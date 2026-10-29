La molestia de Jairo Vélez tras la derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026: “Unas sí, otras no”

El volante de Alianza Lima expresa su malestar por acciones decisivas, pero admite que las opciones de obtener el Clausura se reducen luego del 3-2 en contra en el clásico peruano (L1 MAX)

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El mediocampista de Alianza Lima Jairo Vélez no ocultó su malestar al término del clásico ante Sporting Cristal, que terminó con victoria celeste por 3-2.

El futbolista apuntó contra el arbitraje en las jugadas decisivas del encuentro, aunque reconoció que el plantel íntimo mantiene la calma de cara a la tabla acumulada: a tres puntos de distancia de asegurar un lugar en la final del torneo.

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En cuanto al Clausura, fue directo: las posibilidades de conquistarlo se achicaron, pero el equipo no bajará los brazos mientras queden fechas por disputar. Además, el jugador reveló que terminó el partido con un fuerte golpe en la rodilla y que sintió la zona muy pesada al final del cotejo.

El árbitro, en el centro de la polémica

Jairo Vélez expresó su fastidio por las decisiones arbitrales en los minutos finales del clásico ante Sporting Cristal y cuestionó que algunas acciones fueran sancionadas mientras otras pasaron inadvertidas. (Liga 1)

Vélez no necesitó demasiadas palabras para dejar en claro su postura respecto a la actuación arbitral. Según el volante, las decisiones del juez no fueron parejas a lo largo del partido, especialmente en las acciones que definieron el resultado sobre el final. “Las últimas jugadas, unas pitan y otras no, y eso es lo que da un poco de bronca, de enojo”, señaló el futbolista en zona mixta, con visible incomodidad.

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La derrota dejó un sabor amargo en el vestuario aliancista, no solo por el marcador sino por la sensación generalizada de que el equipo hizo méritos suficientes para llevarse al menos un empate. Alianza Lima tuvo momentos de claridad ofensiva y pudo haberse ido con un resultado diferente, pero las definiciones y las circunstancias del juego terminaron inclinando la balanza hacia el lado celeste.

El reclamo de Vélez no fue aislado. En el ambiente íntimo predominó la percepción de que el arbitraje no estuvo a la altura del clásico y que algunas jugadas puntuales, que en otro contexto hubieran sido sancionadas, pasaron sin penalización. Sin embargo, el jugador evitó profundizar en acusaciones directas y prefirió canalizar la frustración hacia lo que el equipo puede controlar de ahora en más.

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Clausura complicado, pero la pelea sigue

El mediocampista blanquiazul admitió que el tropiezo en el clásico redujo las posibilidades de conquistar el segundo torneo del año, pero recordó que todavía quedan fechas para intentar cambiar el panorama. (Liga 1)

Con el resultado consumado, Vélez fue consultado sobre el impacto de la derrota en la lucha por el Torneo Clausura. Su respuesta fue honesta y sin rodeos: las chances de quedarse con ese título se redujeron. “Siendo realista, se aleja un poco”, admitió, aunque inmediatamente aclaró que la competencia no está cerrada. “Quedan fechas por delante todavía. Esto hasta que termine”, remarcó, dejando en claro que Alianza Lima no resignará ningún objetivo mientras el torneo siga en disputa.

La postura del volante refleja el estado de ánimo de un plantel que, pese al golpe del clásico perdido, no pierde de vista el panorama general. El equipo sabe que cometió errores que le costaron caro, pero también que el campeonato tiene más capítulos por escribirse. La autocrítica estuvo presente: Vélez reconoció que la deuda no es con el rival ni con el árbitro, sino con ellos mismos. “La deuda es con nosotros mismos como equipo, porque hoy merecimos ganar este partido, pero no se nos dio”, expresó.

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Ese reconocimiento interno marca el tono del grupo de cara a las próximas fechas. Alianza Lima deberá recomponerse rápido, ajustar lo que no funcionó y salir a buscar los puntos que todavía necesita para mantenerse en la pelea por el Clausura. La autocrítica, lejos de ser un signo de debilitamiento, puede convertirse en el punto de partida para una reacción.

Tres puntos para la final y una rodilla en duda

Mientras el Clausura se vuelve cuesta arriba, Alianza Lima mantiene al alcance la clasificación a la final por la tabla acumulada. Vélez aseguró que solo necesitan sumar tres puntos más para cumplir ese objetivo. (LI MAX)

Más allá de la disputa por el Clausura, Alianza Lima tiene otro frente igualmente relevante: la clasificación a la final del torneo a través de la tabla acumulada. En ese sentido, Vélez fue el encargado de transmitir la tranquilidad del grupo. “Estamos a tres puntos en la final. Tenemos una buena base, así que tenemos que ganar tres puntos más para estar en una final”, indicó, subrayando que ese objetivo está al alcance y que el plantel no pierde el foco en lo que realmente define la temporada.

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Ese mensaje de calma fue uno de los pocos aspectos positivos que dejó la noche para los blanquiazules. Saber que la clasificación a la instancia definitiva depende de ellos mismos es un dato que el cuerpo técnico y los jugadores valoran, más aún después de una derrota que duele.

Sin embargo, hay una preocupación adicional que se sumó al final del partido: el estado físico de Vélez. El mediocampista recibió un impacto fuerte durante el clásico y terminó el encuentro con molestias. “Tengo un golpe, siento muy pesada la rodilla”, confesó al ser consultado por los periodistas presentes en el estadio. Aunque intentó minimizar la situación con la frase “es parte del fútbol”, la zona afectada genera incertidumbre de cara a los próximos compromisos. El cuerpo médico del club evaluará su evolución en las próximas horas para determinar si estará disponible para la siguiente fecha.

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