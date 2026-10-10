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Ignacio Buse se despide de la gira asiática 2026 con saldo negativo: su próximo torneo será el ATP 500 de Viena

El tenista nacional quedó eliminado en sus estrenos en Pekín y Shanghái. Solo registró una victoria en dobles junto a Daniel Vallejo, pero se bajaron del cuadro por una lesión del paraguayo

Ignacio Buse cerró su participación en la gira asiática con un saldo negativo.
Ignacio Buse cerró su participación en la gira asiática con un saldo negativo. Crédito: Difusión.
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Ignacio Buse cerró su paso por la gira asiática con una derrota en el Masters 1000 de Shanghái, donde el belga Zizou Bergs se impuso por 6-0 y 6-3 en una hora y cinco minutos. El peruano, que partía como cabeza de serie número 32, quedó fuera en su primera presentación en el cuadro individual del torneo chino.

Buse tuvo un inicio complejo ante Bergs. El belga dominó el primer set de principio a fin y lo resolvió por 6-0 en 24 minutos. El peruano no encontró respuestas con el servicio ni logró sostener intercambios largos desde el fondo de la cancha, factores que marcaron la diferencia en el arranque del partido.

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El segundo parcial ofreció mayor resistencia de parte de la primera raqueta peruana. Buse mantuvo el marcador igualado durante los seis primeros juegos y, con el saque a su favor en 3-3 y 40-0, tuvo la oportunidad de encaminar el set. Sin embargo, Bergs recuperó terreno, consiguió el quiebre y luego sostuvo la ventaja hasta sellar el 6-3 final.

La caída en Shanghái se sumó a la eliminación que sufrió en el ATP 500 de Pekín. En ese torneo, el francés Quentin Halys venció al peruano por 6-1 y 7-6 (3) en la primera ronda. De esa forma, el jugador de 22 años terminó su recorrido por China sin triunfos en individuales y con dos derrotas consecutivas ante rivales ubicados cerca suyo en el ranking.

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Ignacio Buse cierra su paso por China sin victorias.
Ignacio Buse cierra su paso por China sin victorias. Crédito: X Jorge Valencia.

El resultado también tendrá incidencia en la clasificación. Buse perderá dos puntos y, de manera provisional, aparece en el puesto 32, cuatro lugares por encima de su ubicación previa. El panorama todavía puede cambiar según los resultados que se registren durante el Masters 1000 de Shanghái y el resto de la gira sobre superficie dura.

La experiencia asiática dejó, además, una nueva referencia para el proceso que atraviesa el tenista peruano. Esta es su primera temporada con participación sostenida en los torneos de mayor jerarquía del circuito y todavía no logró avanzar a la tercera ronda de un Masters 1000. En Shanghái, su condición de preclasificado le permitió ingresar directamente en la segunda ronda, instancia en la que quedó eliminado.

Baja en dobles

La participación de Ignacio Buse en Shanghái también concluyó en el cuadro de dobles. Junto al paraguayo Daniel Vallejo, había conseguido una victoria ante el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard, sexta pareja preclasificada del certamen. La dupla sudamericana se impuso por 6-3, 6-7 (7) y 10-7 en el súper tie-break.

El triunfo les había dado el pase a los octavos de final, pero ambos resolvieron retirarse antes de disputar ese encuentro. La decisión respondió a una molestia en la pierna izquierda de Vallejo, quien tendrá una semana sin competencia antes de volver al circuito.

Daniel Vallejo e Ignacio Buse durante el Masters 1000 de Shanghái.
Daniel Vallejo e Ignacio Buse durante el Masters 1000 de Shanghái. Crédito: ATP.

La baja interrumpió una actuación que había representado la primera victoria de Buse y Vallejo como pareja en un torneo ATP. Ambos tenistas, nacidos en 2004, habían ingresado al cuadro principal como alternantes tras una baja en la lista de inscritos y superaron a una dupla con mejor ubicación en la siembra.

Próximo parada

Buse contará con dos semanas de descanso antes de regresar a la actividad. Su siguiente compromiso será el ATP 500 de Viena, que se jugará del 26 de octubre al 1 de noviembre sobre cancha dura bajo techo. El peruano no se anotó en un torneo ATP 250 posterior a Shanghái, por lo que utilizará ese período para recuperarse y preparar el tramo final de la temporada.

Vallejo, en tanto, tiene previsto volver una semana antes en el ATP 250 de Bruselas, programado del 19 al 25 de octubre. Su presencia dependerá de la evolución de la lesión que motivó el retiro en dobles.

Después de Viena, Buse figura entre los inscritos para el Masters 1000 de París, previsto del 2 al 8 de noviembre. Ese torneo cerrará la secuencia de competencias de categoría Masters 1000 de la temporada 2026 y será una nueva oportunidad para el peruano de sumar rodaje ante los principales jugadores del circuito.

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