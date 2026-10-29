Perú

¿Dónde habrá corte de luz este viernes 30 de octubre? Revisa la lista de calles y sectores

Pluz detalló que los trabajos afectarán calles, avenidas, asociaciones de vivienda y urbanizaciones específicas. La programación contempla interrupciones de hasta 11 horas en uno de los sectores incluidos.

Usuarios expresan su malestar por corte de luz en varios distritos de Lima
Usuarios expresan su malestar por corte de luz en varios distritos de Lima
Guardar

Pluz informó que este viernes 30 de octubre se registrarán cortes de luz en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. La medida afectará calles, avenidas y zonas residenciales, cuyos horarios de interrupción variarán según la ubicación.

La programación incluye sectores de Los Olivos, el Cercado de Lima y el Rímac, así como diversas zonas de Oquendo consignadas bajo la referencia San Martín de Porres / Callao. Los cortes tendrán duraciones distintas: en algunas áreas comenzarán a la medianoche, mientras que en otras el servicio se interrumpirá desde las 8:00 o 9:00 a. m.

PUBLICIDAD

¿Dónde habrá corte de luz este viernes 30 de octubre?

Los Olivos: suspensión de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

En el distrito de Los Olivos, la interrupción del suministro eléctrico está prevista durante cinco horas en las siguientes zonas:

  • Avenida Angélica Gamarra: cuadras 4 y 5.
  • Cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe: manzanas A, B, C, D y E.
  • Jirón Ignacio Torote: cuadra 6.
  • Urbanización El Trébol: manzanas E, I y L.

Cercado de Lima: corte desde la medianoche

En el Cercado de Lima, la suspensión del servicio se realizará desde las 12:00 a. m. hasta las 7:00 a. m. del viernes 30 de octubre.

Las vías comprendidas en la programación son:

  • Jirón Andahuaylas: cuadras 11 y 12.
  • Avenida Nicolás de Piérola: cuadras 9 y 16.
  • Jirón Montevideo: cuadras 9, 10 y 11.
  • Jirón Paruro: cuadras 10 y 13.
  • Avenida Grau: cuadra 3.
  • Jirón Inambari: cuadra 7.

San Martín de Porres / Callao: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

La programación contempla cortes de electricidad durante nueve horas en diversos proyectos de vivienda, asociaciones residenciales y asentamientos humanos consignados bajo la referencia San Martín de Porres / Callao.

PUBLICIDAD

Primer grupo de zonas:

  • Proyecto de Vivienda Los Laureles de Oquendo: manzanas B, C, D, E, F, G, G prima, H, I, J, K, L, M y N.
  • Proyecto de Vivienda Residencial Primavera: manzanas A, B, C y D.
  • Proyecto de Vivienda Los Girasoles de Oquendo, primera etapa: manzanas A, B, C y D.
  • Asociación de Vivienda Señor de los Milagros de Pachacámac: manzanas A, B, C, D, E, F, G, G3, H, I, J, K, L, M, N, Ñ y O.
  • Proyecto de Vivienda La Arboleda: manzanas A, B, C, D, E, F y G.
  • Asentamiento humano Cerro Candela: manzanas B5, B6, C1, C2, C3, C3 prima, C6, C7, C8 y C9.
  • Proyecto de Vivienda Bella Vista: manzanas A, B, C, D y E.
  • Proyecto de Vivienda Las Terrazas de Chuquitanta: manzanas B y C.
  • Urbanización Hijos de Santa Cruz: manzanas A, B y B1.
  • Urbanización Los Olivos de Oquendo: manzanas C, D y E.
  • Asociación Residencial de Vivienda Monte Olivo: manzanas A, B y D.
  • Comité Vecinal Familia Arango: manzana A.
  • Urbanización Horizonte Azul: manzana B.
  • Urbanización Los Robles de Oquendo: manzanas A, B, C y E.
  • Proyecto de Vivienda Uranio, tercera etapa: manzanas A, B y C.
  • Asociación de Propietarios Brisas de Naranjal, segunda etapa: manzanas A, B, C, D, E y F.
  • Proyecto de Vivienda Urb. IGNA: manzanas A, B, C, D, E, F y G.
  • Proyecto de Vivienda Las Mercedes de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E y F.
  • Asociación Progresiva de Vivienda Villa Victoria Chuquitanta, segunda etapa: manzanas B, C y D.
  • Proyecto de Vivienda Las Gardenias de Oquendo: manzana D.
  • Proyecto de Vivienda Residencial Paraíso, segunda etapa: manzana D.

Segundo grupo de zonas:

  • Proyecto de Vivienda Señor de los Milagros de Oquendo: manzanas C y D.
  • Proyecto de Vivienda El Monte de los Olivos: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.
  • Proyecto de Vivienda Horizonte Azul II Oquendo: manzanas A, B, C, D y E.
  • Proyecto de Vivienda Tres Horizontes: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.
  • Programa de Vivienda Manuel Aquino: manzanas A, B, C, D, E y F.
  • Proyecto de Vivienda Las Dalias de Oquendo: manzanas A, B, C y D.
  • Proyecto de Vivienda La Floresta de Naranjal: manzanas A, B, C, D, F, G, H, I, J y K.
  • Proyecto de Vivienda Los Jardines del Naranjal: manzanas A, C, E, J y K.
  • Proyecto de Vivienda Residencial Las Poncianas: manzanas D, E, F, G y H.
  • Proyecto de Vivienda Señor de Luren: manzanas A, B y C.
  • Proyecto de Vivienda Residencial La Pradera de Naranjal: manzanas A, B y C.
  • Proyecto de Vivienda Las Gardenias de Oquendo: manzanas A, B, C, D y G.
  • Asociación de Vivienda Valle Hermoso de Naranjal: manzanas A, B, C, D y E.
  • Proyecto de Vivienda Las Casuarinas de Oquendo: manzanas A, B y C.

