tono de súplica y desamor que Reyes imprimió a la canción.

Su estilo no dependía de una formación académica convencional, sino de una capacidad interpretativa construida en espacios populares. La cantante combinaba potencia vocal, fraseo dramático y una cercanía con las historias que narraban las letras. Esa identidad permitió que temas de distintos compositores quedaran asociados de forma permanente con su voz.

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A lo largo de pocos años grabó canciones como “Propiedad privada”, “Una carta al cielo”, “Jamás impedirás”, “Déjalos”, “Por unos ojazos negros” y “Qué viva Chiclayo”. Su repertorio atravesó el vals, la marinera y otras expresiones de la música costeña, con una presencia vinculada también a la tradición afroperuana. En 2023, el Ministerio de Cultura le otorgó de manera póstuma la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por su trayectoria y aporte a la identificación de la población afroperuana.

Lucha llegó a formar parte del elenco de la Peña Ferrando, donde trabajó por diez años. Foto: El Peruano

La enfermedad marcó los últimos meses de su carrera

Los problemas de salud acompañaron a Lucha Reyes durante buena parte de su vida. Padecía diabetes y arterioesclerosis, enfermedades que provocaron internaciones y limitaron sus presentaciones. Durante 1973, su estado se deterioró hasta afectar su visión y movilidad, mientras los médicos le recomendaban abandonar los escenarios.

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En ese contexto nació “Mi última canción”, compuesta por Pedro Pacheco a pedido de la propia intérprete. El tema fue concebido como una despedida y quedó asociado a los últimos meses de su vida. La grabación adquirió un sentido documental tras su muerte, porque la letra hablaba de los aplausos, los recuerdos y la despedida de una artista que conocía la gravedad de su estado.

La mañana del 31 de octubre de 1973, Lucha Reyes se dirigía a una misa organizada por la Asociación Peruana de Autores y Compositores con motivo del Día de la Canción Criolla. Sufrió un infarto en el automóvil y murió antes de llegar al acto. La coincidencia entre su fallecimiento y la fecha dedicada a la música criolla amplificó el impacto de la noticia en Lima.

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Se sabe que Lucha coleccionaba pelucas, pero ambien muñecas. Foto: Andina

Un funeral que reunió a miles de personas en Lima

Sus restos fueron velados en El Sentir de los Barrios, el lugar relacionado con sus primeros pasos como cantante. Luego, el féretro fue trasladado al cementerio El Ángel. Las crónicas de la época y las reconstrucciones posteriores señalan que unas 30 mil personas acompañaron el cortejo, con canciones y muestras de duelo durante el recorrido.

Lucila Justina Sarcines Reyes nació el 19 de julio de 1936 en el distrito del Rímac, en Lima. Creció en una familia de escasos recursos y, según diversas biografías, tuvo 15 hermanos. La muerte de su padre durante su niñez profundizó las dificultades económicas del hogar y la llevó a trabajar desde temprana edad.

El entierro confirmó la dimensión popular que había alcanzado la artista. Lucha Reyes había tenido una carrera profesional de pocos años, aunque su figura representaba a sectores que reconocían en su voz una historia cercana: la pobreza, el trabajo informal, los vínculos barriales, la enfermedad y el deseo de abrirse paso en un medio artístico dominado por otras trayectorias.

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Fueron miles de personas las que acudieron entre lágrimas a darle el último adiós a Lucha Reyes. Foto: perusumaq.com

A 53 años de su muerte, su legado continúa presente en las programaciones criollas de cada 31 de octubre, en reediciones discográficas y en las interpretaciones de nuevas generaciones. Su nombre también permanece en espacios institucionales: en 2023, el Estado peruano presentó una estampilla en su honor y destacó que fue la primera mujer afroperuana en recibir ese reconocimiento postal. La voz de Lucha Reyes sigue ligada al Día de la Canción Criolla y a una parte central de la memoria musical peruana.