La CONAR definió los árbitros para la fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿De quiénes se trata?

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) oficializó las designaciones arbitrales para la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, que se disputará entre el sábado 31 de octubre y el martes 3 de noviembre.
La jornada incluye nueve compromisos en los que participan los tres equipos más relevantes de la tabla, con árbitros de experiencia al frente de los duelos de mayor exigencia.
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Kevin Ortega, Sebastián Lozano y Michael Espinoza son los jueces principales asignados a los partidos de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, respectivamente, en una fecha que puede definir posiciones decisivas en el campeonato peruano.
Ortega y Lozano, al frente de los duelos de mayor peso
El encuentro entre Atlético Grau y Universitario, programado para el domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p. m., tendrá a Kevin Ortega como árbitro central. Nelson Sánchez y Aristides Baltazar cumplirán las funciones de asistentes, mientras que Jesús Cartagena operará desde la cabina del VAR. El partido se presenta como uno de los más atractivos de la jornada para el equipo merengue, que buscará sumar de a tres lejos de su cancha en un estadio que históricamente representa un escenario complicado para los visitantes.
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El martes 3 de noviembre, a las 8:00 p. m., el estadio Alejandro Villanueva será escenario del duelo entre Alianza Lima y Cienciano. Sebastián Lozano estará a cargo del silbato, con Sthepam Atoche y Juan Juárez como jueces de línea. David Huamán tendrá la responsabilidad del VAR en un compromiso nocturno que promete alta tensión, dado el momento del campeonato y la necesidad de ambos clubes de acumular puntos.
Sporting Cristal recibe a FC Cajamarca en el Alberto Gallardo
Sporting Cristal será local el lunes 2 de noviembre desde las 3:30 p. m. en el estadio Alberto Gallardo, donde recibirá a FC Cajamarca. Michael Espinoza dirigirá el partido con la asistencia de Harlem Cocha y Mauricio Flores en las bandas. Alejandro Villanueva tendrá a su cargo el sistema de videoarbitraje, en un partido que los celestes necesitan resolver de manera favorable para mantener sus aspiraciones en la tabla de posiciones.
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Ese mismo lunes, pero desde las 11:00 a. m., Sport Huancayo y FBC Melgar abrirán la jornada con Jordi Espinoza como árbitro principal y César García en el VAR. A las 1:15 p. m., UTC recibirá a Deportivo Garcilaso con Walter Guadalupe en el centro del campo y Víctor Cori a cargo del videoarbitraje.
La programación completa de la fecha 15
La jornada arranca el sábado 31 de octubre a las 3:30 p. m. con el partido entre Alianza Atlético y Juan Pablo II College, bajo la conducción de Micke Palomino, con Maykol Farromeque en el VAR.
El domingo 1 de noviembre habrá dos partidos previos al duelo de Universitario. A las 11:00 a. m., CD Moquegua enfrentará a Los Chankas con Daniel Ureta como juez principal y Jhonathan Zamora en el VAR. A las 1:15 p. m., Cusco FC y Sport Boys protagonizarán otro compromiso con Joel Alarcón en el arbitraje central y Robin Segura operando el sistema de videoarbitraje.
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El martes 3 de noviembre, antes del cierre de la fecha con Alianza Lima, Comerciantes Unidos y ADT se verán las caras desde las 3:00 p. m. Edwin Ordoñez dirigirá ese encuentro, con Alexander Blas al frente del VAR.
A continuación, la programación arbitral completa de la fecha 15 del Torneo Clausura:
Sábado 31 de octubre
15:30 — Alianza Atlético vs. Juan Pablo II College | Árbitro: Micke Palomino | VAR: Maykol Farromeque
Domingo 1 de noviembre
11:00 — CD Moquegua vs. Los Chankas | Árbitro: Daniel Ureta | VAR: Jhonathan Zamora13:15 — Cusco FC vs. Sport Boys | Árbitro: Joel Alarcón | VAR: Robin Segura15:30 — Atlético Grau vs. Universitario | Árbitro: Kevin Ortega | VAR: Jesús Cartagena
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Lunes 2 de noviembre
11:00 — Sport Huancayo vs. FBC Melgar | Árbitro: Jordi Espinoza | VAR: César García
13:15 — UTC vs. Deportivo Garcilaso | Árbitro: Walter Guadalupe | VAR: Víctor Cori
15:30 — Sporting Cristal vs. FC Cajamarca | Árbitro: Michael Espinoza | VAR: Alejandro Villanueva
Martes 3 de noviembre
15:00 — Comerciantes Unidos vs. ADT | Árbitro: Edwin Ordoñez | VAR: Alexander Blas
20:00 — Alianza Lima vs. Cienciano | Árbitro: Sebastián Lozano | VAR: David Huamán
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