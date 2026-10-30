Perú

Reniec atenderá este sábado 31 de octubre en Lima y otras regiones: conoce qué trámites estarán disponibles

Los horarios de atención serán diferenciados según cada establecimiento, por lo que los ciudadanos deberán revisar previamente la programación

Entre los procedimientos disponibles figuran el duplicado, la renovación, la emisión por primera vez del DNI electrónico y la actualización de datos personales - Créditos: Reniec
Entre los procedimientos disponibles figuran el duplicado, la renovación, la emisión por primera vez del DNI electrónico y la actualización de datos personales - Créditos: Reniec
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Miles de ciudadanos tendrán una nueva oportunidad para gestionar su documento nacional de identidad (DNI) o recogerlo sin esperar a los días habituales de atención. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que este sábado 31 de octubre de 2026 abrirá más de 100 centros de atención en distintas regiones del Perú, como parte de una jornada extraordinaria que no requerirá reservar una cita previa.

La medida busca facilitar el acceso a los servicios de identificación y garantizar el derecho a la identidad. Sin embargo, los ciudadanos deberán considerar que no todas las dependencias ofrecerán los mismos procedimientos ni tendrán horarios uniformes. Por ello, antes de acudir, será necesario comprobar qué establecimientos participarán y cuáles serán sus condiciones de atención.

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¿Qué sedes de Reniec atenderán este sábado 31 de octubre?

La institución confirmó que la jornada comprenderá oficinas de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En cuanto a los turnos, cada establecimiento tendrá una programación diferenciada. Algunas dependencias comenzarán sus actividades a las 8:15 a. m. y concluirán a las 12:45 p. m., mientras que otras iniciarán sus labores a las 8:30 a. m. Por este motivo, no se debe asumir que todas las oficinas atenderán durante el mismo periodo.

Algunas oficinas estarán habilitadas exclusivamente para entregar documentos tramitados con anterioridad, sin recibir nuevas solicitudes - Créditos: Reniec.
Algunas oficinas estarán habilitadas exclusivamente para entregar documentos tramitados con anterioridad, sin recibir nuevas solicitudes - Créditos: Reniec.

Reniec recomienda revisar previamente la relación de locales habilitados para identificar la alternativa más conveniente según el lugar de residencia y el procedimiento requerido. La información también permite conocer qué establecimientos estarán disponibles para realizar gestiones y cuáles se dedicarán exclusivamente a entregar documentos.

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La lista completa de oficinas, sus direcciones y respectivos horarios se encuentra disponible en este ENLACE.

¿Qué trámites se podrán realizar en las oficinas habilitadas?

La mayoría de los establecimientos participantes permitirá efectuar diferentes procedimientos relacionados con la identificación personal. Entre ellos figuran el duplicado y la renovación del DNI, la emisión por primera vez del documento electrónico, la actualización de la fotografía y la modificación del domicilio registrado.

No obstante, algunas dependencias tendrán una función más limitada y únicamente entregarán ejemplares que fueron solicitados con anterioridad. Esta diferencia debe ser considerada por quienes necesitan iniciar una gestión, debido a que no todas las instalaciones estarán autorizadas para procesar nuevas solicitudes.

Ante esta situación, la entidad exhorta a los ciudadanos a comprobar las prestaciones disponibles en cada local antes de desplazarse. De esta manera, podrán evitar viajes innecesarios y acudir directamente al establecimiento que corresponda a sus necesidades.

La jornada extraordinaria permitirá gestionar el DNI electrónico y recoger ejemplares solicitados previamente sin necesidad de reservar una cita - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
La jornada extraordinaria permitirá gestionar el DNI electrónico y recoger ejemplares solicitados previamente sin necesidad de reservar una cita - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Reniec recuerda pagar antes de realizar un trámite

Los usuarios también deberán considerar el abono previo por el procedimiento que desean efectuar. La institución recomienda completar este requisito antes de presentarse en cualquiera de sus dependencias para agilizar la atención.

Los pagos pueden realizarse mediante Yape, agentes BCP, Banco de la Nación y la plataforma digital Págalo.pe. En el caso de la billetera electrónica, primero se debe generar un ticket a través de este ENLACE, seleccionar el código correspondiente a la gestión e ingresar el número obtenido en la aplicación.

Después, será necesario elegir la opción Yapear servicios, ingresar a Reniec y completar la operación. Se recomienda conservar la constancia para contar con el respaldo del pago efectuado.

¿Cómo consultar si tu DNI está listo para recoger?

Quienes hayan solicitado anteriormente su identificación pueden comprobar si el documento se encuentra disponible para su entrega mediante la plataforma virtual de Reniec.

Para realizar la consulta, deben ingresar a este LINK y colocar su número de DNI. Inmediatamente, el sistema mostrará el porcentaje de avance del procedimiento.

Si el indicador alcanza el 100 %, significa que el ejemplar está listo para ser recogido en la oficina seleccionada durante la solicitud. Por el contrario, cuando aparece una cifra inferior, el ciudadano deberá esperar hasta que finalice su elaboración antes de acercarse a retirarlo.

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