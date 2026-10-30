La preocupante estadística de Alianza Lima en los duelos ante Cristal y Universitario: solo ganó dos de sus últimos 24 clásicos

Pablo Guede no ha podido destrabar una cuenta pendiente con Universitario y Sporting Cristal. Crédito: Difusión.

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La derrota ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo amplió una racha adversa de Alianza Lima frente a sus dos rivales tradicionales de la capital. Los ’blanquiazules’ han ganado solo dos de 24 clásicos recientes ante los ‘celestes’ y Universitario por la Primera División peruana.

El equipo de Pablo Guede cayó 3-2 ante Cristal con un gol de Santiago González en el tiempo añadido. La derrota no solo complicó sus opciones en el Torneo Clausura 2026, sino que también prolongó un registro que expone sus dificultades en partidos de alta exigencia.

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Contra Sporting Cristal, Alianza Lima obtuvo apenas una victoria en sus últimos 13 enfrentamientos de liga. En ese período, registró ocho empates y cuatro derrotas. El triunfo más reciente fue el 2-1 conseguido en el estadio Nacional durante el Torneo Apertura 2025.

Desde entonces, los duelos entre ambos tuvieron una tendencia marcada por la paridad. Alianza empató cuatro partidos consecutivos contra Cristal entre 2025 y 2026, incluidos los dos choques de los play-offs de la temporada pasada, aunque luego perdió en la definición por penales.

El cuadro 'celestes' ganó de manera agónica 3-2 a los 'blanquimorados' en el Gallardo - Crédito: L1MAX.

El clásico de este jueves 29 de octubre rompió esa secuencia de igualdades. Alianza llegó a estar en ventaja por 2-1 antes del descanso, gracias a los tantos de Jairo Vélez y Eryc Castillo, pero no logró sostener la diferencia ante la reacción celeste.

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Hernán Barcos igualó antes del entretiempo y González marcó el 3-2 final en el agregado. El resultado dejó a los íntimos con una derrota que pesa por el rival, por el momento de la temporada y por la oportunidad de acercarse al liderato del Clausura.

El panorama ante Universitario tampoco resulta favorable. Alianza solo ganó uno de sus últimos 11 duelos frente al cuadro ’crema’ en Liga 1. En ese tramo, empató cuatro veces y perdió seis, una secuencia que refuerza la deuda en los clásicos de la ciudad.

Durante la temporada 2026, los ’blanquiazules’ perdieron los dos partidos ante Universitario. Cayeron 1-0 en el estadio Monumental por el Apertura y luego perdieron 2-1 en Matute durante el Clausura. Contra Cristal, empataron 1-1 en el primer cruce del año y ahora cayeron 3-2.

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Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

Los datos fueron difundidos por la cuenta de X Son Datos No Opiniones. El balance señala que Alianza consiguió dos victorias, 12 empates y 10 derrotas en sus últimos 24 encuentros ante Cristal y Universitario, una estadística que contrasta con su condición de campeón del Apertura.

Alianza Lima perdió terreno en el Clausura

La caída en San Martín de Porres frenó el impulso que Alianza Lima había construido con cuatro triunfos consecutivos. Antes de enfrentar a Sporting Cristal, el equipo de Guede había vencido a ADT, Cusco FC, Atlético Grau y Deportivo Moquegua.

Los blanquiazules sumaron 25 puntos tras 14 jornadas y quedaron a tres unidades de Sporting Cristal y Sport Huancayo, que lideran el Clausura con 28. Universitario permanece cerca con 27 puntos y un partido pendiente frente a Sport Boys.

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La diferencia no es definitiva, pero la derrota ante un rival directo redujo el margen de error. Alianza necesita ganar sus tres compromisos restantes y esperar tropiezos de los equipos que están por encima para recuperar posibilidades de conquistar el segundo torneo del año.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Crédito: Sofascore

El conjunto de La Victoria ya aseguró el Torneo Apertura y lidera la tabla acumulada. Si también ganara el Clausura, sería campeón nacional de manera automática. Si el Clausura queda en manos de otro club, su ubicación anual le permite mantenerse en la disputa por la definición del título.

El reglamento establece que los campeones del Apertura y Clausura, junto con los mejores ubicados de la tabla acumulada, pueden acceder a los play-offs, siempre que cumplan las condiciones de clasificación. Por ello, los resultados de las tres fechas finales serán determinantes para Alianza.

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Los partidos que le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura

Alianza Lima recibirá a Cienciano el martes 3 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo cusqueño llegará con Carlos Garcés como una de sus principales figuras, después de su triplete ante Atlético Grau.

Luego, los ’íntimos’ visitarán a Los Chankas el domingo 8 de noviembre a las 13:00 horas en Andahuaylas. El Clausura concluirá con el encuentro como local ante FC Cajamarca, cuya programación todavía está pendiente de confirmación.