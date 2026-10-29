Reggaeton Lima Festival 7: horarios, apertura de puertas y más de 40 mil entradas vendidas

El afiche del evento Reggaeton Lima Festival 7 presenta a los cantantes de música urbana convocados para la edición de Halloween en la capital peruana.

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El Reggaetón Lima Festival 7 se realizará este sábado 31 de octubre en el Estadio Nacional con una cartelera que reunirá a Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy, Lunay, J Álvarez, Charanga Habanera, Alexis y Fido, Nio García y Trébol Clan. Según informó Life Music Concerts, empresa organizadora del evento, ya se vendieron más de 40 mil entradas y quedan las últimas localidades disponibles en Teleticket.

La séptima edición del festival convocará a exponentes del reggaetón, el trap latino y la música urbana en una jornada que se extenderá durante la noche. La producción confirmó el orden de salida de los artistas y pidió al público planificar con anticipación su llegada al recinto.

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Parte de los músicos ya se encuentra en Lima, mientras que otros tenían previsto arribar este viernes para cumplir con las actividades previas al concierto. Los organizadores no difundieron detalles sobre los itinerarios ni las horas de llegada de los artistas.

El Reggaetón Lima Festival 7 se realizará en el Estadio Nacional con una edición especial por Halloween.

“Por seguridad, no podemos brindar detalles sobre la llegada de los artistas, pero muchos ya se encuentran en nuestro país”, indicaron desde la organización. También aseguraron la participación de todas las figuras anunciadas para esta edición del Reggaetón Lima Festival.

Apertura de puertas en el Estadio Nacional será a las 17:00

El acceso al Estadio Nacional estará habilitado desde las 17:00. La organización recomendó que los asistentes lleguen con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones en los ingresos y demoras antes del comienzo de los conciertos.

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La primera presentación de la noche corresponderá a Trébol Clan, programada para las 19:00. Media hora después, a las 19:30, será el turno de Nio García, quien estará acompañado por DJ Warner.

A las 20:00 subirán al escenario Alexis y Fido. El espectáculo continuará con Charanga Habanera, aunque el cronograma oficial no precisa una hora de inicio para esa presentación.

Más tarde, J Álvarez actuará a las 21:00 junto con DJ Nelson. El mismo DJ participará en el segmento de Lunay, previsto para las 22:00.

Anuel AA vuelve a Perú para un único concierto en Lima.

Life Music Concerts también exhortó al público a adquirir los boletos solo a través de Teleticket y evitar ofertas de revendedores o intermediarios no autorizados. La empresa indicó que las localidades disponibles son limitadas tras superar las 40 mil entradas vendidas.

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Estos son los horarios y artistas del Reggaetón Lima Festival 7

La programación del Reggaetón Lima Festival 7 incluye horarios definidos para los primeros artistas y un orden confirmado para el resto de la cartelera. Luego de la actuación de Lunay, se presentarán Jowell & Randy, acompañados por Payaso por Ley; Wisin, junto a DJ Motion; y Beéle, con DJ Raffi Mercenario.

El cierre de la jornada estará a cargo de Anuel AA, también acompañado por DJ Raffi Mercenario. La organización no difundió las horas específicas de esos cuatro últimos números, aunque confirmó su ubicación dentro de la grilla.

El cartel del Reggaeton Lima Festival 7 detalla el cronograma de artistas y el horario de apertura de puertas para el concierto del 31 de octubre en el Estadio Nacional de Perú.

Este es el cronograma informado:

17:00: apertura de puertas

19:00: Trébol Clan

19:30: Nio García y DJ Warner

20:00: Alexis y Fido

Horario por confirmar: Charanga Habanera

21:00: J Álvarez y DJ Nelson

22:00: Lunay y DJ Nelson

Horario por confirmar: Jowell & Randy y Payaso por Ley

Horario por confirmar: Wisin y DJ Motion

Horario por confirmar: Beéle y DJ Raffi Mercenario

Horario por confirmar: Anuel AA y DJ Raffi Mercenario

El encuentro se llevará a cabo el sábado 31 de octubre y tendrá como sede el Estadio Nacional de Lima. La producción aún no detalló información adicional sobre accesos diferenciados, objetos restringidos o rutas de ingreso por sectores.

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