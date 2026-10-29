La CONAR definió los árbitros para la fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿De quiénes se trata?

La Comisión Nacional de Árbitros asignó las ternas para los nueve partidos de la jornada 15, con encuentros clave para Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal en la recta final del campeonato. (CONAR)

Guardar

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) oficializó las designaciones arbitrales para la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, que se disputará entre el sábado 31 de octubre y el martes 3 de noviembre.

La jornada incluye nueve compromisos en los que participan los tres equipos más relevantes de la tabla, con árbitros de experiencia al frente de los duelos de mayor exigencia.

PUBLICIDAD

Kevin Ortega, Sebastián Lozano y Michael Espinoza son los jueces principales asignados a los partidos de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, respectivamente, en una fecha que puede definir posiciones decisivas en el campeonato peruano.

Ortega y Lozano, al frente de los duelos de mayor peso

Kevin Ortega fue designado para impartir justicia en el partido entre Atlético Grau y Universitario, mientras que Sebastián Lozano estará al frente del choque entre Alianza Lima y Cienciano, dos encuentros importantes de la fecha 15. (CONAR)

El encuentro entre Atlético Grau y Universitario, programado para el domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p. m., tendrá a Kevin Ortega como árbitro central. Nelson Sánchez y Aristides Baltazar cumplirán las funciones de asistentes, mientras que Jesús Cartagena operará desde la cabina del VAR. El partido se presenta como uno de los más atractivos de la jornada para el equipo merengue, que buscará sumar de a tres lejos de su cancha en un estadio que históricamente representa un escenario complicado para los visitantes.

PUBLICIDAD

El martes 3 de noviembre, a las 8:00 p. m., el estadio Alejandro Villanueva será escenario del duelo entre Alianza Lima y Cienciano. Sebastián Lozano estará a cargo del silbato, con Sthepam Atoche y Juan Juárez como jueces de línea. David Huamán tendrá la responsabilidad del VAR en un compromiso nocturno que promete alta tensión, dado el momento del campeonato y la necesidad de ambos clubes de acumular puntos.

Sporting Cristal recibe a FC Cajamarca en el Alberto Gallardo

La CONAR designó a Michael Espinoza para dirigir el partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca, uno de los tres encuentros programados para el lunes. La jornada también tendrá los duelos Sport Huancayo-FBC Melgar y UTC-Deportivo Garcilaso. (CONAR)

Sporting Cristal será local el lunes 2 de noviembre desde las 3:30 p. m. en el estadio Alberto Gallardo, donde recibirá a FC Cajamarca. Michael Espinoza dirigirá el partido con la asistencia de Harlem Cocha y Mauricio Flores en las bandas. Alejandro Villanueva tendrá a su cargo el sistema de videoarbitraje, en un partido que los celestes necesitan resolver de manera favorable para mantener sus aspiraciones en la tabla de posiciones.

PUBLICIDAD

Ese mismo lunes, pero desde las 11:00 a. m., Sport Huancayo y FBC Melgar abrirán la jornada con Jordi Espinoza como árbitro principal y César García en el VAR. A las 1:15 p. m., UTC recibirá a Deportivo Garcilaso con Walter Guadalupe en el centro del campo y Víctor Cori a cargo del videoarbitraje.

La programación completa de la fecha 15

La CONAR confirmó a los árbitros principales y responsables del VAR para los nueve encuentros de la jornada 15. La actividad comenzará con Alianza Atlético-Juan Pablo II College y concluirá el martes con el duelo entre Alianza Lima y Cienciano. (CONAR)

La jornada arranca el sábado 31 de octubre a las 3:30 p. m. con el partido entre Alianza Atlético y Juan Pablo II College, bajo la conducción de Micke Palomino, con Maykol Farromeque en el VAR.

El domingo 1 de noviembre habrá dos partidos previos al duelo de Universitario. A las 11:00 a. m., CD Moquegua enfrentará a Los Chankas con Daniel Ureta como juez principal y Jhonathan Zamora en el VAR. A las 1:15 p. m., Cusco FC y Sport Boys protagonizarán otro compromiso con Joel Alarcón en el arbitraje central y Robin Segura operando el sistema de videoarbitraje.

PUBLICIDAD

El martes 3 de noviembre, antes del cierre de la fecha con Alianza Lima, Comerciantes Unidos y ADT se verán las caras desde las 3:00 p. m. Edwin Ordoñez dirigirá ese encuentro, con Alexander Blas al frente del VAR.

A continuación, la programación arbitral completa de la fecha 15 del Torneo Clausura:

Sábado 31 de octubre

15:30 — Alianza Atlético vs. Juan Pablo II College | Árbitro: Micke Palomino | VAR: Maykol Farromeque

Domingo 1 de noviembre

11:00 — CD Moquegua vs. Los Chankas | Árbitro: Daniel Ureta | VAR: Jhonathan Zamora13:15 — Cusco FC vs. Sport Boys | Árbitro: Joel Alarcón | VAR: Robin Segura15:30 — Atlético Grau vs. Universitario | Árbitro: Kevin Ortega | VAR: Jesús Cartagena

PUBLICIDAD

Lunes 2 de noviembre

11:00 — Sport Huancayo vs. FBC Melgar | Árbitro: Jordi Espinoza | VAR: César García

13:15 — UTC vs. Deportivo Garcilaso | Árbitro: Walter Guadalupe | VAR: Víctor Cori

15:30 — Sporting Cristal vs. FC Cajamarca | Árbitro: Michael Espinoza | VAR: Alejandro Villanueva

Martes 3 de noviembre

15:00 — Comerciantes Unidos vs. ADT | Árbitro: Edwin Ordoñez | VAR: Alexander Blas

20:00 — Alianza Lima vs. Cienciano | Árbitro: Sebastián Lozano | VAR: David Huamán