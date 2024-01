Carlos Zambrano y Hernán Barcos tuvieron tensa relación en Alianza Lima y llegaron a encararse, según periodista

Periodista deportivo contó que experimentados jugadores llegaron a "pecharse" a causa de la nula afinidad entre ambos. (YouTube Horacio Zimmermann)

La primera experiencia del zaguero Carlos Zambrano en el fútbol profesional peruano no acabó de la mejor manera. El último viernes 5 de enero, el gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, anunció que el ‘León’ no se encontraba dentro de los planes del cuadro ‘íntimo’ para la temporada 2024, pese a tener contrato vigente por todo el año.

Ante esta noticia, el periodista Horacio Zimmermann reveló algunos detalles desconocidos de la estancia del ex Boca Juniors en tienda ‘blanquiazul’. Más allá de sus numerosas ausencias a lo largo de la campaña anterior o su descuidada forma física, el conductor de Movistar Deportes dio a conocer la tensa relación que el jugador habría mantenido con uno de los líderes del camerino de La Victoria, el delantero argentino Hernán Barcos, la que habría desencadenado en una acalorada discusión.

“En el medio, no hay que olvidar, por ejemplo, que en el 2023 la relación Carlos Zambrano y Hernán Barcos se rompió. ¿Por qué? Que lo diga Zambrano, que lo diga el mismo Barcos. Yo no lo sé. El porqué no lo sé, pero hay muchas voces que cuentan, incluso se llegaron a pechar. Las voces que hablan son las que están adentro. Barcos tenía su grupo y Zambrano tenía el suyo, como pasó con Jefferson Farfán en su momento con Barcos...”, indicó el comunicador en su canal de YouTube.

Seguidamente, ‘Horacon’ mencionó que la medida adoptada por la dirección deportiva ‘íntima’ habría supuesto una “derrota” para el elemento formado en Academia Cantolao, pues prescindieron de él y decidieron continuar con su máximo goleador extranjero de 39 años.

“Debe ser una gran derrota para Zambrano, porque el club de tus amores se quedó con quien tuviste un problema, que demostró no solo a nivel futbolístico, sino global, profesionalismo, comportamiento, siendo cinco años mayor, lo que no pudo el ‘Káiser’ habiendo nacido para jugar en Alianza, siendo hincha. ¿Cómo se debe sentir con que eligieron a Barcos y se deshicieron de él teniendo contrato? La decisión la tomó Alianza y la comunicó Marioni en conferencia de prensa. Debe haber sido un golpe duro, muy duro” , sentenció.

Relación entre Carlos Zambrano y Hernán Barcos no acabó de la mejor manera, indicó Horacio Zimmermann - Crédito: Liga 1

La actualidad de Carlos Zambrano

Previo al anuncio de Bruno Marioni, Zambrano Ochandarte no estuvo citado a la pretemporada de Alianza Lima, que inició el pasado 11 de diciembre. Sin embargo, el ex Basilea de Suiza empezó a trabajar de manera particular en un gimnasio capitalino, perdiendo peso y mostrando un inesperado cambio físico. Sin embargo, eso no fue suficiente para cambiar la postura institucional tomada.

Por ello, el integrante de la selección peruana viajó en los últimos días al extranjero. Desde la entidad victoriana apuntan a darle la mejor salida posible y ella sería conseguirle un préstamo al extranjero.

Los flojos números de Carlos Zambrano en 2023

El veterano central de 34 años no tuvo el mejor de los rendimientos el pasado 2023. A lo largo del curso solo disputó 25 encuentros de 44 posibles, superando a penas el 50% de presencias posibles.

En adición, de las ocho salidas a ciudades de altura que tuvo que afrontar Alianza Lima en la Liga 1 2023, Zambrano solo jugó uno, ingresando a los 85 minutos en el triunfo por 2-1 sobre Deportivo Binacional en Juliaca.

Si bien logró marcar dos goles claves que significaron el triunfo versus Deportivo Municipal, también se perdió hasta siete cotejos por lesión. Además, recibió una tarjeta roja frente a Universitario de Deportes, así como una decena de cartulinas amarillas a lo largo del año.