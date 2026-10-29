La publicación de Cienciano que duró pocos minutos: Carlos Garcés fue retratado en el meme inspirado en Kylian Mbappé y Mao Zedong

Cienciano compartió una polémica publicación que eliminó minutos más tarde. Crédito: Cienciano.

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Cienciano eliminó una publicación que había generado cuestionamientos en redes sociales después de la goleada por 3-0 sobre Atlético Grau. El club cusqueño compartió un montaje de Carlos Garcés con el cuerpo de Mao Zedong, imagen que imitaba el meme asociado con Kylian Mbappé y que provocó una crisis internacional en los últimos días.

La publicación apareció en la cuenta oficial de X del conjunto imperial tras el triplete del delantero ecuatoriano. En la gráfica, Garcés fue retratado con la vestimenta del exlíder chino y el mensaje incluyó la expresión “supremo líder”, un término que suele aludir a la máxima autoridad política de China.

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El contenido se difundió mientras Mbappé enfrentaba críticas en China por referirse a ese mismo meme durante una entrevista. El atacante de Real Madrid afirmó que uno de los montajes que más le causaba gracia mostraba su rostro sobre la figura de un “dictador chino”, en alusión a Mao Zedong.

Cienciano retiró el mensaje horas después de subirlo. La imagen ya no está disponible en su perfil, luego de que algunos usuarios cuestionaran el uso de una referencia vinculada con una polémica que tuvo consecuencias comerciales y deportivas para el futbolista francés.

La publicación de Cienciano que eliminó horas después. Crédito: X Cienciano.

La reacción en torno al caso de Mbappé escaló durante la semana. Tres empresas chinas anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con el delantero, mientras que China Media Group, entidad que supervisa a la televisión pública CCTV, suspendió la emisión de partidos de La Liga en el país asiático.

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Carlos Garcés renovó con Cienciano

La cuestionada publicación llegó después de una noche destacada para Carlos Garcés. El delantero ecuatoriano lideró el triunfo 3-0 de Cienciano ante Atlético Grau, por la fecha 14 del Torneo Clausura, con sus goles a los 53, 73 y 77 minutos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El atacante abrió el marcador tras una asistencia de Matías Succar. Luego amplió la diferencia en una acción de tiro de esquina y completó su triplete con un cabezazo después de un pase de Cristian Souza. La actuación mantuvo al cuadro cusqueño en la pelea por clasificar a un torneo internacional.

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Con esos tantos, Garcés llegó a 18 goles en la Liga 1 y comparte el primer lugar de la tabla de artilleros con Eryc Castillo, delantero de Alianza Lima. En todas las competencias de la temporada, el ecuatoriano acumula 24 anotaciones y siete asistencias.

Carlos Garcés completó un triplete ante Atlético Grau y renovó con Cienciano. - Crédito: Cienciano

Horas después del encuentro, Cienciano comunicó la renovación del futbolista para 2027. “Anunciamos la renovación de Carlos Garcés para la próxima temporada, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestra camiseta”, informó la institución en sus redes sociales.

El delantero, de 36 años, llegó a Cienciano en 2023 después de quedar libre de Barcelona Sporting Club. Desde entonces, convirtió 71 goles y se acerca a los máximos anotadores históricos del club: Miguel Mostto registró 73 y Percy Aguilar lidera la lista con 76.

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¿Qué pasó entre Mbappé y el gobierno chino?

La controversia se originó por un video de una entrevista concedida por Kylian Mbappé al programa francés The Bridge. Al ser consultado por el meme sobre su persona que más le divertía, el jugador aludió a una imagen de su rostro colocado sobre el cuerpo de Mao Zedong.

Kylian Mbappé admitió que su meme favorito era el que lo comparaba con Mao Zedong

Aunque no mencionó al exdirigente por su nombre, la referencia fue identificada de inmediato en China. Mao es una figura central de la historia política del país y fundador de la República Popular China en 1949, por lo que el comentario recibió críticas en redes sociales y medios estatales.

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Las repercusiones incluyeron la suspensión de transmisiones de La Liga y el retiro de publicidad protagonizada por el francés. Mbappé, La Liga y Real Madrid pidieron disculpas, mientras la respuesta oficial china señaló que tomaba “seriamente” el mensaje del delantero.