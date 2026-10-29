Falso paciente asalta tres farmacias de San Miguel y Ventanilla en menos de un mes

Falso paciente asalta tres farmacias en un mes.

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Un hombre que se presenta como cliente y solicita medicamentos psicotrópicos es acusado de asaltar tres locales de la Corporación Boticas Perú en menos de un mes. Según los trabajadores y representantes de la empresa, el sujeto ingresaría con mascarilla, gorra y mochila, y luego exhibiría un arma para apoderarse de dinero en efectivo y equipos corporativos.

Los hechos fueron reportados en dos sedes de la avenida Faucett, en San Miguel, y en un establecimiento de Ventanilla. La empresa calcula que las pérdidas económicas por los tres casos se acercan a S/ 15.000, aunque también alertó por el impacto que los asaltos tuvieron en el personal.

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Una trabajadora relató que el hombre se acercó al mostrador con la apariencia de un cliente y pidió un fármaco que requiere receta médica. Cuando le explicaron el procedimiento, mostró el arma que llevaba bajo el pantalón.

“Me muestra el arma que está debajo de su pantalón, prácticamente me lo muestra y lo saca y lo rastrilla”, contó una vendedora a Latina Noticias. La empleada indicó que el sonido del arma generó temor entre quienes se encontraban de turno.

Falso paciente asalta tres farmacias en un mes.

Sujeto habría obligado a dos trabajadoras a ingresar a un ambiente interno

La trabajadora señaló que el asalto ocurrió durante un cambio de turno, cuando se encontraba con una compañera. Según su versión, el hombre las obligó a desplazarse a un ambiente interior y exigió que abrieran las cajas registradoras.

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“Primero, métase adentro”, relató que ordenó el asaltante. Añadió que su compañera fue obligada a tirarse al suelo y que ella tuvo que abrir las cajas mientras el sujeto la apuntaba.

“Prácticamente con mi ayuda, obligándome, me hizo sacar todas las cosas y sacó todo el mostrador”, manifestó. De acuerdo con su testimonio, el delincuente se llevó más de S/ 3.000 durante ese ataque.

La representante de la empresa afirmó que los tres robos siguen un patrón similar. El primero ocurrió en Ventanilla a las 21:30; el segundo, en Faucett, a las 14:00; y el tercero, también en Faucett, a las 20:30. “Es el mismo sujeto con el mismo modus operandi que está manejando”, sostuvo.

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La empresa informó que presentó las denuncias correspondientes. Las cámaras de seguridad de los locales registraron al sospechoso, quien cubría parte de su rostro con una mascarilla y llevaba gorra. Las imágenes serán parte de la investigación policial.

Piden patrullaje ante temor de trabajadores

La representante de la cadena expresó que el problema no se limita a las pérdidas materiales. “Amedrenta a nuestro personal, realmente no nos deja trabajar tranquilos”, declaró.

La empresa pidió reforzar la seguridad en la avenida Faucett y alrededores, una zona con comercios, bancos, casas de cambio y otros establecimientos. “Nuestras vidas, bueno, de nuestros trabajadores, están en peligro y como tal queremos que haya un rondeo continuamente”, señaló.

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También indicó que los trabajadores han recibido fotografías del sospechoso para mantenerse alertas. Algunos empleados se comunican con sus supervisores cuando creen reconocer a una persona con características similares.

La Policía Nacional del Perú (PNP) deberá evaluar las denuncias y los videos disponibles para identificar al presunto responsable de los robos. Mientras tanto, la empresa solicitó que el patrullaje incluya sus locales y los negocios cercanos para prevenir nuevos asaltos.