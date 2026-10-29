El agresor de la modelo Karolay Saldarriaga admite el ataque machista ante jueza en Piura: “(Solo) fueron cachetadas”

En la audiencia por el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, el atacante buscó restar gravedad a la violencia y aludió a un mensaje en el celular de la víctima

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Jesús Vilela Jiménez, practicante de muay thai imputado por tentativa de feminicidio contra la modelo y creadora de contenido Karolay Saldarriaga en Piura, admitió este jueves haberla agredido en un episodio de violencia machista que dejó a la víctima en estado crítico.

Sin embargo, durante su intervención ante una jueza, recurrió a expresiones que minimizan la gravedad de los hechos. Durante la audiencia en la que afronta un pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, a la que tuvo acceso Infobae, el imputado reconoció la agresión y solicitó que se le permita afrontar el proceso en libertad.

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“Me comporté de una manera que me arrepiento totalmente. (...) La agredí utilizando mis manos, proporcionándole cachetadas, lo cual fue lo único que hice”, declaró ante la magistrada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo.

“No hay justificación para lo que hice, pero nunca intenté más que eso”, sostuvo al detallar que el ataque ocurrió después de que revisara un mensaje en el teléfono de la modelo, en el que otro hombre le preguntaba si había llegado bien a su domicilio.

Vilela afirmó que la agresión ocurrió después de revisar un mensaje en el celular de la modelo. Dijo que “se nubló”, manifestó arrepentimiento y pidió una oportunidad para “reivindicarse”

El acusado, de 30 años, dijo que le reclamó por ese intercambio y que, tras leer los mensajes, “simplemente me nublé y le proporcioné una cachetada”.

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“Yo lo único que le pido a Dios de todo corazón es que me dé una oportunidad más para poder reivindicarme por lo que he hecho. Como he manifestado en todo momento, yo no soy una mala persona. Yo no soy una persona sin aspiraciones en la vida. Yo no soy una persona que solamente se preocupa por sí mismo”, agregó.

Vilela aseguró que permaneció en el lugar hasta la llegada de los policías y que intentó buscar ayuda para atender a la modelo. “En ningún momento se me pasó por la cabeza intentar ahorcarla, intentar quitarle la vida. Yo no soy un tonto. Yo jamás haría eso”, manifestó.

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“Me disculpo con Karolay, con su familia, de todo corazón. (...) Yo estoy totalmente arrepentido. Yo quiero una oportunidad solamente para reivindicar de esto (...) Siento que mi vida se está truncando, que todo lo que he venido trabajando a lo largo de todos estos años se me cae a la basura”, expresó.

También pidió “comprensión” a la magistrada, aludió a que creció sin padre y a que su madre, de edad avanzada, padece una enfermedad, por lo que solicitó afrontar la investigación en libertad.

Saldarriaga continúa bajo tratamiento médico por dolores de cabeza, edema cerebral y hemorragia cerebral, según un familiar

Un familiar de Saldarriaga informó a Infobae que la modelo continúa con dolores de cabeza y recibe tratamiento médico. Debido a que las molestias persisten, los especialistas le están realizando nuevos estudios. La misma fuente indicó que la joven presenta un edema cerebral y una hemorragia cerebral como consecuencia de la agresión. En tanto, decenas de allegados de la sobreviviente se han concentrado para pedir “justicia”.

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Perú registró 67 feminicidios entre enero y junio de 2026, mientras la Línea 100 atendió más de 72.000 llamadas efectivas por violencia familiar y de género, de un total superior a 190.000 comunicaciones, según cifras oficiales. Lima concentró más de 38.000 llamadas de auxilio, seguida de las regiones de Callao, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad.

Canales de ayuda

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Funciona las 24 horas del día en todo el territorio nacional y ofrece orientación, consejería y derivación inmediata para casos de violencia familiar, sexual o de género.

El Chat 100 es una plataforma en línea que brinda atención psicológica y legal a través de internet. Facilita el acceso a la orientación de manera anónima y segura, permitiendo a las personas recibir apoyo sin necesidad de realizar una llamada telefónica.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son espacios presenciales de atención integral donde las víctimas de violencia pueden recibir asistencia psicológica, legal y social. Los CEM están distribuidos en diversas regiones del país y trabajan en coordinación con otras instituciones para garantizar protección y acompañamiento.