Callao: desde las 8:00 a.m.

En el Callao, la interrupción del suministro eléctrico está programada de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

El sector indicado corresponde al cruce de la avenida Néstor Gambetta con la avenida Oquendo.

Rímac: desde las 8:00 a. m. las 7:00 p. m.

En el distrito del Rímac, el corte de luz se realizará de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. en la avenida Elespuru, sin número.

Recomendaciones durante el corte de luz

Una calle oscura con varias personas cruzando, automóviles con luces encendidas y edificios oscuros al fondo, creando largas sombras en el asfalto
Personas transitan por una calle de Lima en la oscuridad debido a un corte de luz, con la iluminación proveniente de los faros de vehículos y las luces de emergencia. (Andina)

Para reducir los inconvenientes durante la interrupción del suministro eléctrico, se recomienda:

  • Desconectar los equipos electrónicos sensibles antes del corte y volver a conectarlos cuando el servicio se haya restablecido y estabilizado.
  • Mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para conservar los alimentos.
  • Utilizar linternas en lugar de velas para evitar riesgos de incendio.
  • Verificar que los equipos médicos que requieren electricidad cuenten con una fuente de respaldo, si fuera necesario.

Temas Relacionados

cortes de luzLimaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yoshimar Yotún lidera distinguido ránking y supera a grandes ‘cracks’ de Sudamérica por su alto nivel con Sporting Cristal el 2026

La producción del mediocampista peruano del cuadro ‘cervecero’ durante 2026 lo colocó por delante de varios nombres reconocidos en la región

Yoshimar Yotún lidera distinguido ránking y supera a grandes ‘cracks’ de Sudamérica por su alto nivel con Sporting Cristal el 2026

Cronograma ONP con fechas de pago para jubilados en noviembre: ¿Cuándo llegan las pensiones?

Los jubilados de la ONP cobrarán en la primera semana de noviembre sus pensiones. Revisa la lista de fechas según los regímenes vigentes

Cronograma ONP con fechas de pago para jubilados en noviembre: ¿Cuándo llegan las pensiones?

Conoce cómo solicitar el permiso VAPP para acceder con tu vehículo a una cochera en la avenida Arequipa

La ATU habilitó un canal digital que regula el ingreso y la salida de autos particulares en estacionamientos cercanos al carril bus

Conoce cómo solicitar el permiso VAPP para acceder con tu vehículo a una cochera en la avenida Arequipa

Detienen a un marino en actividad por instalar antenas ilegales que daban internet a reos del penal Ancón 1

Propietarios de viviendas cercanas al penal Ancón I habrían permitido instalar antenas en sus techos a cambio de internet gratuito, según las primeras investigaciones policiales.

Detienen a un marino en actividad por instalar antenas ilegales que daban internet a reos del penal Ancón 1

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Roberto Mosquera presentan sorpresas en el Gallardo: ambos usarán a sus mejores jugadores para seguir en la lucha por el título nacional. Conoce los equipos que definieron para el clásico

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El TC ya tomó una decisión sobre la ley de amnistía a policías y militares

El TC ya tomó una decisión sobre la ley de amnistía a policías y militares

Renuncia el vocero de Ahora Nación en la Cámara de Diputados

Vladimiro Montesinos saldría en noviembre y estaría dispuesto a asesorar al Gobierno, afirma su abogado

José Chlimper descarta ser el reemplazo de Luis Galarreta en la PCM: “quieren usar mi nombre para debilitarlo”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

ENTRETENIMIENTO

Jhovan Tomasevich critica a Cachuca por agresión a su músico en Juliaca: “Es un caso triste y lamentable”

Jhovan Tomasevich critica a Cachuca por agresión a su músico en Juliaca: “Es un caso triste y lamentable”

Bruno Odar habla de la vigencia de ‘Al Fondo hay Sitio’ y asegura que la historia ‘ya murió’: “Está ahí porque es un clásico”

Magaly Medina cuestiona la presunta convivencia de Andrea San Martín con Yerko Santiago: “No te aportan nada”

Precio de entradas para el concierto de Pitbull en Costa 21: descuentos de preventa y link de compra

Pitbull llegará a Lima para presentarse en Costa 21: fecha, cuándo inicia la preventa de entradas y más detalles del concierto

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Yoshimar Yotún lidera distinguido ránking y supera a grandes ‘cracks’ de Sudamérica por su alto nivel con Sporting Cristal el 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Jean Deza reveló por qué puso en duda su continuidad en Domingo Dianderas: “El vestuario olía a mier...”

Julieta Lazcano confiesa cómo quedó su relación con jugadoras de Alianza Lima y el impacto de las críticas: “Se habló mucho de mi profesionalismo”