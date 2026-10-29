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Roberto Mosquera saca cara por la actitud de Cristal en el triunfo ante Alianza: ”Nos dicen pavos, pero acá no hay ningún tonto”

El entrenador peruano ha devuelto a los rimenses al protagonismo y, de momento, lideran el Torneo Clausura 2026; sin embargo, el adiestrador de 70 años pone paños fríos a la tesitura

El director técnico ’celeste’ valoró el triunfo agónico en casa y subrayó la actitud de sus dirigidos. Crédito: L1 MAX.
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Bajo la batuta de Roberto Mosquera, Sporting Cristal y sus hinchas han reanimado la ilusión de volver a levantar un título nacional. La victoria sobre la hora frente al clásico Alianza Lima le ha permitido a los ’celestes’ tomar provisionalmente la punta del Torneo Clausura 2026 y robustecer sus chances en el certamen.

El técnico destacó la reacción de sus futbolistas, que levantaron un partido cambiante en el estadio Alberto Gallardo. Cristal abrió el marcador con Luis Iberico, sufrió la remontada parcial de Alianza y encontró respuestas mediante Hernán Barcos y Santiago González.

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Mosquera consideró que el resultado respondió a la disposición del plantel para buscar el triunfo hasta el final. “La actitud debe estar presente en cualquier jugador de Sporting Cristal. Tenemos todas las condiciones para trabajar: una buena cancha, gimnasio y pagos al día”, señaló en conferencia de prensa.

El entrenador añadió que la exigencia de representar al club debe reflejarse en el campo. “La respuesta está en el carácter que mostramos hoy, porque nunca dimos el partido por perdido”, afirmó tras una jornada que dejó a los rimenses con 28 puntos en la clasificación.

Bajo la conducción de Roberto Mosquera, Sporting Cristal ha vuelto a los puestos de vanguardia en la Liga 1.
Bajo la conducción de Roberto Mosquera, Sporting Cristal ha vuelto a los puestos de vanguardia en la Liga 1. Crédito: Agencia Andina.

Mosquera también se refirió a una crítica recurrente contra Cristal, asociado por algunos rivales al apelativo de “pavos” por derrotas sufridas en tramos finales de partidos anteriores. El DT sostuvo que el equipo respondió con determinación ante una situación límite.

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“Por ahí nos dicen ‘pavos’, que es sinónimo de tontos. Pero acá no hay ningún tonto, ni lo ha habido en la historia del fútbol. De todos modos, lo tomamos como una broma y está bien”, manifestó el entrenador de Sporting Cristal.

El triunfo tuvo un valor especial porque llegó después de la derrota 3-1 ante Cusco FC en la fecha anterior. Los celestes recuperaron terreno en la pelea por el Clausura y, al mismo tiempo, mejoraron su panorama en la tabla acumulada.

Mosquera pone paños fríos

Pese a la euforia por vencer a Alianza Lima, Mosquera evitó proyectar una definición favorable antes de tiempo. El técnico remarcó que quedan tres fechas para el cierre del Torneo Clausura y que el equipo debe mantener el nivel mostrado en el Gallardo.

El cuadro 'celestes' ganó de manera agónica 3-2 a los 'blanquimorados' en el Gallardo - Crédito: L1MAX.

No hay celebración porque hemos dado el paso que correspondía. Ha sido un partido duro. Felicito a Alianza porque no se entregó hasta los últimos minutos. Demostramos carácter y buen fútbol”, declaró el técnico peruano.

El entrenador reconoció que el resultado representa un impulso importante, aunque descartó cualquier exceso de confianza. “Esto no termina acá, pero es un paso importante. No hay exageración, tenemos cosas por delante”, explicó.

Mosquera asumió que la presión forma parte del contexto de dirigir a Cristal. El equipo afronta la posibilidad de ganar el Clausura y buscar una ubicación que le permita acceder a los play-offs, después de una campaña irregular en el acumulado.

“Cuando uno juega en Sporting Cristal desde los 12 años todo es complicado. Estamos acostumbrados a lo complicado. No tengo capacidad para ver el futuro y decir qué va a pasar, pero vamos a llegar preparados”, sostuvo el estratega de 70 años.

Luis Iberico abrió la cuenta para Sporting Cristal en el clásico ante Alianza Lima.
Luis Iberico abrió la cuenta para Sporting Cristal en el clásico ante Alianza Lima. Crédito: Sporting Cristal.

La victoria también significó una respuesta colectiva frente a un adversario directo. Alianza Lima llegaba con cuatro triunfos consecutivos y logró ponerse en ventaja durante el primer tiempo, pero no consiguió sostener el resultado ante la insistencia local.

Cristal toma el liderato del Clausura

Sporting Cristal alcanzó los 28 puntos luego de 14 fechas y quedó en la cima por su diferencia de goles de +12. Sport Huancayo tiene la misma cantidad de unidades, aunque presenta un saldo de +6 y se ubica en el segundo lugar.

Universitario permanece tercero con 27 puntos y un partido menos. Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, Juan Pablo II, Alianza Lima y Alianza Atlético continúan con 25 unidades, en una pelea cerrada que todavía involucra a varios equipos.

A los ’celestes’ les restan tres compromisos para definir sus opciones. El plantel de Mosquera deberá sostener la reacción que mostró ante Alianza Lima y sumar puntos para defender el liderato en el tramo final del campeonato.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Crédito: Sofascore

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