Perú

Gabriela Herrera pide que Samahara Lobatón no tenga más bebés junto a Renato Rossini Jr.

Durante una entrevista con 'Amor y Fuego', la artista recordó que la influencer no descarta ampliar su familia y reaccionó sorprendida ante la posibilidad de que llegue un cuarto embarazo

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Gabriela Herrera se refirió al vínculo sentimental entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. La bailarina recordó afirmaciones previas del modelo sobre la maternidad y comentó acerca de la posibilidad de que la pareja tenga más hijos. La emisión televisiva combina fragmentos de la entrevista con grabaciones de archivo sobre los involucrados. Video: Willax TV / Amor y Fuego
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Gabriela Herrera se pronunció sobre la relación recientemente oficializada entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr., en declaraciones ofrecidas al programa ‘Amor y Fuego’. La bailarina recordó declaraciones previas del modelo, en las que este había señalado que no deseaba vincularse con una mujer que tuviera tres hijos, una situación que, según remarcó Herrera, contrasta con la actual pareja del exconcursante de realities.

“Corazón, ¿qué te puedo decir? Está con el que dijo que no quería tener una mujer de tres hijos, o sea, no fastidies, pues. ¿Ya qué te puedo decir?”, expresó Herrera al ser consultada sobre el romance, en referencia a Lobatón, madre de tres hijos e hija de la empresaria Melissa Klug.

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La bailarina prefirió no profundizar en la veracidad de la relación

Pese a sus comentarios iniciales, Gabriela Herrera evitó pronunciarse de manera categórica sobre si el romance entre ambos es genuino o responde a una estrategia de exposición mediática. “Ay, mira, yo de Renato la verdad no sé. Creo que sus clips, clip, clips, ya no lo sé. Bueno, igual le deseo lo mejor, que le vaya espectacular. Si es real, que la pasen lindo, que tengan su relación, que viva el amor así”, declaró la bailarina durante la entrevista.

La relación entre Lobatón y Rossini Jr. se fortaleció durante su participación conjunta en el reality ‘El Sultanato’, donde ambos protagonizaron distintas escenas de acercamiento. Tras su regreso a Perú, la pareja confirmó públicamente su romance a través de las redes sociales, con publicaciones conjuntas en las que han mostrado su cercanía.

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Dos imágenes de una mujer y un hombre abrazados mientras visten trajes de Spider-Man de color rojo y azul frente a una pared
El vínculo entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se fortaleció durante su participación en el reality 'El Sultanato'.

Herrera pidió que no haya más hijos en la nueva relación

El comentario que generó mayor repercusión durante la entrevista se produjo cuando el reportero abordó la posibilidad de que Samahara Lobatón tenga un cuarto hijo junto a su nueva pareja. Ante esa consulta, Herrera respondió con una frase que rápidamente circuló en redes sociales: “Ojalá que le vaya bien en esa relación, que no tenga… ya está ligada, me dijo, ¿no? Creo que está ligada, ¿no? Que no haya más bebés, por favor”.

El periodista le recordó entonces a Herrera que la propia Lobatón había declarado en el pasado que no descartaba la posibilidad de tener un cuarto hijo durante su relación con Rossini Jr. Ante ese dato, la bailarina reaccionó con sorpresa y mantuvo su postura inicial. “Uy no, ya va a llegar a cinco, así cinco hijos, no te pases, ya no, no, no”, respondió Herrera.

Las declaraciones se dan en medio de un historial de enfrentamientos entre ambas

Las palabras de Gabriela Herrera se producen en un contexto marcado por enfrentamientos públicos previos entre la bailarina y Samahara Lobatón, quienes han protagonizado distintas disputas verbales a lo largo de su exposición mediática. Ambas figuras del entretenimiento se han cuestionado mutuamente en más de una ocasión, sin que hasta el momento exista una reconciliación pública entre ellas.

Gabriela Herrera habla ante un micrófono y, al lado, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. posan abrazados con trajes de superhéroe
Gabriela Herrera opinó sobre la relación confirmada entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en el programa 'Amor y Fuego'.

La oficialización de la relación entre Lobatón y Rossini Jr. también generó pronunciamientos de otros miembros del entorno familiar de la influencer. Melissa Klug, madre de Samahara, respondió a una consulta de sus seguidores en Instagram sobre el nuevo romance de su hija. “Que hasta ahora los veo felices, y espero que así siempre”, escribió la empresaria, en un mensaje breve que contrastó con el tono irónico de los comentarios de Herrera.

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