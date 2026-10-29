Leslie Stewart defiende a su hijo y minimiza el estado de salud de anciana atropellada en el Rímac

Leslie Stewart afirmó que su hijo Malek Rifai Stewart no tuvo la culpa del atropello a una anciana en el Rímac.

Guardar

Leslie Stewart rompió su silencio para defender a su hijo, Malek Rifai Stewart, luego de que el joven atropellara a una mujer de 82 años en el distrito del Rímac. En declaraciones al programa ‘América Hoy’, la actriz sostuvo que la víctima, identificada como Agustina Tarazona Ponte, padece Alzheimer y que fue ella quien se cruzó de manera imprevista en la vía, lo que habría impedido que su hijo frenara a tiempo.

“Mi hijo estaba trabajando por el Rímac. Mi hijo no había tomado. Tiene el SOAT en regla y tiene todo, porque él no tuvo la culpa; fue la señora enferma con Alzheimer que se le cruzó y, obviamente, hay que ayudarla y esto ha sido fortuito”, afirmó Stewart. La actriz explicó que decidió pronunciarse públicamente luego de que, según su versión, continuaran circulando comentarios que perjudicaban la imagen de su hijo.

PUBLICIDAD

La actriz relató que familiares de la víctima mencionaron su posible fuga de casa

Stewart afirmó que, en el momento posterior al atropello, escuchó comentarios de los familiares de la víctima que sugerían que la mujer podría haberse alejado de su vivienda sin supervisión. “Cuando mi hijo ha atropellado a la señora, han subido familiares y atrás del carro decían, ‘cómo se había escapado’. Es una señora que normalmente tiene problemas de salirse de la casa”, relató la actriz.

Esta versión coincide, según Stewart, con lo consignado en el parte policial difundido por ATV, documento que señala que la mujer habría cruzado la vía de manera imprevista. Sin embargo, vecinos de la víctima, citados por el programa ‘Buenos Días Perú’, ofrecieron una versión distinta de los hechos y descartaron que el cruce haya sido imprudente. “Siempre la he visto muy activa, muy sana, llena de vida a sus 82 años. Es muy querida por todos los vecinos y pedimos y clamamos justicia”, expresó una vecina de Tarazona Ponte.

PUBLICIDAD

La actriz Leslie Stewart aparece junto a una imagen de su hijo, quien enfrenta señalamientos tras el atropello de una mujer de 82 años en Lima.

Stewart minimizó la gravedad del estado de salud de la anciana

Durante su intervención, la actriz también se refirió al cuadro médico de la víctima, quien permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Cayetano Heredia. “La señora sí está mal, tampoco voy a decir que está bien, pero en UCI, muriéndose no. La señora se ha caído, ha hablado, se quería parar, no la dejaron, atontada, pero no es que la señora se esté muriendo”, declaró Stewart.

De acuerdo con un informe del programa ‘Buenos Días Perú’, la mujer presenta fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza como consecuencia del impacto. Un vecino que acudió en su auxilio tras el accidente describió el estado en que la encontró. “Hemos ido a verla, está en UCI, es una cosa delicada. Ella estaba consciente, hablaba con las enfermeras, se quejaba de dolor”, señaló. Una sobrina de la víctima también cuestionó la versión que atribuye el accidente al estado de salud de su familiar. “Ella está muy mal, no era cualquier persona. A pesar de su edad, tenía lucidez y salía a comprar”, afirmó.

PUBLICIDAD

La familia de la víctima denunció la exigencia de 50 mil soles para la operación

Stewart también se refirió a las tensiones surgidas entre ambas familias por el financiamiento de la atención médica de la víctima. Según relató, su entorno brindó apoyo económico limitado desde el inicio del caso. “Se le ha estado dando al hijo S/ 50 para su movilidad, para que pueda ver a la mamá, y todo el tiempo ha habido un familiar mío en la clínica, hasta que llegó el abogado el día de ayer con la prensa, pidiendo S/ 50 000”, indicó la actriz.

La actriz Leslie Stewart se pronunció respecto a un accidente de tránsito en el distrito del Rímac en el que estuvo involucrado su hijo. Mediante declaraciones difundidas junto a imágenes de la asistencia médica a una mujer de la tercera edad, Stewart explicó su versión sobre los hechos, la atención hospitalaria brindada a la afectada y las demandas económicas planteadas por la parte denunciante.

La actriz calificó de desproporcionada la exigencia planteada por el abogado de la familia de Tarazona Ponte. “Una vez que el abogado ya no se pudo conversar con él, porque no entraba en razones y pedía plata y amenazaba con que afuera estaban las cámaras”, sostuvo Stewart, quien además señaló no contar con los recursos necesarios para cubrir una suma de esa magnitud. “Como la mayoría de limeños, vivimos con un sueldo ahí nomás. No es que yo tenga grandes ahorros ni mucho menos”, expresó.

PUBLICIDAD

Por su parte, familiares de la víctima denunciaron que firmaron un pagaré en blanco para cubrir el internamiento de la mujer, sin que exista hasta el momento un compromiso económico formal por parte de la familia de Malek Rifai Stewart. Los vecinos de Tarazona Ponte señalaron además que se enteraron de la liberación del joven a través de los medios de comunicación y no de manera directa por parte de su familia.

El caso continúa bajo evaluación de las autoridades

Malek Rifai Stewart fue liberado horas después de ser trasladado a la comisaría del Rímac tras el atropello, mientras el caso permanece bajo evaluación de las autoridades competentes. La familia de la víctima teme que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) no sea suficiente para cubrir el total de los gastos médicos que requiere la mujer, debido al tope de cobertura establecido por la póliza.

PUBLICIDAD

Los vecinos de la quinta Cristo Peregrino, donde reside la víctima, solicitaron la intervención de un abogado que asesore a la familia y pidieron apoyo a las autoridades para garantizar la atención médica de Agustina Tarazona Ponte. Hasta el momento, no se ha informado sobre un acuerdo económico entre ambas partes ni sobre el estado actual de las investigaciones policiales en torno al accidente.