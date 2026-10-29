Perú

El agresor de la modelo Karolay Saldarriaga admite el ataque machista ante jueza en Piura: “(Solo) fueron cachetadas”

En la audiencia por el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, el atacante buscó restar gravedad a la violencia y aludió a un mensaje en el celular de la sobreviviente

En la audiencia por el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, el atacante buscó restar gravedad a la violencia y aludió a un mensaje en el celular de la víctima

Guardar

Jesús Vilela Jiménez, practicante de muay thai imputado por tentativa de feminicidio contra la modelo y creadora de contenido Karolay Saldarriaga en Piura, admitió este jueves haberla agredido en un episodio de violencia machista que dejó a la víctima en estado crítico.

Sin embargo, durante su intervención ante una jueza, recurrió a expresiones que minimizan la gravedad de los hechos. Durante la audiencia en la que afronta un pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, a la que tuvo acceso Infobae, el imputado reconoció la agresión y solicitó que se le permita afrontar el proceso en libertad.

PUBLICIDAD

“Me comporté de una manera que me arrepiento totalmente. (...) La agredí utilizando mis manos, proporcionándole cachetadas, lo cual fue lo único que hice”, declaró ante la magistrada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo.

“No hay justificación para lo que hice, pero nunca intenté más que eso”, sostuvo al detallar que el ataque ocurrió después de que revisara un mensaje en el teléfono de la modelo, en el que otro hombre le preguntaba si había llegado bien a su domicilio.

Piura
Vilela afirmó que la agresión ocurrió después de revisar un mensaje en el celular de la modelo. Dijo que “se nubló”, manifestó arrepentimiento y pidió una oportunidad para “reivindicarse”

El acusado, de 30 años, dijo que le reclamó por ese intercambio y que, tras leer los mensajes, “simplemente me nublé y le proporcioné una cachetada”.

PUBLICIDAD

“Yo lo único que le pido a Dios de todo corazón es que me dé una oportunidad más para poder reivindicarme por lo que he hecho. Como he manifestado en todo momento, yo no soy una mala persona. Yo no soy una persona sin aspiraciones en la vida. Yo no soy una persona que solamente se preocupa por sí mismo”, agregó.

Vilela aseguró que permaneció en el lugar hasta la llegada de los policías y que intentó buscar ayuda para atender a la modelo. “En ningún momento se me pasó por la cabeza intentar ahorcarla, intentar quitarle la vida. Yo no soy un tonto. Yo jamás haría eso”, manifestó.

“Me disculpo con Karolay, con su familia, de todo corazón. (...) Yo estoy totalmente arrepentido. Yo quiero una oportunidad solamente para reivindicar de esto (...) Siento que mi vida se está truncando, que todo lo que he venido trabajando a lo largo de todos estos años se me cae a la basura”, expresó.

También pidió “comprensión” a la magistrada, aludió a que creció sin padre y a que su madre, de edad avanzada, padece una enfermedad, por lo que solicitó afrontar la investigación en libertad.

Piura
Saldarriaga continúa bajo tratamiento médico por dolores de cabeza, edema cerebral y hemorragia cerebral, según un familiar

Un familiar de Saldarriaga informó a Infobae que la modelo continúa con dolores de cabeza y recibe tratamiento médico. Debido a que las molestias persisten, los especialistas le están realizando nuevos estudios. La misma fuente indicó que la joven presenta un edema cerebral y una hemorragia cerebral como consecuencia de la agresión. En tanto, decenas de allegados de la sobreviviente se han concentrado para pedir “justicia”.

Perú registró 67 feminicidios entre enero y junio de 2026, mientras la Línea 100 atendió más de 72.000 llamadas efectivas por violencia familiar y de género, de un total superior a 190.000 comunicaciones, según cifras oficiales. Lima concentró más de 38.000 llamadas de auxilio, seguida de las regiones de Callao, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad.

Canales de ayuda

  • La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Funciona las 24 horas del día en todo el territorio nacional y ofrece orientación, consejería y derivación inmediata para casos de violencia familiar, sexual o de género.
  • El Chat 100 es una plataforma en línea que brinda atención psicológica y legal a través de internet. Facilita el acceso a la orientación de manera anónima y segura, permitiendo a las personas recibir apoyo sin necesidad de realizar una llamada telefónica.
  • Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son espacios presenciales de atención integral donde las víctimas de violencia pueden recibir asistencia psicológica, legal y social. Los CEM están distribuidos en diversas regiones del país y trabajan en coordinación con otras instituciones para garantizar protección y acompañamiento.

