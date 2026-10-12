Tras eliminar a Ignacio Buse, Zizou Bergs tumbó a Carlos Alcaraz: el belga dio el golpe en el Masters 1000 de Shanghái

Tras eliminar a Ignacio Buse, Zizou Bergs sorprendió a Carlos Alcaraz y avanzó a octavos del Masters 1000 de Shanghái. Crédito: Agencias

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Ignacio Buse estuvo a un triunfo de conseguir un enfrentamiento histórico ante Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái 2026, pero Zizou Bergs se interpuso en su camino. El tenista belga derrotó al peruano en la segunda ronda y, lejos de detenerse, continuó con una campaña sobresaliente al eliminar también al murciano, uno de los grandes favoritos al título, por 7-5 y 7-6(4).

De esta manera, Bergs convirtió en realidad el golpe que Buse pudo haber protagonizado si superaba el desafío de la segunda ronda. El ‘Colorado’ se quedó sin la posibilidad de medirse por primera vez con el actual referente del tenis español, mientras que el belga confirmó el gran nivel que viene mostrando en el torneo y se clasificó a los octavos de final tras encadenar dos victorias de impacto.

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Zizou Bergs sorprendió a Carlos Alcaraz en Shanghái

Bergs, ubicado en el puesto 39 del ranking ATP, afrontó el duelo ante Alcaraz con la intención de aprovechar las condiciones de la pista rápida. El belga mostró un juego agresivo desde el fondo de la cancha y consiguió incomodar al español, quien no encontró la regularidad necesaria para controlar el encuentro.

En el primer set, Bergs se impuso por 7-5, luego de aprovechar sus oportunidades para quebrar el servicio de su rival. Alcaraz intentó reaccionar, pero el europeo sostuvo su nivel y se llevó una manga que marcó el desarrollo del partido.

Zizou Bergs logró tumbarse a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái. Crédito: REUTERS/Tyrone Siu

El segundo parcial fue más disputado. Bergs tuvo la oportunidad de cerrar el encuentro con su servicio, pero el murciano recuperó el quiebre y llevó la definición al tie-break. En esa instancia, el belga mantuvo la concentración y terminó imponiéndose por 7-4, sellando una victoria que lo clasificó a los octavos de final.

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El resultado representó el primer triunfo de Bergs frente a Alcaraz en el circuito ATP. Ambos se habían enfrentado anteriormente en Tokio, en 2025, donde el español se impuso en dos sets.

Ignacio Buse pudo enfrentarse por primera vez a Carlos Alcaraz

Antes de sorprender al español, Zizou Bergs había eliminado al peruano Ignacio Buse en la segunda ronda del torneo asiático. El belga se impuso por 6-0 y 6-3, en un encuentro en el que dominó el primer parcial y mantuvo la ventaja durante el segundo para sellar su clasificación.

La derrota puso fin a la participación de Buse en el cuadro individual del Masters 1000 de Shanghái y le impidió acceder a un duelo que habría sido especial para su carrera: enfrentarse por primera vez a Carlos Alcaraz en el circuito profesional.

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El cruce ante el español estaba al alcance del peruano si conseguía superar al europeo. Sin embargo, Bergs mostró un nivel muy alto y dejó fuera a Buse antes de dar el golpe ante uno de los principales candidatos al título. Así, el belga terminó ocupando el lugar que el tenista nacional pudo haber disputado en la tercera ronda.

Ignacio Buse cerró su participación en la gira asiática con un saldo negativo. Crédito: Difusión.

El nivel de Bergs crece en el Masters 1000 de Shanghái

La victoria ante Alcaraz le dio una nueva dimensión a la campaña de Bergs en China. El belga no solo superó a un rival ubicado entre los mejores del mundo, sino que también confirmó su capacidad para competir ante jugadores de primer nivel en un torneo de máxima exigencia.

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Su triunfo en dos sets, con un cierre firme en el tie-break, evidenció su capacidad para sostener la presión en los momentos decisivos. Tras eliminar a Buse y posteriormente a Alcaraz, Bergs avanzó a los octavos de final y se convirtió en uno de los nombres que más llamaron la atención durante esta edición del certamen.

Para el tenis peruano, queda el escenario de lo que pudo ser un enfrentamiento inédito para Buse. El joven nacional no logró superar al belga, pero la actuación posterior de su verdugo ante Alcaraz permite dimensionar el desafío que tuvo por delante en Shanghái.

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