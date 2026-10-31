¿Qué se recuerda el 31 de octubre?: Hoy celebramos el día de la música criolla y la Reforma Protestante en el Perú

Un calendario marcado en el 31 de octubre reúne instrumentos criollos, planos técnicos y objetos tradicionales vinculados a distintas efemérides peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 31 de octubre concentra en el Perú una serie de efemérides vinculadas con la cultura, la educación, el deporte, la política y la libertad religiosa. La fecha recuerda la muerte del ingeniero polaco-peruano Eduardo de Habich, el nacimiento de la intérprete Eloísa Angulo, la instauración del Día de la Canción Criolla, la partida de Lucha Reyes y el aniversario de Julinho.

La jornada tiene una presencia especial en la cultura popular por el Día de la Canción Criolla, instituido en 1944 durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. La conmemoración reconoce a compositores, intérpretes y músicos de una tradición nacida en la costa peruana, donde confluyeron aportes españoles, africanos e indígenas.

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El vals peruano ocupa un lugar central dentro de ese repertorio, junto con la marinera, el festejo, la polca y otros ritmos. Cada 31 de octubre, peñas, centros culturales, radios y reuniones familiares recuperan canciones que forman parte de la memoria colectiva y de la identidad de distintas generaciones.

Una composición integra instrumentos de música criolla, planos técnicos con la maqueta de un puente y un libro religioso ante un templo, con la bandera peruana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eduardo de Habich fundó la escuela que dio origen a la Universidad Nacional de Ingeniería

Eduardo Juan de Habich Mauersberger murió en Lima el 31 de octubre de 1909, tras cuatro décadas de actividad profesional en el Perú. Había nacido en Varsovia el 31 de enero de 1835, en un territorio polaco que entonces se encontraba bajo dominio del Imperio ruso. Su formación incluyó estudios de ingeniería en Francia, luego de participar en el levantamiento polaco de 1863.

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Eduardo de Habich, ingeniero polaco nacionalizado peruano, falleció el 31 de octubre de 1909 dejando como legado la creación de la primera escuela de ingeniería del país. (rrppuni.blogspot.com)

El ingeniero llegó al Perú en 1869 para asumir encargos técnicos del Estado. Durante los años siguientes realizó estudios hidráulicos, participó en proyectos de infraestructura y supervisó trabajos vinculados con el ferrocarril de La Oroya. Su actividad se desarrolló en un período en el que el país buscaba ampliar sus redes de comunicación y formar especialistas para obras públicas y actividades extractivas.

En 1876 fundó la Escuela Especial de Ingenieros de Construcciones Civiles y de Minas, institución que con el paso de las décadas se convirtió en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Habich fue su primer director y permaneció al frente de la casa de estudios hasta su muerte. También integró el grupo fundador de la Sociedad Geográfica de Lima, publicó trabajos técnicos y recibió la condición de ciudadano honorario del Perú.

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Moisés Donis en el pórtico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Foto: La República

Eloísa Angulo y Lucha Reyes quedaron asociadas a la historia de la canción criolla

La fecha también recuerda el nacimiento de Eloísa Angulo Mansilla, ocurrido en el Callao el 31 de octubre de 1919. Su relación con el canto comenzó en la infancia y, en 1932, debutó junto con Margarita Cerdeña en el dúo Las Criollitas. A partir de entonces inició una carrera que la llevó a presentarse en radios, teatros y escenarios de distintas ciudades.

Eloísa Angulo partió en 1991 tras una vida dedicada al arte criollo. Su legado musical y su figura continúan siendo símbolo de identidad y orgullo cultural del Perú. (El Peruano)

Angulo trabajó con intérpretes como Jesús Vásquez y Alicia Lizárraga. Grabó para los sellos El Virrey y Sono Radio, en una época de expansión de la industria discográfica peruana. Su estilo interpretativo le valió el apelativo de “La Soberana de la Canción Criolla”, una denominación que quedó asociada a su lugar dentro de la historia del vals peruano.

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El 31 de octubre también marca la muerte de Lucha Reyes, ocurrida en 1973. Lucila Justina Sarcines Reyes, nacida en Lima el 19 de julio de 1936, había construido una carrera ligada a la radio, los escenarios y las grabaciones discográficas. Fue conocida como “La Morena de Oro del Perú” y alcanzó amplia popularidad con títulos como “Regresa”, “Una carta al cielo” y “Mi última canción”. Falleció a causa de un infarto en el mismo día dedicado a la música criolla.

La música peruana se viste de luto al recordar la muerte de Lucha Reyes, "La Morena de Oro del Perú", una voz que resonó con pasión y fuerza, dejando un legado perdurable en la cultura nacional. (El Peruano)

La fecha reúne un episodio político, el aniversario de Julinho y una conmemoración evangélica

En el plano político e intelectual, el 31 de octubre remite al ataque contra Edwin Elmore Fernández, abogado, escritor y diplomático nacido en Lima en 1891. Elmore participó en debates públicos sobre la democracia, la justicia social y la orientación política del país durante las primeras décadas del siglo XX. También ejerció funciones diplomáticas y publicó ensayos.

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Un hecho oscuro sacudió a la comunidad literaria el 31 de octubre de 1925, cuando el poeta José Santos Chocano se vio envuelto en el asesinato de Edwin Elmore, alterando el curso de la historia. (BNP)

José Santos Chocano hirió de bala a Elmore el 31 de octubre de 1925, luego de una confrontación ideológica entre ambos. El escritor murió el 2 de noviembre, dos días después del ataque. El caso provocó impacto en la sociedad limeña y expuso las tensiones que atravesaban el debate político e intelectual de aquel período.

Una guitarra acústica y un cajón peruano reposan frente a un grupo de músicos reunidos en una peña durante la conmemoración del Día de la Canción Criolla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada coincide, además, con el nacimiento de Júlio César de Andrade Moura, Julinho, el 31 de octubre de 1965 en Salvador de Bahía, Brasil. El delantero llegó al fútbol peruano en 1991 para jugar en Defensor Lima y obtuvo la nacionalidad peruana en 1996. En Sporting Cristal actuó entre 1993 y 2003, anotó 135 goles y ganó los campeonatos nacionales de 1994, 1995, 1996 y 2002. Con la selección peruana disputó 12 partidos y marcó dos tantos entre 1996 y 1997.

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Julinho trabaja como entrenador en las divisiones menores de Sporting Cristal. - créditos: Perú 21

Desde 2017, el país también celebra el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas, establecido por la Ley 30678. La fecha coincide con el aniversario de la Reforma Protestante de 1517, asociada a Martín Lutero. La norma reconoce la presencia de estas comunidades en la vida espiritual, social y educativa del Perú, y reafirma el respeto por la libertad de culto y la diversidad religiosa.