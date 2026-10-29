Precio de entradas para el concierto de Pitbull en Costa 21: descuentos de preventa y link de compra

La preventa de entradas para el concierto será el 3 y 4 de noviembre a través de Teleticket

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Pitbull volverá a Perú con un concierto programado para el martes 9 de febrero de 2027 en el Multiespacio Costa 21, en el distrito limeño de San Miguel. La venta de entradas para el show comenzará con una preventa exclusiva que ofrecerá hasta 15% de descuento para clientes de Interbank.

El cantante estadounidense, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, es conocido en la escena internacional como Mr. Worldwide. Su presentación en Lima reunirá canciones que marcaron distintas etapas de su carrera, entre ellas Give Me Everything, Timber, Rain Over Me e I Know You Want Me (Calle Ocho).

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La producción confirmó que las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. La primera fase de venta se realizará el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre de 2026, o hasta agotar el stock destinado a la promoción.

La preventa será el 3 y 4 de noviembre con tarjetas Interbank

Los usuarios de tarjetas Interbank podrán acceder a una rebaja de hasta 15% durante los dos días de preventa. El beneficio estará sujeto al stock promocional y a las condiciones que se informen en los canales oficiales de la ticketera y de la productora.

La venta se iniciará el 3 de noviembre de 2026 y continuará el día siguiente. Luego de esa etapa, se aplicarán las tarifas regulares anunciadas para cada zona.

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Los precios informados incluyen cuatro modalidades de acceso: General, VIP, Box Individual y Box para 10 personas. Esta última opción agrupa un espacio destinado a grupos y tiene una tarifa por paquete.

Pitbull se presentará en el Multiespacio Costa 21 de Lima el lunes 9 de febrero de 2027

Link y los precios para ver a Pitbull en Costa 21

Los seguidores dfe Pitbull podrán acceder a las entradas a través de este link de Teleticket. Durante la preventa con tarjetas Interbank, la zona VIP tendrá un costo de S/ 290, mientras que el ingreso General estará disponible por S/ 170.

El Box Individual costará S/ 390 en la etapa promocional. En tanto, el Box para 10 personas tendrá un precio de S/ 3.900, equivalente a S/ 390 por asistente si se divide el valor total entre los integrantes del grupo.

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Después de la preventa, los precios regulares serán los siguientes:

VIP: S/ 334

General: S/ 197

Box Individual: S/ 450

Box para 10 personas: S/ 4.500

La diferencia entre los valores promocionales y regulares llega a S/ 44 en el caso de la zona VIP, S/ 27 para General y S/ 60 en el Box Individual. El paquete para 10 personas aumentará S/ 600 después de la preventa.

El repertorio incluiría temas de su carrera urbana y pop

Pitbull construyó su popularidad a partir de una combinación de música urbana, pop, electrónica y ritmos latinos. A lo largo de su carrera, publicó canciones en solitario y colaboró con figuras como Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Gente de Zona y Lenier.

Entre sus temas más reconocidos figura I Know You Want Me (Calle Ocho), canción que impulsó su proyección internacional en 2009. Más adelante, consolidó su presencia en el pop global con Give Me Everything, junto a Ne-Yo, Afrojack y Nayer, y con Timber, colaboración con Kesha.

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El artista estadounidense llegará a Perú con éxitos como “Timber”, “Give Me Everything” y “Rain Over Me”

También formaron parte de su repertorio éxitos como Rain Over Me, junto a Marc Anthony, y Time of Our Lives, con Ne-Yo. Sus canciones suelen tener presencia en fiestas, eventos deportivos y producciones audiovisuales, lo que amplió su alcance fuera del circuito de la música urbana.

El artista estadounidense tuvo además colaboraciones con músicos de otros géneros. En 2012 participó en Now or Never, tema junto a Bon Jovi, y también registró Reach for the Stars, con la banda KISS.

La presentación del 9 de febrero de 2027 marcará una nueva visita de Pitbull a Lima. El concierto se realizará en plena temporada de verano y tendrá como sede Costa 21, uno de los espacios que concentra los principales espectáculos musicales de la capital peruana.

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Lima formará parte de la gira latinoamericana que Pitbull realizará en febrero de 2027