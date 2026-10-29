¿Dónde habrá corte de luz este viernes 30 de octubre? Revisa la lista de calles y sectores

Pluz informó que este viernes 30 de octubre se registrarán cortes de luz en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. La medida afectará calles, avenidas y zonas residenciales, cuyos horarios de interrupción variarán según la ubicación.
La programación incluye sectores de Los Olivos, el Cercado de Lima y el Rímac, así como diversas zonas de Oquendo consignadas bajo la referencia San Martín de Porres / Callao. Los cortes tendrán duraciones distintas: en algunas áreas comenzarán a la medianoche, mientras que en otras el servicio se interrumpirá desde las 8:00 o 9:00 a. m.
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¿Dónde habrá corte de luz este viernes 30 de octubre?
Los Olivos: suspensión de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
En el distrito de Los Olivos, la interrupción del suministro eléctrico está prevista durante cinco horas en las siguientes zonas:
- Avenida Angélica Gamarra: cuadras 4 y 5.
- Cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe: manzanas A, B, C, D y E.
- Jirón Ignacio Torote: cuadra 6.
- Urbanización El Trébol: manzanas E, I y L.
Cercado de Lima: corte desde la medianoche
En el Cercado de Lima, la suspensión del servicio se realizará desde las 12:00 a. m. hasta las 7:00 a. m. del viernes 30 de octubre.
Las vías comprendidas en la programación son:
- Jirón Andahuaylas: cuadras 11 y 12.
- Avenida Nicolás de Piérola: cuadras 9 y 16.
- Jirón Montevideo: cuadras 9, 10 y 11.
- Jirón Paruro: cuadras 10 y 13.
- Avenida Grau: cuadra 3.
- Jirón Inambari: cuadra 7.
San Martín de Porres / Callao: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
La programación contempla cortes de electricidad durante nueve horas en diversos proyectos de vivienda, asociaciones residenciales y asentamientos humanos consignados bajo la referencia San Martín de Porres / Callao.
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Primer grupo de zonas:
- Proyecto de Vivienda Los Laureles de Oquendo: manzanas B, C, D, E, F, G, G prima, H, I, J, K, L, M y N.
- Proyecto de Vivienda Residencial Primavera: manzanas A, B, C y D.
- Proyecto de Vivienda Los Girasoles de Oquendo, primera etapa: manzanas A, B, C y D.
- Asociación de Vivienda Señor de los Milagros de Pachacámac: manzanas A, B, C, D, E, F, G, G3, H, I, J, K, L, M, N, Ñ y O.
- Proyecto de Vivienda La Arboleda: manzanas A, B, C, D, E, F y G.
- Asentamiento humano Cerro Candela: manzanas B5, B6, C1, C2, C3, C3 prima, C6, C7, C8 y C9.
- Proyecto de Vivienda Bella Vista: manzanas A, B, C, D y E.
- Proyecto de Vivienda Las Terrazas de Chuquitanta: manzanas B y C.
- Urbanización Hijos de Santa Cruz: manzanas A, B y B1.
- Urbanización Los Olivos de Oquendo: manzanas C, D y E.
- Asociación Residencial de Vivienda Monte Olivo: manzanas A, B y D.
- Comité Vecinal Familia Arango: manzana A.
- Urbanización Horizonte Azul: manzana B.
- Urbanización Los Robles de Oquendo: manzanas A, B, C y E.
- Proyecto de Vivienda Uranio, tercera etapa: manzanas A, B y C.
- Asociación de Propietarios Brisas de Naranjal, segunda etapa: manzanas A, B, C, D, E y F.
- Proyecto de Vivienda Urb. IGNA: manzanas A, B, C, D, E, F y G.
- Proyecto de Vivienda Las Mercedes de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E y F.
- Asociación Progresiva de Vivienda Villa Victoria Chuquitanta, segunda etapa: manzanas B, C y D.
- Proyecto de Vivienda Las Gardenias de Oquendo: manzana D.
- Proyecto de Vivienda Residencial Paraíso, segunda etapa: manzana D.
Segundo grupo de zonas:
- Proyecto de Vivienda Señor de los Milagros de Oquendo: manzanas C y D.
- Proyecto de Vivienda El Monte de los Olivos: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.
- Proyecto de Vivienda Horizonte Azul II Oquendo: manzanas A, B, C, D y E.
- Proyecto de Vivienda Tres Horizontes: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.
- Programa de Vivienda Manuel Aquino: manzanas A, B, C, D, E y F.
- Proyecto de Vivienda Las Dalias de Oquendo: manzanas A, B, C y D.
- Proyecto de Vivienda La Floresta de Naranjal: manzanas A, B, C, D, F, G, H, I, J y K.
- Proyecto de Vivienda Los Jardines del Naranjal: manzanas A, C, E, J y K.
- Proyecto de Vivienda Residencial Las Poncianas: manzanas D, E, F, G y H.
- Proyecto de Vivienda Señor de Luren: manzanas A, B y C.
- Proyecto de Vivienda Residencial La Pradera de Naranjal: manzanas A, B y C.
- Proyecto de Vivienda Las Gardenias de Oquendo: manzanas A, B, C, D y G.
- Asociación de Vivienda Valle Hermoso de Naranjal: manzanas A, B, C, D y E.
- Proyecto de Vivienda Las Casuarinas de Oquendo: manzanas A, B y C.
Callao: desde las 8:00 a.m.
En el Callao, la interrupción del suministro eléctrico está programada de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
El sector indicado corresponde al cruce de la avenida Néstor Gambetta con la avenida Oquendo.
Rímac: desde las 8:00 a. m. las 7:00 p. m.
En el distrito del Rímac, el corte de luz se realizará de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. en la avenida Elespuru, sin número.
Recomendaciones durante el corte de luz
Para reducir los inconvenientes durante la interrupción del suministro eléctrico, se recomienda:
- Desconectar los equipos electrónicos sensibles antes del corte y volver a conectarlos cuando el servicio se haya restablecido y estabilizado.
- Mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para conservar los alimentos.
- Utilizar linternas en lugar de velas para evitar riesgos de incendio.
- Verificar que los equipos médicos que requieren electricidad cuenten con una fuente de respaldo, si fuera necesario.
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