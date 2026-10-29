Premier Luis Galarreta reitera que Keiko Fujimori traerá de El Salvador el “modelo exitoso” de cárceles de Nayib Bukele

Keiko Fujimori viajó a El Salvador para conocer modelos penitenciarios que el Gobierno peruano evalúa incorporar en su estrategia contra la inseguridad

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El jefe de Gabinete, Luis Galarreta, reiteró este jueves que la presidenta Keiko Fujimori viajó a El Salvador para conocer experiencias penitenciarias que el Ejecutivo pretende incorporar en Perú, en el marco de su estrategia contra la inseguridad ciudadana.

“(Es) un viaje de trabajo, un viaje para traer las experiencias de otros modelos de cárcel que existen en Latinoamérica, modelos que han sido exitosos”, declaró durante una actividad oficial en Tumbes, en referencia al desplazamiento de Fujimori al país centroamericano, gobernado por Nayib Bukele.

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Galarreta no precisó qué características del sistema penitenciario salvadoreño serán incorporadas en Perú ni qué medidas concretas se adoptarán tras la visita presidencial.

No obstante, afirmó que Fujimori se mantiene en comunicación con él, mientras permanece encargado temporalmente de la Presidencia, para coordinar los avances de las medidas contra la inseguridad y las acciones ante el fenómeno de El Niño. “Todo lo que se dijo en campaña (...) se va a cumplir”, sostuvo.

La Presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visita El Salvador para conocer de cerca su modelo de seguridad y transformación. Acompañada por ministros y el Canciller, Fujimori expresa su admiración por los resultados y la valentía del liderazgo, planteando la replicación de estas iniciativas en Perú, incluyendo la construcción de cárceles.

Galarreta defendió el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo para reforzar la lucha contra la delincuencia y afirmó que la medida permitirá fijar un marco legal para la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional(PNP), además de simplificar los procedimientos de atención ante emergencias por el fenómeno de El Niño, de modo que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda declarar la emergencia en un distrito sin atravesar trámites prolongados.

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“Que declarar emergencia sea algo tan simple como una decisión política y no un trámite burocrático”, manifestó.

Fujimori, por su parte, anunció que su administración buscará incorporar el modelo Bukele en los seis establecimientos penitenciarios que se encuentran en construcción en Perú.

“Sabemos que (...) necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Y creo que hoy este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas”, declaró al visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la “guerra” contra las pandillas.

La mandataria mencionó expresamente el programa ‘Cero Ocio’, una iniciativa que busca incorporar actividades productivas a la rutina de los reclusos, y señaló que el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, tomará esta experiencia como referencia para evaluar su implementación en el país.

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Luis Galarreta calificó el viaje como una misión de trabajo para recoger experiencias de cárceles latinoamericanas que consideró exitosas, aunque no detalló las medidas que Perú adoptaría

“Nosotros en la campaña presidencial veníamos hablando ya” de este programa, agregó al expresar su reconocimiento al líder salvadoreño por su “liderazgo” en materia de seguridad.

“Pero además de las organizaciones criminales internacionales, enfrentamos también a organizaciones de narcotráfico y de minería ilegal. Entonces, nuestros problemas son también bastante complejos”, manifestó.

De igual modo, destacó que el Congreso le haya otorgado facultades legislativas para declarar a determinadas organizaciones como grupos hostiles o terroristas, una medida que, según dijo, permitirá al Estado disponer de mecanismos legales para combatirlas.

“Y hay que nombrarlos así, como lo que son, para luego tener todos los mecanismos legales para enfrentarlos, arrinconarlos y ponerlos en prisión (...) Por eso es que recibimos con mucha alegría la invitación del presidente Bukele para conocer lo que se viene haciendo ya aquí en El Salvador de manera exitosa”, concluyó.

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