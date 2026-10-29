Línea 2 del Metro de Lima: el túnel ya está construido al 100 %, pero la etapa 1B aún avanza con sistemas ferroviarios

Avances de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, una de las principales obras de transporte público que conectará varios distritos de Lima y el Callao. Fuente: Canal N

Guardar

El túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao ya está construido al 100 %, aunque la etapa 1B del proyecto todavía requiere trabajos en instalaciones electromecánicas y ferroviarias antes de su futura operación.

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), las obras civiles y de arquitectura de la etapa 1B alcanzaron 90,67 % de avance a octubre de 2026. Los pozos de ventilación llegaron a un promedio de 99 %.

PUBLICIDAD

Línea 2 del Metro de Lima: terminan excavaciones

Túnel de la Línea 2 concluyó su excavación

La excavación subterránea de toda la Línea 2 finalizó el 2 de julio de 2026, con el cale realizado en la estación 4. Con este hito, el proyecto completó la construcción de su túnel.

Las dos tuneladoras empleadas en la obra recorrieron más de 24 kilómetros en conjunto. Delia, la TBM 1, excavó 13.116,40 metros, mientras que Micaela, la TBM 2, avanzó 11.363,65 metros.

El túnel permitirá conectar de manera subterránea distintos distritos de Lima y Callao cuando la línea entre en operación integral. Sin embargo, su culminación no equivale a la finalización de todas las obras y sistemas del proyecto.

PUBLICIDAD

Ampliar la noticia al estado de la segunda etapa y diferenciar el avance de las obras civiles del progreso integral de cada estación.

La etapa 1B supera el 90 % en obras civiles

La etapa 1B comprende 11 estaciones entre Plaza Bolognesi, E12, y San Juan de Dios, E19. También incluye el tramo entre Vista Alegre, E25, y Municipalidad de Ate, E27.

En esta parte de la Línea 2, la obra civil y la arquitectura registran 90,67 % de ejecución. El avance incluye las estructuras de las estaciones, los accesos y otros componentes físicos vinculados a la infraestructura subterránea.

Los pozos de ventilación de este tramo presentan un avance promedio de 99 %. Estas estructuras forman parte de las condiciones de ventilación y seguridad que requiere la operación del sistema ferroviario bajo tierra.

PUBLICIDAD

Rafael Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones, señaló ante la Comisión de Infraestructura que los recursos del sector son insuficientes para atender todas las obras previstas. Foto: Línea 2 del Metro de Lima

Las instalaciones ferroviarias avanzan a un ritmo menor

Los trabajos pendientes en la etapa 1B se concentran en los sistemas que permitirán el funcionamiento del servicio. Las instalaciones electromecánicas alcanzaron 89 % de avance, de acuerdo con el reporte de Ositrán.

En tanto, las instalaciones ferroviarias llegaron a 58 %. Este componente incluye elementos necesarios para que los trenes circulen por la vía y se integren al sistema de operación de la Línea 2.

La fase contará con 20 trenes. Cinco ya prestan servicio en la etapa 1A, que opera desde diciembre de 2023, mientras que los otros 15 permanecen en el Patio Taller Santa Anita a la espera de que continúe la implementación ferroviaria.

PUBLICIDAD

ATU informa demoras en el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima, que opera entre Evitamiento y Mercado Santa Anita

Etapa 2 y el ramal de la Línea 4 mantienen trabajos en curso

La etapa 2 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que comprende las estaciones entre Puerto del Callao, E1, y Parque Murillo, E11, alcanzó 93 % de avance en obras civiles y arquitectura.

En este sector, los pozos de ventilación llegaron a un promedio de 87 % y las instalaciones electromecánicas registraron 71 %. Al igual que en el resto de la Línea 2, el túnel ya quedó construido en su totalidad.

Por su parte, el ramal de la Línea 4 presenta 65 % de avance en obras civiles y arquitectura. La construcción del Patio Taller Bocanegra llegó a 73 %, mientras que las instalaciones electromecánicas alcanzaron 13 % y las ferroviarias aún no registraron ejecución.

PUBLICIDAD