Temas Relacionados

PiuraIntento de feminicidioperu-noticiasViolencia de género

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Diputada Nathaly Molina presenta iniciativa para articular a parlamentarios de distintas bancadas contra el maltrato animal

La legisladora del Buen Gobierno solicitó el reconocimiento institucional de ‘Voces Parlamentarias Animalistas’, un espacio de coordinación entre diputados de distintas agrupaciones

Diputada Nathaly Molina presenta iniciativa para articular a parlamentarios de distintas bancadas contra el maltrato animal

Ángela Leyva avanza en Europa con el AEK Atenas: clasificó a los dieciseisavos de final de la Challenge Cup

La atacante nacional continúa su recorrido con el equipo griego y disputará la siguiente ronda del certamen continental tras superar la serie ante Førde VK de Noruega

Ángela Leyva avanza en Europa con el AEK Atenas: clasificó a los dieciseisavos de final de la Challenge Cup

Roberto Mosquera saca cara por la actitud de Cristal en el triunfo ante Alianza: ”Nos dicen pavos, pero acá no hay ningún tonto”

El entrenador peruano ha devuelto a los rimenses al protagonismo y, de momento, lideran el Torneo Clausura 2026; sin embargo, el adiestrador de 70 años pone paños fríos a la tesitura

Roberto Mosquera saca cara por la actitud de Cristal en el triunfo ante Alianza: ”Nos dicen pavos, pero acá no hay ningún tonto”

Tres suboficiales de la PNP irán a prisión por presuntamente exigir S/4.000 para evitar la detención de dos personas

Según la Fiscalía, el dinero habría sido solicitado a la pareja de una mujer intervenida en una vivienda de San Martín de Porres

Tres suboficiales de la PNP irán a prisión por presuntamente exigir S/4.000 para evitar la detención de dos personas

La publicación de Cienciano que duró pocos minutos: Carlos Garcés fue retratado en el meme inspirado en Kylian Mbappé y Mao Zedong

El ecuatoriano se despachó con un triplete en la reciente victoria ante Atlético Grau y las redes sociales del ’papá’ compartieron un controversial tweet en medio de la polémica entre el jugador francés, la liga española y el gobierno chino

La publicación de Cienciano que duró pocos minutos: Carlos Garcés fue retratado en el meme inspirado en Kylian Mbappé y Mao Zedong
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputada Nathaly Molina presenta iniciativa para articular a parlamentarios de distintas bancadas contra el maltrato animal

Diputada Nathaly Molina presenta iniciativa para articular a parlamentarios de distintas bancadas contra el maltrato animal

Keiko Fujimori declarará terroristas a bandas criminales tras conocer el modelo de seguridad y la megacárcel de El Salvador

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Premier Luis Galarreta reitera que Keiko Fujimori traerá de El Salvador el “modelo exitoso” de cárceles de Nayib Bukele

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte revela la reacción de Paolo Guerrero al enterarse del embarazo: "Amor, ¿de cuándo es?"

Ana Paula Consorte revela la reacción de Paolo Guerrero al enterarse del embarazo: "Amor, ¿de cuándo es?"

Murió Patrick Stewart a los 86 años y sus fans peruanos lo despiden entre recuerdos de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’

Gabriela Herrera pide que Samahara Lobatón no tenga más bebés junto a Renato Rossini Jr.

Leslie Stewart defiende a su hijo y minimiza el estado de salud de anciana atropellada en el Rímac

Reggaeton Lima Festival 7: horarios, apertura de puertas y más de 40 mil entradas vendidas

DEPORTES

Ángela Leyva avanza en Europa con el AEK Atenas: clasificó a los dieciseisavos de final de la Challenge Cup

Ángela Leyva avanza en Europa con el AEK Atenas: clasificó a los dieciseisavos de final de la Challenge Cup

Roberto Mosquera saca cara por la actitud de Cristal en el triunfo ante Alianza: ”Nos dicen pavos, pero acá no hay ningún tonto”

La publicación de Cienciano que duró pocos minutos: Carlos Garcés fue retratado en el meme inspirado en Kylian Mbappé y Mao Zedong

La CONAR definió los árbitros para la fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿De quiénes se trata?

Matías Succar quedó descartado para jugar ante Alianza Lima por la fecha 15 del Clausura de la Liga 1: esta es la razón