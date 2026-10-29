Perú

Manco Cápac y Mama Ocllo volverán a emerger del lago Titicaca en una escenificación por los 358 años de Puno

Más de 500 participantes formarán parte de la representación histórica del 5 de noviembre, que también incluirá danzas tradicionales y una ceremonia vinculada con la campaña agrícola 2026-2027

La orilla del Titicaca fue escenario de una ceremonia que reafirma la identidad del altiplano y la vigencia del mito fundador del Cusco. (Facebook)
La orilla del Titicaca fue escenario de una ceremonia que reafirma la identidad del altiplano y la vigencia del mito fundador del Cusco. (Facebook)
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La ciudad de Puno incorporará una representación histórica de sus orígenes a las actividades centrales por sus 358 años de fundación. La puesta en escena recreará la aparición de Manco Cápac y Mama Ocllo en el lago Titicaca, un relato vinculado con la tradición sobre el origen del Imperio incaico.

La actividad reunirá a más de 500 actores el próximo 5 de noviembre y contará con la participación de instituciones militares, policiales y organizaciones culturales. La Federación Regional de Folklore de Puno coordina los preparativos para desarrollar la representación en distintos puntos de la ciudad.

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La convocatoria también contempla la incorporación de nuevos participantes y la evaluación de propuestas para elegir a quienes interpretarán a la pareja mítica. La organización busca ampliar el alcance de la actividad y atraer visitantes nacionales y extranjeros.

El programa incluirá un recorrido desde las islas flotantes de los Uros, una ceremonia ritual y presentaciones de danzas originarias. Estas últimas corresponden a agrupaciones inscritas en la etapa clasificatoria de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027.

Más de 500 participantes integrarán la representación histórica

Además de su impresionante altitud, el Lago Titicaca es un punto de encuentro entre el patrimonio natural y cultural, con vestigios de civilizaciones precolombinas que habitaron la región y enfrentan retos ecológicos actuales Foto: Culturas Peruanas
Además de su impresionante altitud, el Lago Titicaca es un punto de encuentro entre el patrimonio natural y cultural, con vestigios de civilizaciones precolombinas que habitaron la región y enfrentan retos ecológicos actuales Foto: Culturas Peruanas

Alexander Quispe Huaracha, presidente de la Federación Regional de Folklore de Puno, anunció que la escenificación contará con más de 500 actores. El Ejército del Perú brindará apoyo institucional, mientras que integrantes de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú también participarán en la actividad.

El comité organizador mantiene coordinaciones con otras instituciones para ampliar la convocatoria y facilitar los ensayos. La participación de estas entidades formará parte de la preparación de una representación que involucra a distintos sectores de la región.

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Respecto a los protagonistas, Quispe Huaracha indicó que la Federación analizará las propuestas recibidas para seleccionar a los intérpretes de Manco Cápac y Mama Ocllo. La organización también contempla convocar a actores nacionales con el propósito de incrementar el reconocimiento de la puesta en escena.

Recorrido desde los Uros hasta el estadio de la UNA Puno

La jornada del 5 de noviembre tendrá como punto de partida una de las islas flotantes de los Uros, tal como ocurrió en la edición anterior. Desde allí, la comitiva se trasladará hasta la estación de la Marina.

Posteriormente, el recorrido continuará por la avenida Sesquicentenario en dirección al estadio de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, donde se desarrollará la actividad principal.

De acuerdo con la programación anunciada por la Federación Regional de Folklore, la llegada de los participantes al recinto universitario está prevista entre las 10 y las 11 de la mañana. En ese espacio se realizará la representación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo de las aguas del lago Titicaca, acompañados por su séquito.

Ceremonia ritual incluirá pronóstico de la campaña agrícola 2026-2027

A las 12 del mediodía está prevista la ceremonia ritual dedicada a Manco Cápac y Mama Ocllo en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Durante este acto, la pareja mítica anunciará el pronóstico correspondiente a la campaña agrícola 2026-2027.

Esta actividad tiene interés para los productores agropecuarios de Puno, debido a la expectativa que existe en torno a las condiciones previstas para el siguiente periodo agrícola.

La ceremonia forma parte de las prácticas culturales vinculadas con la tradición andina y se incorpora a la programación por el aniversario de la ciudad. Su desarrollo estará a cargo de los participantes convocados para la representación.

Danzas originarias anticiparán la Festividad de la Candelaria 2027

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 2 de febrero
Cada 2 de febrero, Puno se transforma en escenario de fe y cultura con la celebración de la Virgen de la Candelaria. (Andina)

Después de la ceremonia ritual, el programa continuará con presentaciones de danzas originarias de Puno. Participarán las agrupaciones inscritas en la etapa clasificatoria de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027.

Las presentaciones permitirán incluir en la jornada a las organizaciones folclóricas que forman parte de los preparativos de la próxima festividad. De esta manera, el programa del aniversario también servirá como espacio para mostrar las expresiones coreográficas y musicales de las comunidades participantes.

La Federación Regional de Folklore incorporó estas presentaciones como parte de las actividades previstas para el 5 de noviembre, después de la escenificación y el acto ritual.

Entrada costará diez soles y escolares uniformados ingresarán gratis

La Federación mantendrá el precio de ingreso en diez soles para quienes deseen asistir a la representación. Asimismo, los escolares que acudan con uniforme podrán ingresar gratuitamente al recinto.

La organización contempla recibir tanto a residentes de Puno como a visitantes de otras regiones y del extranjero. La convocatoria turística forma parte de los objetivos planteados por el comité para esta edición de la escenificación.

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