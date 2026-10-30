Su papá murió por una negligencia médica y ella llegó de Huancavelica para estudiar Medicina: hoy es primer puesto en San Marcos

Marilyn Keyth Huamán Méndez, joven de 23 años natural de Huancavelica, ofrece declaraciones tras obtener el primer puesto en la carrera de Medicina Humana en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En una entrevista concedida a la Agencia Andina en los exteriores de la ciudad universitaria, la estudiante detalla su proceso de preparación académica y se presenta en compañía de su madre.

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A sus 23 años, Marilyn Keyth Huamán Méndez obtuvo el primer puesto en la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El pasado 25 de octubre, la joven rindió el examen de admisión 2027-I y alcanzó un puntaje de 1.776,750, el más alto entre los postulantes a esta especialidad.

La joven llegó desde su natal de Huancavelica, junto a su madre, se hospedaron en un hotel ubicado en el distrito de Jesús María, y luego del exámen quedaron a la espera de los resultados. Según contó Marilyn, tenía plena confianza de ingresar, pero no esperó lograr el primer puesto.

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“Me encuentro muy feliz, muy feliz, muy orgullosa de lo que he logrado y no tengo palabras también para expresar lo que siento ahorita. Estaba en mi hospedaje, estaba durmiendo, estaba con mi mamá. Me doy cuenta de que salen los resultados y no lo podía creer”, recordó.

Detrás de su logro, según relató, hay varios años de dedicación a la lectura, el esfuerzo personal y el apoyo incondicional de su madre Eudocia Méndez Yalli. Sin embargo, fue una experiencia dolorosa durante su infancia la que terminó marcando su vocación por la Medicina: una negligencia médica que dejó en cama a su padre y posteriormente terminó quitándole la vida. La familia no pudo hacer nada para salvarlo.

“Jugaba siendo doctora, estudiar Medicina era algo que me fascinaba. La negligencia que pasó con mi papá me motivó, pero no quiero ser una más del montón. Estudiaré mucho para ser una mejor profesional”, expresó en diálogo con la Agencia Andina.

La muerte de su padre marcó su vocación por la Medicina

Marilyn tenía apenas 12 años cuando perdió a su padre. Aquella experiencia familiar dejó una huella profunda en su infancia y reforzó su deseo de convertirse en médica. Desde entonces, la posibilidad de estudiar esta carrera dejó de ser únicamente un sueño de niña y se transformó en una meta que decidió perseguir pese a las dificultades.

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Marilyn Huamán Méndez abraza a su madre frente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tras obtener el primer puesto en el examen de admisión a Medicina Humana. (Composición: Infobae Perú / Agencia Andina / Daniel Bracamonte)

Tras la muerte de su padre, su madre asumió la responsabilidad de sacar adelante a sus ocho hijos. Marilyn es la menor de ellos y reconoce que el esfuerzo de su progenitora fue fundamental para que pudiera continuar con sus estudios.

“Mi mamá fue un gran apoyo. Desde ese instante fue padre y madre para nosotros”, contó. También expresó su admiración por la mujer que la acompañó durante los años de preparación y que estuvo a su lado cuando conoció los resultados del examen.

“Simplemente gracias y que me siento orgullosa de que ella sea mi mamá. Es una mujer muy luchadora, fue padre y madre para nosotros y nunca se rindió a pesar de los malos momentos que tuvimos, que fueron muy fuertes”, manifestó.

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Su método de aprendizaje

El camino hacia San Marcos tampoco fue sencillo en el aspecto económico. Marilyn no tuvo los recursos suficientes para matricularse en una academia convencional en Lima, por lo que optó por estudiar por cuenta propia y aprovechar la formación que recibió en San Fermedic, una academia de Huancavelica.

Durante esos años también tuvo que trabajar para contribuir con los gastos familiares. La joven explicó que la lectura fue una de las herramientas que más la ayudaron a comprender los temas y avanzar en su preparación.

“Lo que me ha ayudado bastante fue la lectura. Cuando uno lee, ya pues va aprendiendo más, como que capta mejor todo lo que lees. Entonces, te ayuda bastante. Leer ayuda mucho y como desde pequeña también yo leía bastante, así sean obras pequeñitas, entonces me ha ayudado bastante”, relató.

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El subrayado y la elaboración de cuadernos con apuntes también formaron parte de su método de aprendizaje. A ello se sumó el acompañamiento de docentes de San Fermedic, algunos de ellos estudiantes de San Marcos vinculados con la Facultad de Medicina.

Marilyn Keith Huamán Méndez posa frente al ingreso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tras obtener el primer puesto en el examen de admisión para la carrera de Medicina Humana. (Foto: Agencia Andina / Daniel Bracamonte)

Ahora, Marilyn se prepara para iniciar una nueva etapa en Lima. Entre sus objetivos está postular a la residencia universitaria de San Marcos para reducir los gastos de alojamiento y alimentación. Aunque todavía no ha definido qué especialidad seguirá, la anestesiología es una de las áreas que despierta su interés.

Después de seis años de esfuerzo, la joven huancavelicana consiguió la vacante que tanto anhelaba. Su ingreso representa también el resultado de los sacrificios de su madre, quien la alentó a continuar incluso durante los momentos más difíciles.

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