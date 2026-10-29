¿Dónde habrá corte de luz este viernes 30 de octubre? Revisa la lista de calles y sectores

Usuarios expresan su malestar por corte de luz en varios distritos de Lima

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Pluz informó que este viernes 30 de octubre se registrarán cortes de luz en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. La medida afectará calles, avenidas y zonas residenciales, cuyos horarios de interrupción variarán según la ubicación.

La programación incluye sectores de Los Olivos, el Cercado de Lima y el Rímac, así como diversas zonas de Oquendo consignadas bajo la referencia San Martín de Porres / Callao. Los cortes tendrán duraciones distintas: en algunas áreas comenzarán a la medianoche, mientras que en otras el servicio se interrumpirá desde las 8:00 o 9:00 a. m.

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¿Dónde habrá corte de luz este viernes 30 de octubre?

Los Olivos: suspensión de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

En el distrito de Los Olivos, la interrupción del suministro eléctrico está prevista durante cinco horas en las siguientes zonas:

Avenida Angélica Gamarra: cuadras 4 y 5.

Cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe: manzanas A, B, C, D y E.

Jirón Ignacio Torote: cuadra 6.

Urbanización El Trébol: manzanas E, I y L.

Cercado de Lima: corte desde la medianoche

En el Cercado de Lima, la suspensión del servicio se realizará desde las 12:00 a. m. hasta las 7:00 a. m. del viernes 30 de octubre.

Las vías comprendidas en la programación son:

Jirón Andahuaylas: cuadras 11 y 12.

Avenida Nicolás de Piérola: cuadras 9 y 16.

Jirón Montevideo: cuadras 9, 10 y 11.

Jirón Paruro: cuadras 10 y 13.

Avenida Grau: cuadra 3.

Jirón Inambari: cuadra 7.

San Martín de Porres / Callao: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

La programación contempla cortes de electricidad durante nueve horas en diversos proyectos de vivienda, asociaciones residenciales y asentamientos humanos consignados bajo la referencia San Martín de Porres / Callao.

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Primer grupo de zonas:

Proyecto de Vivienda Los Laureles de Oquendo: manzanas B, C, D, E, F, G, G prima, H, I, J, K, L, M y N.

Proyecto de Vivienda Residencial Primavera: manzanas A, B, C y D.

Proyecto de Vivienda Los Girasoles de Oquendo, primera etapa: manzanas A, B, C y D.

Asociación de Vivienda Señor de los Milagros de Pachacámac: manzanas A, B, C, D, E, F, G, G3, H, I, J, K, L, M, N, Ñ y O.

Proyecto de Vivienda La Arboleda: manzanas A, B, C, D, E, F y G.

Asentamiento humano Cerro Candela: manzanas B5, B6, C1, C2, C3, C3 prima, C6, C7, C8 y C9.

Proyecto de Vivienda Bella Vista: manzanas A, B, C, D y E.

Proyecto de Vivienda Las Terrazas de Chuquitanta: manzanas B y C.

Urbanización Hijos de Santa Cruz: manzanas A, B y B1.

Urbanización Los Olivos de Oquendo: manzanas C, D y E.

Asociación Residencial de Vivienda Monte Olivo: manzanas A, B y D.

Comité Vecinal Familia Arango: manzana A.

Urbanización Horizonte Azul: manzana B.

Urbanización Los Robles de Oquendo: manzanas A, B, C y E.

Proyecto de Vivienda Uranio, tercera etapa: manzanas A, B y C.

Asociación de Propietarios Brisas de Naranjal, segunda etapa: manzanas A, B, C, D, E y F.

Proyecto de Vivienda Urb. IGNA: manzanas A, B, C, D, E, F y G.

Proyecto de Vivienda Las Mercedes de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E y F.

Asociación Progresiva de Vivienda Villa Victoria Chuquitanta, segunda etapa: manzanas B, C y D.

Proyecto de Vivienda Las Gardenias de Oquendo: manzana D.

Proyecto de Vivienda Residencial Paraíso, segunda etapa: manzana D.

Segundo grupo de zonas:

Proyecto de Vivienda Señor de los Milagros de Oquendo: manzanas C y D.

Proyecto de Vivienda El Monte de los Olivos: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.

Proyecto de Vivienda Horizonte Azul II Oquendo: manzanas A, B, C, D y E.

Proyecto de Vivienda Tres Horizontes: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

Programa de Vivienda Manuel Aquino: manzanas A, B, C, D, E y F.

Proyecto de Vivienda Las Dalias de Oquendo: manzanas A, B, C y D.

Proyecto de Vivienda La Floresta de Naranjal: manzanas A, B, C, D, F, G, H, I, J y K.

Proyecto de Vivienda Los Jardines del Naranjal: manzanas A, C, E, J y K.

Proyecto de Vivienda Residencial Las Poncianas: manzanas D, E, F, G y H.

Proyecto de Vivienda Señor de Luren: manzanas A, B y C.

Proyecto de Vivienda Residencial La Pradera de Naranjal: manzanas A, B y C.

Proyecto de Vivienda Las Gardenias de Oquendo: manzanas A, B, C, D y G.

Asociación de Vivienda Valle Hermoso de Naranjal: manzanas A, B, C, D y E.

Proyecto de Vivienda Las Casuarinas de Oquendo: manzanas A, B y C.

Callao: desde las 8:00 a.m.

En el Callao, la interrupción del suministro eléctrico está programada de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

El sector indicado corresponde al cruce de la avenida Néstor Gambetta con la avenida Oquendo.

Rímac: desde las 8:00 a. m. las 7:00 p. m.

En el distrito del Rímac, el corte de luz se realizará de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. en la avenida Elespuru, sin número.

Recomendaciones durante el corte de luz

Personas transitan por una calle de Lima en la oscuridad debido a un corte de luz, con la iluminación proveniente de los faros de vehículos y las luces de emergencia. (Andina)

Para reducir los inconvenientes durante la interrupción del suministro eléctrico, se recomienda:

Desconectar los equipos electrónicos sensibles antes del corte y volver a conectarlos cuando el servicio se haya restablecido y estabilizado.

Mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para conservar los alimentos.

Utilizar linternas en lugar de velas para evitar riesgos de incendio.

Verificar que los equipos médicos que requieren electricidad cuenten con una fuente de respaldo, si fuera necesario.