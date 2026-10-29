Perú

Murió Patrick Stewart a los 86 años y sus fans peruanos lo despiden entre recuerdos de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’

El actor británico falleció tras una lucha con alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy, mientras usuarios en Perú lo despidieron en redes sociales como Capitán Picard y Profesor Charles Xavier

Dos fotografías del actor Patrick Stewart: a la izquierda con un libro en una librería y a la derecha sentado en un sillón frente a un panel
El actor británico Patrick Stewart falleció a los 86 años en su casa de Los Ángeles.
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Patrick Stewart, el actor británico que dio vida al profesor Charles Xavier en la saga ‘X-Men’ y al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek’, murió el miércoles a los 86 años en su casa de Los Ángeles. La noticia, confirmada por su representante, generó una ola de reacciones entre seguidores de ambas franquicias en Perú, quienes lo despidieron en plataformas como X a través de mensajes, memes y fotografías del actor.

“Se nos están yendo nuestros héroes de series y TV. Personalmente lo recordaré como el gran Capitán Jean-Luc Picard de TNG, y de la serie homónima Picard, gran personaje. Buen viaje Sir Patrick”, escribió un usuario en la red social X, en uno de los mensajes que reflejó el sentimiento compartido por buena parte de la comunidad peruana de fanáticos de ciencia ficción.

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Su representante confirmó que murió tras una enfermedad neurodegenerativa

Según el comunicado difundido por Kelly Bush Novak, vocera del actor durante años, Stewart falleció “en el cariñoso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor recorrido con la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy”. El mensaje agregó que el actor estuvo rodeado de familiares y amigos, “con música en vivo, oración, lágrimas, risas y ese tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar”.

El video recopila escenas y apariciones del actor británico Patrick Stewart en distintas producciones entre los años 1975 y 2016, registrando su edad en cada etapa cronológica. La secuencia muestra diferentes caracterizaciones del intérprete a lo largo de cuatro décadas de trayectoria en pantalla. Video: X @DCBatcueva

El intérprete británico, nacido en Yorkshire, Inglaterra, construyó una carrera de más de seis décadas que combinó el teatro shakespereano con su consagración como ícono de la ciencia ficción. Interpretó al capitán Picard durante las siete temporadas de ‘Star Trek: The Next Generation’ y en cuatro películas de la franquicia, antes de retomar el personaje en la serie ‘Picard’, estrenada en 2020.

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En el universo Marvel, encarnó al profesor Charles Xavier en ocho películas de la saga ‘X-Men’, entre ellas ‘Logan’ (2017), donde su personaje murió en pantalla, y ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (2022). Le sobreviven su esposa, Sunny Ozell, y sus dos hijos, Daniel y Sophie Stewart.

Captura de una publicación de Instagram con un retrato de Patrick Stewart de saco negro y camisa blanca, junto a comentarios en texto
La cuenta oficial de Patrick Stewart en Instagram solicita donaciones para la investigación del alzhéimer tras el fallecimiento del actor británico a los 86 años.

Marvel Studios y Hugh Jackman lideraron los homenajes internacionales

Horas después de confirmarse la noticia, Marvel Studios publicó un mensaje de despedida en su cuenta oficial de X. “Todos nosotros en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de fans, desde ‘X-Men’ hasta ‘Logan’ y ‘Avengers: Doomsday’”, señaló el estudio, que además extendió sus condolencias a la familia del actor.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X que incluye un mensaje en español y una fotografía de perfil del actor Patrick Stewart
La cuenta oficial de Marvel Studios en la red social X despide al actor Patrick Stewart tras su fallecimiento con un mensaje de condolencias y una fotografía de su personaje Charles Xavier.

El actor Hugh Jackman, quien compartió pantalla con Stewart durante más de dos décadas en el papel de Wolverine, también se pronunció a través de su cuenta de X, acompañado de fotografías junto al actor. “Hoy perdimos a uno de los grandes del escenario y la pantalla. Y, en mi libro, un amigo y hombre tremendo. Aprendí tanto de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos los días de mi vida”, escribió Jackman.

Captura de pantalla de una publicación en X con un mensaje de Hugh Jackman y dos fotografías donde aparece junto a Patrick Stewart
Una publicación en la red social X de Hugh Jackman rinde homenaje al actor Patrick Stewart con un mensaje de despedida y dos fotografías juntos.

Otros usuarios, en la red social, recordaron además la cercana amistad de Stewart con el actor Ian McKellen, con quien compartió set en varias ocasiones. “Sir Ian McKellen debe estar devastado al enterarse de la noticia de su fallecimiento”, publicó junto a una fotografía de ambos actores.

Captura de una publicación en X con una fotografía de los actores Patrick Stewart e Ian McKellen junto a una estatua de la Libertad
Los seguidores en redes sociales recordaron la amistad que unió a Patrick Stewart con el actor Ian McKellen.

Los fans peruanos lo recordaron por su doble legado en la ciencia ficción

En redes sociales peruanas, buena parte de los mensajes de despedida hicieron referencia a la doble huella que dejó Stewart tanto en ‘Star Trek’ como en ‘X-Men’. Alguno de los mensajes que dejaron los fans peruanos fueron: “En paz descanses profesor X” y “Adiós profesor Charles Xavier”, ambos en alusión al personaje que el actor interpretó durante más de veinte años en el universo Marvel.

Otros usuarios centraron su recuerdo en la faceta del actor dentro del universo de ‘Star Trek’. “Crecí con sus actuaciones de la serie Star Trek y después en X-Men. Qué tristeza se siente al leer esta noticia, se va un gran actor”, dijo un usuario. En la misma línea, otro recordó la vigencia reciente del personaje en la televisión peruana: “Triste noticia. Hace algunos meses transmitieron por cable la última serie que protagonizó. QEPD”.

Captura de pantalla de seis publicaciones en la red social X con textos en español, nombres de usuarios e iconos de interacción
Varios mensajes en la red social X recopilan las condolencias de seguidores peruanos tras confirmarse el fallecimiento del actor Patrick Stewart.

Un seguidor calificó la noticia como “una terrible noticia para los amantes del cine futurista”, mientras que otro destacó la capacidad actoral de Stewart para conmover a distintas generaciones de espectadores. “No recuerdo que otro actor me haya hecho notar algunas lágrimas. Qué noticia tan triste”, escribió.

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