Matías Succar quedó descartado para jugar ante Alianza Lima por la fecha 15 del Clausura de la Liga 1: esta es la razón

El delantero confirmó que será baja para el partido del martes 3 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, válido por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, aunque prometió alentar al equipo desde las tribunas (Cienciano)

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Matías Succar no estará disponible para el técnico de Cienciano en uno de los duelos más exigentes que le restan al cuadro cusqueño en el Torneo Clausura.

El delantero, cuyo pase pertenece a Alianza Lima, fue cedido al club imperial bajo un acuerdo que incluye una cláusula expresa: no puede disputar partidos oficiales contra los blanquiazules.

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Así lo confirmó el propio atacante tras el triunfo del “Papá” sobre Atlético Grau. Cienciano llega entonado al compromiso luego de golear 3-0 a ese rival el ayer 28 de octubre, y ahora deberá visitar Matute sin uno de sus referentes ofensivos.

La cláusula que deja a Succar en la tribuna

Matías Succar se perderá el duelo entre Cienciano y Alianza Lima por una condición incluida en su contrato de préstamo. El delantero no podrá enfrentar al club dueño de su pase y alentará desde las tribunas de Matute. (Cienciano)

El contrato de cesión firmado entre Alianza Lima y Cienciano contempla una restricción puntual que veta al atacante de actuar frente a su club de origen en competencias oficiales.

La condición es habitual en los acuerdos de préstamo cuando el jugador cedido puede enfrentarse al equipo propietario de su ficha durante el mismo torneo, y en este caso se activa de cara al encuentro pautado para el martes 3 de noviembre a las 20:00 horas (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

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El propio Succar salió al frente para explicar la situación sin rodeos. “Partido complicado para nosotros. Yo no lo puedo jugar por contrato, pero estaremos alentando desde afuera al equipo y esperamos que podamos conseguir un buen resultado”, declaró el delantero tras el duielo contra Atlético Grau. Sus palabras dejaron en claro que la ausencia no responde a una lesión ni a una decisión técnica, sino a una obligación contractual que no admite excepciones.

El vínculo con Cienciano y la relación con los hinchas

Pese a la imposibilidad de jugar ante Alianza Lima, Matías Succar destacó su experiencia en Cienciano y el respaldo que recibe de los aficionados. El delantero aseguró que está feliz en Cusco y agradecido por el trato recibido. (Cienciano)

Más allá de la baja puntual, Succar se mostró conforme con su paso por el conjunto cusqueño. El atacante destacó el respaldo permanente que recibe de la hinchada del “Papá” y subrayó que ese afecto es un motor para su rendimiento dentro del campo.

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“Los hinchas me apoyan siempre, me dan mucho cariño y estoy feliz de retribuirles en la cancha. El equipo hace que podamos hacer bien las cosas, eso hace que sumemos puntos importantes”, afirmó.

El préstamo del delantero se extiende hasta el cierre del año, por lo que aún le quedan semanas para seguir aportando al proyecto cusqueño. Succar agradeció a la institución por el trato recibido y dejó en claro su intención de aprovechar cada oportunidad que le reste. “Estoy a préstamo hasta fin de año, estoy feliz aquí, agradecido y esperando cerrarlo de la mejor manera”, sostuvo.

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Lo que viene para Cienciano en el Clausura

La goleada por 3-0 ante Atlético Grau fortaleció el ánimo de Cienciano antes de afrontar sus últimos desafíos del Clausura. El equipo imperial tendrá una exigente seguidilla de partidos en noviembre, con la obligación de cerrar el campeonato sumando puntos (Cienciano)

El partido ante Alianza Lima llega en un momento de buen estado anímico para el elenco de Cusco. La victoria por 3-0 sobre Atlético Grau, conseguida el 28 de octubre, le dio impulso y confianza al plantel de cara a los tres compromisos que le restan en el campeonato.

Tras visitar Matute el 3 de noviembre por la fecha 15, Cienciano recibirá a Sport Huancayo el 7 de noviembre y cerrará su participación en el Torneo Clausura visitando a Sporting Cristal el 14 de ese mes. Tres partidos en once días, con la ausencia confirmada de su delantero en el primero y con la necesidad de sumar en cada uno para terminar la temporada de la mejor manera posible y asegurar, de una buena vez por todas, el boleto para la siguiente edición de la Copa Libertadores.

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